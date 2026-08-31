31 августа 2026, 11:38

Фото: iStock/ Smileus

Согласно народному календарю, 1 сентября отмечается праздник Андрея Тепляка, известный также как Фёкла Свекольница. Такое название появилось потому, что к этому времени поспевала свёкла и часто дул ласковый южный ветер. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Андрея Стратилата, а также мучеников Тимофея, Агапия и Феклы Газских. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Ekaterina Korzh

Традиции дня

Фото: iStock/ Polina Shurygina

Народные запреты

Категорически нельзя лениться и спать до обеда. Это, по поверьям, могло привести к обеднению и потере денег;

Это, по поверьям, могло привести к обеднению и потере денег; Запрещалось ссориться, сквернословить и злословить. Конфликты могли принести неудачи и одиночество;

Конфликты могли принести неудачи и одиночество; Нельзя обсуждать чужие проблемы и распускать слухи. Это сулило серьёзные финансовые потери;

Это сулило серьёзные финансовые потери; Не рекомендуется смотреть долго на огонь. Считалось, что это приводит к проблемам со зрением;

Считалось, что это приводит к проблемам со зрением; Не стоит чинить одежду и обувь перед дальней дорогой. Сделать это — значит навлечь неудачу в пути;

Сделать это — значит навлечь неудачу в пути; Нельзя есть в одиночестве. Это предвещало потерю поддержки родных и близких;

Это предвещало потерю поддержки родных и близких; Нельзя оставлять мусор в доме — чтобы не навести беспорядок в делах.

Приметы

Фото: iStock/ Olga_Gavrilova