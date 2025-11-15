День Анны Холодной 16 ноября: Как сохранить здоровье, достаток и не «впустить холод» в душу, народные приметы
В народном календаре 16 ноября отмечается День Анны Холодной. Праздник получил такое название из-за того, что в это время чаще всего наступали морозы и холода. Православные христиане в это время чтут святую Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославича. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятая Анна Всеволодовна, сестра великого князя Владимира Мономаха и дочь киевского князя Всеволода Ярославича и византийской царевны, появилась на свет во второй половине XI столетия. В её семье придавали большое значение образованию и благочестию. Судьба могла сложиться иначе: Анна была помолвлена с византийским принцем, но этот союз не состоялся. После того как жениха насильно постригли в монахи, княжна решила посвятить себя служению Богу.
В 1086 году она приняла постриг в Андреевском монастыре в Киеве, основанном её отцом, и стала его первой игуменьей. Одним из самых важных её деяний стало создание первой на Руси школы для девочек. При монастыре Анна организовала обучение юных воспитанниц письму, ремёслам, пению и основам христианской нравственности, что было уникальным явлением для того времени. Она также много путешествовала, изучала монашеские традиции Византии и привозила книги, способствуя развитию духовного образования на Руси. За свой дар врачевания и праведную жизнь Анна почиталась в народе как заступница и целительница и после смерти была причислена к лику святых.
Традиции дняВ этот день основные усилия были направлены на создание физического и душевного тепла, чтобы встретить зиму во всеоружии. К 16 ноября крестьяне старались закончить все хозяйственные хлопоты по дому: утеплить жилище, проверить печи. Считалось, что от того, насколько тёплым и ухоженным будет дом, зависит здоровье семьи в зимние месяцы.
В этот день женщины пекли пироги, блины и караваи с ягодной начинкой (брусникой, клюквой), варили кисели и каши. Этими угощениями пытались «умаслить» зиму, сделать её менее суровой. Едой делились с соседями и нуждающимися, веря, что щедрость вернётся теплом и достатком.
У наших предков праздник воспринимался как время очищения и обновления. Было принято мириться, прощать старые обиды и наводить порядок в отношениях.
К святой Анне традиционно обращались с просьбами о здоровье и исцелении от недугов, а также о наставлении дочерей на путь праведной жизни.
Народные запретыЗапреты этого дня в основном были связаны с сохранением душевного равновесия и избеганием всего, что может «впустить холод» в дом и душу.
- Под строгим запретом были уныние, жалобы на жизнь и дурные мысли. Считалось, что они в этот день обретают особую силу и могут навлечь беду.
- Запрещалось ссориться, сквернословить и злословить, так как это сулило долгие раздоры и могло привлечь болезни.
- Любое начинание в день Анны Холодной, по поверьям, было обречено «замёрзнуть» и не получить развития.
- Даже завершив все работы, следовало проявлять активность — протопить печь, помочь соседу. Лень могла «заманить холод в дом».
- Под запретом 16 ноября была расточительность. Нельзя было выбрасывать хлеб и еду, так как это могло привести к голодной зиме.
- Поездки, особенно без особой надобности, старались перенести, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями.
Приметы
- Анна без снега — не жди хлеба. Отсутствие снежного покрова в этот день считалось дурным знаком, сулящим неурожай в будущем году.
- Ясное небо — к суровой, но малоснежной зиме.
- Иней на деревьях — предвещал тёплую и снежную зиму.
- Сильный рев в печной трубе — к скорой метели, а треск дров в печи — к сильным морозам.
- Дым из трубы стелется по земле — к потеплению, а если он поднимается столбом вверх — жди мороза.