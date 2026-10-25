25 октября 2026, 10:23

Фото: Istock/ Photogrick

Согласно народному календарю, 26 октября отмечается Агафонов день, который в народе прозвали «Банным». Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивались осенние работы, и крестьяне спешили очистить тело и душу в жарко натопленной бане, чтобы смыть с себя болезни и усталость. В эту дату православная церковь вспоминает святых Карпа, епископа Фиатирского, Папилу диакона, Агафодора и Агафоника, а также отмечает праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Karin de Mamiel

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ vubaz

Народные запреты

Фото: Istock/ Aleksandr Bushkov

Категорически нельзя было рассказывать кому-либо о своих планах на будущее — в народе верили, что сказанное обязательно развеется, и задуманное не сбудется;

— в народе верили, что сказанное обязательно развеется, и задуманное не сбудется; Запрещалось хвастаться успехами и удачей , так как это могло привлечь зависть и лишить человека благосклонности судьбы;

, так как это могло привлечь зависть и лишить человека благосклонности судьбы; Не давали в этот день денег в долг и сами не брали взаймы. Считалось, что любые финансовые операции 26 октября приведут к убыткам и разорению;

Считалось, что любые финансовые операции 26 октября приведут к убыткам и разорению; Под запретом были и крупные покупки — приобретённая вещь быстро сломается или пропадёт;

— приобретённая вещь быстро сломается или пропадёт; В бане строго запрещалось шуметь, ругаться и пить алкоголь. Банник не терпит шума и хмельного духа, поэтому мог жестоко наказать нарушителя — облить кипятком или наслать болезни;

Банник не терпит шума и хмельного духа, поэтому мог жестоко наказать нарушителя — облить кипятком или наслать болезни; Девушкам не разрешалось ходить за водой в одиночку , так как существовал риск, что водяной утащит их на дно;

, так как существовал риск, что водяной утащит их на дно; Старались избегать общения с незнакомцами, чтобы не стать жертвой обмана или сглаза.

Приметы