05 июля 2025, 14:59

Фото: iStock/ alex_ugalek

6 июля согласно народному календарю отмечается день Аграфены Купальницы. Такое название праздника появилось из-за того, что он отмечается накануне Ивана Купалы. Православная церковь в это время чтит память мученицу Агриппину Римскую. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что не следует делать на Аграфену Купальницу Приметы



История праздника

Фото: iStock/ alefx



Традиции дня

Фото: iStock/ Peter Fleming



Что не следует делать на Аграфену Купальницу

Фото: iStock/ Myslitel



Приметы

Фото: iStock/ Myslitel

