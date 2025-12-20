День Анфисы Рукодельницы 21 декабря: Как отвести бедность от семьи и уберечься от болезней, народные приметы и запреты
В народном календаре 21 декабря отмечается день Анфисы Рукодельницы. Православная церковь в это время чтит память святой мученицы Анфисы Римской, которая считается покровительницей трудолюбия, домовитости и женских ремесел. О традициях, приметах и запретах, связанных с этим праздником, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятая мученица Анфиса Римская жила в Риме в V веке. Она происходила из знатной римской семьи и была супругой высокопоставленного сановника. Под влиянием проповедей святителя Амвросия Медиоланского она приняла христианство и начала открыто исповедовать свою веру.
В то время в Римской империи распространялось арианство — еретическое учение, отвергавшее единосущие Бога-Отца и Иисуса Христа. Анфису и её мужа стали принуждать присоединиться к этому учению. Супруг, опасаясь последствий, уступил, но Анфиса проявила твёрдость и отказалась отречься от православной веры. За свою стойкость она была заключена в темницу, подвергнута пыткам и в итоге сожжена на костре. Церковь чтит её как пример верности своим убеждениям и духовной силы.
Традиции дняВ народе духовный подвиг святой был переосмыслен, и день её памяти стал символом упорного, созидательного труда. Основные традиции этого дня были сосредоточены вокруг рукоделия, которое исполнялось не просто для красоты, но с глубоким сакральным смыслом.
Главным правилом было заниматься шитьём, вышивкой, вязанием или прядением в одиночестве. Считалось, что «лишний глаз» может «сглазить» работу и удачу мастерицы. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — гласила народная пословица. Изделия, начатые или завершённые в этот день, наделялись особой силой. В вышивке использовались традиционные защитные узоры — ромбы, треугольники, символы солнца, фигурки птиц и животных, которые служили оберегами для дома и семьи.
Чтобы уберечься от случайного укола иглой, девушки и женщины обвязывали запястье шёлковой или льняной нитью. Считалось, что рана, полученная в день Анфисы, заживает долго и может унести с собой удачу.
Поскольку 21 декабря часто совпадает с днём зимнего солнцестояния, существовала традиция печь постные пироги и караваи в форме солнца. Это был символ поворота к свету и надежды на будущий урожай.
Утром полагалось посетить церковь и помолиться святой Анфисе. Ей просили даровать терпение, помощь в семейных делах, воспитании детей и силы для противостояния трудностям.
Народные запретыЧтобы день прошёл благополучно и не навлёк беды, следовало строго соблюдать ряд запретов, основанных на многовековых наблюдениях.
- Запрещено сквернословить, ругаться и громко шуметь. Любые злые слова и громкий смех, по поверьям, могли привлечь в дом нечистую силу и «напустить порчу» на семью.
- Нельзя отказывать в помощи. Отказ нуждающемуся (даже неприятному человеку) сулил в будущем финансовые проблемы и разлад в семье.
- Запрещено ходить в неряшливом виде и оставлять в доме беспорядок. Грязь и хаос, как внешний, так и в жилище, считались магнитом для бедности и неприятностей в наступающем году.
- Не рекомендуется начинать важные новые дела и делать крупные покупки. День считался благоприятным для завершения текущих дел, но не для старта рискованных предприятий, которые непременно столкнутся с неожиданными препятствиями.
- Запрещено выходить из дома без нужды, оставлять жилище без присмотра и убивать насекомых или животных. В доме необходимо было поддерживать огонь свечи до полуночи, чтобы уберечь членов семьи от болезней и невзгод.
Приметы
- Анфисин день тихий и ясный — вся зима будет морозной, без сильных вьюг и перепадов температуры.
- Если метёт вьюга или идёт густой снег — следующее лето будет дождливым и ненастным.
- Дует сильный ветер — к снежным бурям и заносам в середине зимы, особенно в январе.
- Если на деревьях лежит густой иней — зима ожидается мягкой, с частыми оттепелями и обильной влагой.
- Синицы с утра громко поют у дома — к скорым и сильным морозам. А если птицы прячутся под крыши или карнизы — через несколько дней стоит ждать метели.