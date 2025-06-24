24 июня 2025, 11:21

Фото: istockphoto / peterscode

ADA-ТКИН (или ADA-SCID) — тяжёлое редкое заболевание, при котором иммунная система не может выполнять свои функции из-за отсутствия фермента аденозиндезаминазы. Это состояние вызывает тяжёлый комбинированный иммунодефицит, при котором организм становится практически беззащитен перед вирусами, бактериями и грибками. «Радио 1» расскажет, как проявляется болезнь, сколько людей с ней сталкиваются и какие есть современные методы лечения.





Содержание Что такое АДА-ТКИН и как проявляется заболевание

Сколько детей и взрослых болеет АДА-ТКИН Как лечат АДА-ТКИН и прогноз Медикаментозная поддержка Ферментозаместительная терапия Пересадка костного мозга Генотерапия Трагедия Татьяны Дроздовой: умерла, не дождавшись препарата

Что такое АДА-ТКИН и как проявляется заболевание



Сколько детей и взрослых болеет АДА-ТКИН

Фото: istockphoto / gorodenkoff



Как лечат АДА-ТКИН и прогноз

Медикаментозная поддержка

Ферментозаместительная терапия

Пересадка костного мозга

Генотерапия

Трагедия Татьяны Дроздовой: умерла, не дождавшись препарата