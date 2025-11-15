15 ноября 2025, 11:47

В народном календаре 16 ноября отмечается День Анны Холодной. Праздник получил такое название из-за того, что в это время чаще всего наступали морозы и холода. Православные христиане в это время чтут святую Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославича. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Под строгим запретом были уныние, жалобы на жизнь и дурные мысли. Считалось, что они в этот день обретают особую силу и могут навлечь беду.

Запрещалось ссориться, сквернословить и злословить, так как это сулило долгие раздоры и могло привлечь болезни.

Любое начинание в день Анны Холодной, по поверьям, было обречено «замёрзнуть» и не получить развития.

Даже завершив все работы, следовало проявлять активность — протопить печь, помочь соседу. Лень могла «заманить холод в дом».

Под запретом 16 ноября была расточительность. Нельзя было выбрасывать хлеб и еду, так как это могло привести к голодной зиме.

Поездки, особенно без особой надобности, старались перенести, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями.

