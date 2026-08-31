День Андрея Тепляка 1 сентября: почему нельзя лениться, ссориться и оставлять мусор в доме, народные приметы
Согласно народному календарю, 1 сентября отмечается праздник Андрея Тепляка, известный также как Фёкла Свекольница. Такое название появилось потому, что к этому времени поспевала свёкла и часто дул ласковый южный ветер. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Андрея Стратилата, а также мучеников Тимофея, Агапия и Феклы Газских. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Андрея-тепляка — яркий пример того, как на Руси языческие верования органично переплелись с православием. В дохристианские времена это был день благодарения природы за урожай и начало нового года. С приходом христианства этот смысл не исчез, а дополнился великим примером верности и мужества.
В 284–305 годах, в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Максимиане, жил военачальник Андрей. Его называли стратилатом, то есть полководцем. В его отряде было 2593 воина, и все они, вдохновлённые своим командиром, уверовали во Христа. Перед решающей битвой с превосходящим войском персов Андрей призвал воинов молиться Спасителю. И чудо свершилось — небольшой отряд одержал победу.
Однако завистники донесли императору, что Андрей и его солдаты — христиане. Полководца схватили и подвергли жестоким пыткам, но он не отрёкся от веры. Опасаясь бунта в армии, правитель приказал отпустить мученика, но отдал тайный приказ убить его. Андрей вместе со своей дружиной принял мученическую кончину, не оказав сопротивления палачам. На месте их гибели забил целебный источник.
Также в этот день православная церковь вспоминает мучеников Тимофея, Агапия и Фёклу. Они пострадали в 304 году во время гонений на христиан в городе Газы Кесарии Палестинской.
Святому Андрею Стратилату воины молятся о даровании мужества и помощи в битвах. Мученикам Тимофею, Агапию и Фёкле в этот день крестьяне возносили молитвы благословения на труды земные и просили об исцелении от болезней.
Традиции дняНа Руси этот день был наполнен хозяйственным смыслом. Обычаи предписывали не просто работать, а жить в согласии с природой. Главной традицией дня была уборка свёклы и моркови. Считалось, что если не убрать свёклу к этому дню, она может сгнить или потерять сладость. Хозяйки проверяли каждый корнеплод: сухой, чистый, без повреждений — только такой годился для зимы. Остальные шли на квашение или варку.
Поскольку в древности 1 сентября было началом Нового года, этот день считался идеальным для подведения итогов и составления планов. Это был момент перехода от летних трудов к осенним заботам.
На стол в этот день подавали блюда из овощей нового урожая, обязательно варили яйца. Яйцо символизировало благополучие и обещало сытую жизнь в новом году. Считалось обязательным попросить прощения у тех, кого обидел. Нарушение этого завета могло навлечь кару высших сил.
В доме 1 сентября наводили безупречный порядок. Считалось, что бардак может обидеть домового, и он перестанет помогать по хозяйству.
Народные запретыНаши предки верили: «как день начнёшь, так весь год и проведёшь». Поэтому существовал ряд строгих запретов, чтобы не накликать беду:
- Категорически нельзя лениться и спать до обеда. Это, по поверьям, могло привести к обеднению и потере денег;
- Запрещалось ссориться, сквернословить и злословить. Конфликты могли принести неудачи и одиночество;
- Нельзя обсуждать чужие проблемы и распускать слухи. Это сулило серьёзные финансовые потери;
- Не рекомендуется смотреть долго на огонь. Считалось, что это приводит к проблемам со зрением;
- Не стоит чинить одежду и обувь перед дальней дорогой. Сделать это — значит навлечь неудачу в пути;
- Нельзя есть в одиночестве. Это предвещало потерю поддержки родных и близких;
- Нельзя оставлять мусор в доме — чтобы не навести беспорядок в делах.
Приметы
- Какая погода 1 сентября, такой будет и вся осень;
- Утренний туман — к снежной зиме;
- Дождь на Фёклу — к достатку и сытому году;
- Закат золотистый или розовый — к хорошей, ясной погоде;
- Ветер с севера — к ранним морозам;
- Если свёкла сладкая — зима будет мягкой.