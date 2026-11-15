15 ноября 2026, 09:45

Фото: Istock/ WeiseMaxHelloween

Согласно народному календарю, 16 ноября отмечается Анна Холодная, или Анна Зимняя. Такое название появилось потому, что к этому времени в средней полосе Руси окончательно устанавливались морозы, а земля покрывалась первым прочным снегом. Православная церковь в эту дату чтит память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича, оставившей мир ради монашеского подвига. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ trofimich

Традиции дня

Фото: Istock/ Irmoske

Народные запреты

Фото: Istock/ Mariia Ostashuk

Категорически нельзя было выходить из дома после наступления темноты — верили, что с первыми сумерками на улицу выползает нечистая сила, которая может наслать болезнь или порчу;

— верили, что с первыми сумерками на улицу выползает нечистая сила, которая может наслать болезнь или порчу; Запрещалось хвастаться и жаловаться на свою судьбу: хвастовство, по поверьям, «забирало» удачу, а жалобы притягивали ещё больше бед;

хвастовство, по поверьям, «забирало» удачу, а жалобы притягивали ещё больше бед; Нельзя было ссориться, особенно супругам , так как ссора, начатая в этот день, могла «заморозить» отношения на долгие месяцы;

, так как ссора, начатая в этот день, могла «заморозить» отношения на долгие месяцы; Не отправлялись в дальнюю дорогу — короткий световой день и ранние сумерки делали путешествие опасным, а путника могли застигнуть в пути лютые морозы;

— короткий световой день и ранние сумерки делали путешествие опасным, а путника могли застигнуть в пути лютые морозы; Женщинам в положении запрещалось выполнять тяжёлую работу — считалось, что иначе ребёнок родится слабым и будет всю жизнь гнуть спину в труде;

— считалось, что иначе ребёнок родится слабым и будет всю жизнь гнуть спину в труде; Нельзя было бездельничать — ленивому в этот день грозила бедность на весь следующий год.

Приметы