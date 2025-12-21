21 декабря 2025, 11:14

Фото: iStock/ Wirestock

В народном календаре 22 декабря отмечается день Анны Тёмной или, как его еще называли, Анны Зимней. Его «тёмное» название как нельзя лучше отражает природную особенность этого времени, с этого момента начинается период самых тёмных ночей и лютых морозов. Однако за внешней суровостью дня скрывается глубокий духовный смысл, связанный с зачатием Девы Марии её матерью — праведной Анной, в честь которой и назван праздник. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Marta Masdeu

Народные запреты

Фото: iStock/ SergeiMalkov

Запрет на дальние поездки и походы в лес. Считалось, что волки с этого дня начинают сбиваться в стаи и становятся особенно опасными.

Ограничения для беременных. Им категорически запрещалось разжигать огонь (чтобы у ребёнка не было родимых пятен), шить и вязать, а также встречаться с больными людьми, чтобы недуги не передались малышу.

Защита дома от злых духов. Не следовало оставлять дверь открытой, выпускать домашних животных на улицу, а также давать кому-то смотреться в своё зеркало или пользоваться своей расчёской. Духи могли проникнуть в дом или забрать счастье и здоровье.

Запрет на ссоры и тяжёлую работу. Сквернословие и ругань в этот день могли навлечь долгосрочные неприятности. Также избегали генеральной уборки, стирки и мытья окон, чтобы «не обречь себя на год бесконечного труда».

Осторожность с ножами и огнём. В некоторых регионах хозяйки старались не пользоваться ножами для готовки, чтобы «не навлечь беду». Вечером также не рекомендовалось мыться в бане, где мог хозяйничать Банник.

Приметы