День Анны Холодной 16 ноября: как защитить дом от беды, укрепить здоровье и привлечь удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 ноября отмечается Анна Холодная, или Анна Зимняя. Такое название появилось потому, что к этому времени в средней полосе Руси окончательно устанавливались морозы, а земля покрывалась первым прочным снегом. Православная церковь в эту дату чтит память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича, оставившей мир ради монашеского подвига. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЖизнь святой Анны — удивительный пример того, как в древнерусской культуре переплетались сословный долг и горячая вера. Она была дочерью великого князя Всеволода Ярославича и сестрой Владимира Мономаха. Знатная красавица, которой прочили блестящее замужество с иноземным принцем, она выбрала иной путь. Ещё в юности Анна тайно приняла монашеский постриг, отвергнув мирские соблазны ради служения Богу.
Она основала в Киеве Андреевский монастырь, став его первой игуменьей. При ней обитель превратилась в центр книжности и милосердия. Анна Всеволодовна сама учила грамоте девочек-сирот, ухаживала за больными и утешала страждущих. Скончалась она в 1112 году, оставив о себе память как о кроткой подвижнице, чья княжеская кровь не помешала ей стать истинной Христовой невестой. На Руси её начали почитать довольно рано как покровительницу женского монашества и вдов. Память Анны Всеволодовны церковь чтит 16 ноября в день её смерти, а также 31 мая — в день обретения мощей.
В этот праздник верующие молятся святой Анне о даровании терпения в скорбях, об укреплении в вере и о благополучном разрешении семейных неурядиц. Особо к ней обращаются матери, чьи дочери готовятся принять постриг, и женщины, ищущие защиты от людской злобы. Согласно православным святцам, в этот день именины отмечают обладатели имён Анна, Сергей, Николай, Василий, Пётр, Павел, Владимир, Александр, Евдокия и Иосиф.
Традиции дняАнна Холодная была для крестьянина рубежом между осенью и зимой: «Анна-Холодница мостит путь зиме». К этому дню хозяева старались завершить все осенние дела — убрать двор, отремонтировать избу, проверить запасы в погребе. Считалось, что от ухоженности дома зависит здоровье семьи в долгие месяцы стужи: чистота защищала жилище от беды, а грязь и беспорядок словно открывали дверь холоду.
Девушки и женщины садились за ткацкие станы. С Анной Холодной начиналась пора изготовления льняных холстов. По тому, насколько ровным и белым получался холст у незамужней ткачихи, судили о её будущем: аккуратная работа сулила скорое замужество и достаток, а небрежная грозила долгим девичеством.
В этот же день хозяйки обязательно готовили угощения из замороженных ягод — брусники, клюквы, морошки. Из них варили кисели и пекли пироги, чтобы укрепить здоровье перед долгой зимой. Детям давали струганное замороженное молоко с мёдом — лакомство, которое одновременно и баловало, и закаляло.
Особым обрядом было задабривание дворового и домового. Хозяйки выносили во двор горшок овсяной каши и, отвесив поклон, оставляли его у сарая, прося духов хлева не пугать скотину и беречь её от морозов.
Чтобы защитить дом от сглаза и злых людей, под порог клали зубчик чеснока, а у входной двери рассыпали щепотку соли. Считалось, что после этого никакая нечистая сила не переступит порог.
Также в этот день принято было ходить в гости к близким во второй половине дня, но не с пустыми руками — обязательно приносили пирог с ягодами, чтобы «разделить тепло» с роднёй.
Народные запретыНа Анну Холодную существовало множество запретов, продиктованных как суевериями, так и житейским опытом.
- Категорически нельзя было выходить из дома после наступления темноты — верили, что с первыми сумерками на улицу выползает нечистая сила, которая может наслать болезнь или порчу;
- Запрещалось хвастаться и жаловаться на свою судьбу: хвастовство, по поверьям, «забирало» удачу, а жалобы притягивали ещё больше бед;
- Нельзя было ссориться, особенно супругам, так как ссора, начатая в этот день, могла «заморозить» отношения на долгие месяцы;
- Не отправлялись в дальнюю дорогу — короткий световой день и ранние сумерки делали путешествие опасным, а путника могли застигнуть в пути лютые морозы;
- Женщинам в положении запрещалось выполнять тяжёлую работу — считалось, что иначе ребёнок родится слабым и будет всю жизнь гнуть спину в труде;
- Нельзя было бездельничать — ленивому в этот день грозила бедность на весь следующий год.
Приметы
- Если 16 ноября выпадал снег, зима ожидалась снежной и морозной, а лето — урожайным;
- Утренний иней на земле предвещал богатый урожай хлеба в будущем году;
- Низкие, прижатые к земле облака указывали на скорое и сильное похолодание;
- Снег лежит, а с деревьев не осыпались листья — к неурожаю и тяжёлому году;
- «Анна без снега — не жди хлеба»: если 16 ноября нет снега — к неурожаю.