День Агафоника 26 октября: как сохранить деньги в доме, защититься от нечисти и избавиться от болезней, народные приметы
Согласно народному календарю, 26 октября отмечается Агафонов день, который в народе прозвали «Банным». Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивались осенние работы, и крестьяне спешили очистить тело и душу в жарко натопленной бане, чтобы смыть с себя болезни и усталость. В эту дату православная церковь вспоминает святых Карпа, епископа Фиатирского, Папилу диакона, Агафодора и Агафоника, а также отмечает праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКорни этого дня уходят в глубь веков, переплетая раннехристианские подвиги с древними славянскими обрядами очищения. В IV веке, во времена жестоких гонений на христиан при императоре Деции, в малоазийском городе Пергаме жили два благочестивых мужа — Карп и Папила. Карп был поставлен епископом в Фиатире, а его верный сподвижник Папила служил диаконом. Они ревностно проповедовали слово Божие, и молва об их праведности разлетелась далеко по окрестностям.
Когда язычники донесли на них императору, в Фиатиру прибыл жестокий чиновник Валерий. Святых схватили, но они мужественно отказались принести жертву идолам. Тогда их привязали к коням и погнали в город Сардис. За ними добровольно последовал их раб Агафодор, а сестра Папилы, Агафоника, укрепляла их в вере. В Сардисе мучеников ждали страшные пытки.
Агафодор принял смерть под ударами воловьих жил, а Карп и Папила были усечены мечом. Агафонику же, после долгих истязаний, язычники сожгли. На Руси этих святых стали почитать как защитников от нечистой силы, а их память органично слилась с древним обычаем задабривания «банника» — духа, обитающего в парной.
К покровителям этого дня традиционно обращались за помощью в терпении, в преодолении нужды и в защите семьи от бед. В этот день именины по православным святцам отмечают Карп, Павел (в честь Папилы), Агафон (в честь Агафодора), Агафья (в честь Агафоники), Антон (Антоний), Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата (Хриса, Хрисия).
Иверская икона Божией Матери («Вратарница», «Портаитисса») — чудотворный образ типа «Одигитрия» с раной на щеке Богородицы. По преданию, её ударили копьём во время иконоборчества, а потом икона чудесно явилась монахам над морем у Иверского монастыря на Афоне и сама заняла место над вратами. Перед образом этой иконы молятся о защите от бед и врагов, исцелении, семейном благополучии, духовной поддержке и благословении в начинаниях.
Традиции дняАгафонов день на Руси считался порой разгула нечистой силы, которая, чувствуя приближение зимы, в последний раз пыталась навредить людям. Главным оберегом от неё служила баня. К этому дню её тщательно чистили, скребли полы и стены, а затем топили с особым старанием. С утра мужчины заготавливали дрова, женщины перебирали веники: лучшими считались дубовые и берёзовые, заготовленные ещё летом и хорошо просушенные. Особое значение придавали «банному порядку»: печь топили ровно, без спешки, чтобы жар был ровным и мягким, а не резким. Говорили: «Агафон любит тихий пар, а не крик углей».
Считалось, что пар с добавлением целебных трав способен «выпарить» из человека все хвори и тоску. В бане парились всей семьёй, но вели себя тихо и уважительно, чтобы не разгневать хозяина места — банника. Ему оставляли подношение: кусочек мыла, свежий веник или ведро чистой воды. Перед тем как войти в парную, на порог клали пучок сухой полыни — её горький запах должен был отпугнуть «злой глаз» и недобрых духов.
После парной обязательно пили тёплый настой из сушёных ягод и трав: чаще всего брали шиповник, сушёную малину и немного мяты. Напиток не подслащивали сахаром, чтобы сохранить его «чистую силу», а пили медленно, маленькими глотками, сидя в предбаннике. Считалось, что такой настой «запечатывает» тепло и не даёт простуде прицепиться в ближайшие недели.
Женщины в этот день занимались не только уборкой в парной, но и приводили в порядок дом. Существовал обычай «запечатывать богатство»: над шкатулкой с ценностями читали молитву «Отче наш», после чего её трижды осеняли крестом, чтобы деньги в доме не переводились.
Народные запретыСтрогие правила в этот день касались не только бани, но и повседневной жизни.
- Категорически нельзя было рассказывать кому-либо о своих планах на будущее — в народе верили, что сказанное обязательно развеется, и задуманное не сбудется;
- Запрещалось хвастаться успехами и удачей, так как это могло привлечь зависть и лишить человека благосклонности судьбы;
- Не давали в этот день денег в долг и сами не брали взаймы. Считалось, что любые финансовые операции 26 октября приведут к убыткам и разорению;
- Под запретом были и крупные покупки — приобретённая вещь быстро сломается или пропадёт;
- В бане строго запрещалось шуметь, ругаться и пить алкоголь. Банник не терпит шума и хмельного духа, поэтому мог жестоко наказать нарушителя — облить кипятком или наслать болезни;
- Девушкам не разрешалось ходить за водой в одиночку, так как существовал риск, что водяной утащит их на дно;
- Старались избегать общения с незнакомцами, чтобы не стать жертвой обмана или сглаза.
Приметы
- Если 26 октября небо ясное и звёзды яркие — зима будет морозной, но сухой;
- Туман с утра — к затяжной оттепели и сырой зиме;
- Сильный ветер в Агафонов день — к снежной и вьюжной зиме;
- Если к вечеру небо затягивается плотными облаками — в декабре будут частые метели;
- Иней на траве утром — к хорошему урожаю зерновых в будущем году;
- Дождь в этот день — к мягкой, но затяжной весне.