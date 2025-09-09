День Анны Пророчицы 10 сентября: Почему не стоит необдуманно тратить деньги и заниматься тяжелой работой, народные приметы
В народном календаре 10 сентября отмечается день Анны Пророчицы, также известный как Анна и Савва Скирдники. Этот праздник был своеобразным финишем жатвы. К этому дню нужно было успеть собрать весь урожай и сложить его в скирды. Православная церковь в это время чтит память праведной Анны и преподобного Саввы Крыпецкого. Какие традиции, приметы и строгие запреты сопровождали эту дату — рассказывает «Радио 1».
История праздника
Праведная Анна, упомянутая в Новом Завете, носит уникальное для женщины звание пророчицы. Её судьба сложилась так, что она овдовела в молодости, проведя в браке лишь семь лет. После этой утраты она избрала путь служения Богу и до глубокой старости неотлучно пребывала при Иерусалимском храме, проводя дни в посте и молитвах.
В возрасте 84 лет ей была дарована великая честь стать современницей Сретения Господня. В храме она присутствовала при встрече младенца Иисуса и праведного Симеона Богоприимца. Услышав пророческие слова Симеона, Анна также удостоверилась в том, что перед ней — обещанный Спаситель. Переполненная радостью и верой, она делилась благой вестью с другими жителями Иерусалима, рассказывая им о явлении Мессии.
Преподобный Савва Крыпецкий (Псковский) — русский православный подвижник XV века, основатель Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря под Псковом. Точное место рождения Саввы неизвестно. Согласно житию, он родился за пределами России — предположительно в Сербии или на Афоне, где принял монашеский постриг.
Стремясь к абсолютному безмолвию, Савва испросил благословения и удалился в болотистую местность у озера Крыпец, за 15 верст от Толвы. Здесь он основал пустынь, где проводил время в строгом посте, молитве и борьбе с бесовскими искушениями. Со временем к Савве стали собираться ученики, и по их просьбе он основал монастырь с храмом во имя апостола Иоанна Богослова.
Савва скончался 28 августа 1495 года в глубокой старости. Его мощи были обретены в 1555 году и прославились многочисленными исцелениями. Преподобный почитается как чудотворец и защитник монахов.
Традиции дня
К 10 сентября крестьяне стремились завершить уборку урожая и аккуратно сложить снопы в скирды. Пословица гласила: «Красно поле снопами, а гумно — скирдами». Одновременно с этим завершался озимый посев пшеницы, убиралась конопля и собирались яблоки.
Торговцы и купцы в день Анны и Саввы Скирдников проводили специальный ритуал для обеспечения удачи в делах: собирали в поле несколько колосков и тайно клали их среди товаров. Люди верили, что такой обряд обеспечит хороший сбыт и прибыль в течение года.
Также крестьяне предпринимали различные меры для защиты своего дома и семьи. Они вывешивали рабочую одежду на видном месте, чтобы обеспечить успешное завершение всех своих трудов. Женщины готовили особые пироги с калиной, которая была символом удачи и благополучия. Кроме того, они освящали семена в церкви, чтобы будущий урожай был богатым.
Что нельзя делать 10 сентября
С праздником было связано несколько важных запретов:
Нельзя было откладывать уборку урожая — считалось большим грехом оставлять хлеб в поле после этого дня.
Женщинам запрещалась тяжелая работа — особенно связанная с землей, чтобы не навлечь ссоры в семье.
Не рекомендовалось ходить в лес — верили, что «леший шалит» и может сбить с пути.
Не следовало тратить деньги бездумно — легкомысленные расходы на незначительные вещи могли привести к финансовым трудностям для семьи на долгие годы.
Приметы
- Гроза на Анну — к теплой осени.
- Красный закат — к ветреной и ненастной погоде.
- Журавли и гуси не улетели — к поздней и мягкой зиме.
- Много орехов и мало грибов — к суровой зиме.
- Листья на березе и осине опали полностью — к обильному урожаю в следующем году.