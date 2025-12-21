День Анны Темной 22 декабря: Как защитить дом от нечистой силы и не обречь себя на год бесконечного труда, народные приметы
В народном календаре 22 декабря отмечается день Анны Тёмной или, как его еще называли, Анны Зимней. Его «тёмное» название как нельзя лучше отражает природную особенность этого времени, с этого момента начинается период самых тёмных ночей и лютых морозов. Однако за внешней суровостью дня скрывается глубокий духовный смысл, связанный с зачатием Девы Марии её матерью — праведной Анной, в честь которой и назван праздник. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник уходит корнями в библейское предание. Праведные Иоаким и Анна, будучи уже в преклонных годах, долгое время оставались бездетными, что в те времена считалось великим несчастьем и наказанием. Они горячо молились о даровании потомства, обещая посвятить ребёнка Богу. Их молитвы были услышаны: Ангел Господень возвестил им радостную весть о скором зачатии. Это событие — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы — и стало церковной основой праздника, отмечаемого 22 декабря.
В православной традиции святая Анна почитается как покровительница матерей, беременных женщин и бездетных пар. В этот же день церковь чествует икону Божией Матери «Нечаянная Радость», название которой связано с историей о великой силе покаяния и милосердии Богородицы. Согласно преданию, описанному святителем Димитрием Ростовским, перед этим образом раскаялся один грешник, и по молитвам Богоматери получил прощение — ту самую «нечаянную радость» спасения души.
Традиции дняДень Анны Тёмной был наполнен обрядами, молитвами и особыми правилами поведения, в центре которых была забота о семье и продолжении рода.Женщины, мечтающие о ребёнке, обязательно шли в церковь молиться праведной Анне, прося её заступничества в преодолении бесплодия. Также молились перед иконой «Нечаянная Радость» об обращении заблудших, искуплении грехов и здоровье детей.
Для будущих матерей этот день был строгим постным и молитвенным днём. Им полагалось отложить всю домашнюю работу, особенно рукоделие, чтобы, по поверьям, пуповина не обвила шею младенца. Также им следовало оставаться дома, избегая встреч, чтобы защитить дитя.
Так как в самую длинную ночь активизировалась нечисть, люди проводили обряды для защиты дома. Читали заговоры над веточками чертополоха, которые затем прятали под порогом. Считалось также, что утреннее умывание водой, в которой лежала серебряная монета, давало защиту от зла на весь год.
Пчеловоды в этот день приходили к омшаникам, где зимовали ульи, шевелили каждый и произносили особый заговор, призывая пчёл на будущий год дать «густые меда вдосталь».
С Анны Тёмной начинался период «глухой зимы», когда устанавливался санный путь. Мужчины осматривали и готовили сани, доделывали зимние работы. Этот день также был одной из ступеней подготовки к приближающемуся Рождеству (Коляде).
Народные запретыМногие запреты были связаны с защитой от реальных и мистических угроз, которые обострялись в это тёмное время.
- Запрет на дальние поездки и походы в лес. Считалось, что волки с этого дня начинают сбиваться в стаи и становятся особенно опасными.
- Ограничения для беременных. Им категорически запрещалось разжигать огонь (чтобы у ребёнка не было родимых пятен), шить и вязать, а также встречаться с больными людьми, чтобы недуги не передались малышу.
- Защита дома от злых духов. Не следовало оставлять дверь открытой, выпускать домашних животных на улицу, а также давать кому-то смотреться в своё зеркало или пользоваться своей расчёской. Духи могли проникнуть в дом или забрать счастье и здоровье.
- Запрет на ссоры и тяжёлую работу. Сквернословие и ругань в этот день могли навлечь долгосрочные неприятности. Также избегали генеральной уборки, стирки и мытья окон, чтобы «не обречь себя на год бесконечного труда».
- Осторожность с ножами и огнём. В некоторых регионах хозяйки старались не пользоваться ножами для готовки, чтобы «не навлечь беду». Вечером также не рекомендовалось мыться в бане, где мог хозяйничать Банник.
Приметы
- Ясное солнце 22 декабря обещает морозный и ясный Новый год, а следом за ним — жаркое лето.
- Если в этот день стояла метель и шёл снег, это предсказывало дождливую, слякотную весну и сырое лето.
- Сильные морозы на Анну Зимнюю сулили суровую, холодную зиму в целом и позднюю, затяжную весну.
- Урожайность будущего лета определяли по снегу: если он ложился вплотную к заборам, ждали недорода. Если же оставался промежуток у изгороди, это было верной приметой к богатому урожаю.
- О наступлении периода лютых крещенских морозов в ближайшие недели предупреждал густой иней, обильно покрывший в этот день деревья и постройки.