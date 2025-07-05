День Аграфены Купальницы 6 июля: Почему не следует заниматься рукоделием и давать в долг деньги, народные приметы
6 июля согласно народному календарю отмечается день Аграфены Купальницы. Такое название праздника появилось из-за того, что он отмечается накануне Ивана Купалы. Православная церковь в это время чтит память мученицу Агриппину Римскую. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
6 июля (23 июня по старому стилю) на Руси отмечали Аграфену Купальницу — праздник, в котором удивительным образом переплелись христианские и древние славянские традиции. Этот день посвящен памяти святой мученицы Агриппины Римской, но в народном календаре он также знаменует начало купальских обрядов, предваряя день Ивана Купалы.
Агриппина (в русской традиции — Аграфена) жила в III веке в Риме и с юности посвятила себя служению Богу, отказавшись от брака. Когда при императоре Валериане (253–259 гг.) начались гонения на христиан, ее схватили и подвергли жестоким пыткам: били палками, ломая кости, заковали в цепи. По преданию, ангел освободил ее от оков, но от ран святая скончалась. Верующие христианки Васса, Павла и Агафоника тайно перевезли ее тело в Сицилию, где от мощей начали происходить чудесные исцеления. Позже, около XI века, мощи перенесли в Константинополь.
Несмотря на церковное почитание святой, в народе день Аграфены Купальницы наполнялся языческими обычаями, связанными с водой и магией трав. Согласно легендам, этот день открывал сезон купания в водоемах, сбора трав и сенокоса.
Традиции дня
Этот день, посвященный памяти святой мученицы Агриппины, в народной традиции стал настоящим праздником целебных трав и магических обрядов. С рассветом начиналось самое важное действо — сбор волшебных растений, обладавших в этот день особой силой.
Главной травой праздника считалась купальница (ныне известная как дрёма белая). Хозяйки спешили в луга еще до восхода солнца, пока не сошла роса, чтобы собрать это растение вместе с живительной утренней влагой. Собранную траву бережно хранили весь год, используя для лечения различных недугов. Часть купальницы обязательно добавляли в банные веники, которые заготавливали именно в этот день. Считалось, что такие веники, сплетенные из веток березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины и рябины с добавлением цветов разных видов, обладали особой целительной силой.
Не менее важным был сбор цветов Иван-да-Марья. Эти желто-фиолетовые цветы, символизирующие брата и сестру, раскладывали по углам избы и верили, что их «разговор» отпугнет воров, создав иллюзию, будто в доме находятся хозяева.
Защитные обряды в этот день касались всего хозяйства. Хозяйки варили все яйца, что были в доме, чтобы обеспечить хорошую яйценоскость кур. Окна и двери украшали пучками крапивы и чертополоха, а перед домом устанавливали ветки осины или шиповника — все это служило мощной защитой от нечистой силы.
Центральным ритуалом дня было очищение. С утра все шли в баню, где парились чудодейственными вениками. После бани непременно купались в реке или озере — считалось, что вода в этот день обладает особой очистительной силой.
С наступлением сумерек начиналась подготовка к главному летнему празднику — Ивану Купале. Люди собирались на возвышенностях или у водоемов, разводили большие костры, через которые прыгали для очищения от грехов. Всю ночь продолжались гуляния: люди водили хороводы, пели обрядовые песни, украшали себя венками из собранных трав. Праздник длился до самого рассвета, плавно перетекая в день Ивана Купалы.
Что не следует делать на Аграфену Купальницу
Наши предки строго соблюдали особые запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беды и несчастья. Главным табу считался сон после рассвета — ведь именно в утренние часы целебные травы обретали свою наибольшую силу.
Особое внимание уделялось поведению в этот день. Категорически запрещалось ссориться, сквернословить или плакать, особенно молодым девушкам, — считалось, что слезы могут отпугнуть суженого. Странников и нищих следовало встречать с радушием, ибо отказ в помощи грозил семейными неурядицами и финансовыми проблемами. Давать в долг деньги или одалживать вещи также возбранялось — это сулило утрату домашнего благополучия.
Хозяйкам следовало быть особенно внимательными: оставленное на ночь белье на улице могло стать добычей нечистой силы, а рассыпанные иглы предвещали болезни. Шитье и вязание находились под запретом, чтобы не «запутать» семейную судьбу.
Даже к насекомым и пресмыкающимся следовало относиться бережно. Убийство паука или ужа могло разгневать духов природы, хотя на тараканов и клопов это табу не распространялось — их, напротив, старались изжить из дома.
Приметы
- Сильна роса на Аграфену — к урожаю огурцов.
- Обильно цветёт осот — к холодной зиме, много щавеля — к тёплой.
- Дождь в этот день — к плохому урожаю.
- После дождя радуга долго не уходит — следующий день будет пасмурным.