День Антипа Водогона 24 апреля: почему нельзя убивать змей, мыть окна и наказывать детей, народные приметы
Согласно народному календарю, 24 апреля отмечается день Антипа Водогона или Антип Змеевик. Наши предки считали, что именно 24 апреля природа пробуждается не только растениями, но и змеями. Рептилии начинают выходить из зимних укрытий, поэтому в лесах, на полянах и рядом с домами нужно было проявлять особую осторожность. Православная церковь в это время чтит память священномученика Антипы Пергамского, ученика апостола Иоанна Богослова. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит глубокая вера и трагическая история. Священномученик Антипа жил в I веке в городе Пергам (Малая Азия). Он был епископом и учеником самого Иоанна Богослова.
В те времена люди поклонялись идолам. Антипа смело проповедовал учение Христа. Своей молитвой он выжигал бесов, словно огнем, и обратил в веру почти весь город. Жители перестали приносить жертвы языческим богам. Это вызвало ярость жрецов. Они схватили старца и бросили в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Эту страшную печь разожгли докрасна. Но Антипа не закричал от боли. Он молился, прося Господа принять его душу. Когда печь открыли, тело мученика осталось нетленным, а от него исходило благоухание.
Христиане тайно похоронили мощи святого. Гробница стала источником чудес. Особенно Антипа прославился как целитель от зубной боли. В народе говорили: «У Антипы зубная боль немеет». Верующие молятся ему об избавлении от этого мучительного недуга. Сегодня честная глава священномученика хранится в монастыре Панахранду на острове Андрос (Греция), а частица мощей — на греческом острове Патмос, в монастыре святого апостола Иоанна Богослова и храме Илии Пророка в Обыденском переулке в Москве.
Традиции дня24 апреля крестьяне готовились к полевым работам. День начинался с молитвы. В церкви ставили свечи святому Антипе, прося об исцелении от физических и душевных недугов и спасении души. Самым главным обрядом было лечение зубов. Верили, что если приложить к больному зубу серебряную монету, прочитать молитву, а затем положить эту монету на икону священномученика, боль утихнет. Знахари в этот день заговаривали воду и давали полоскать ею рот больным.
Особое внимание уделяли воде. Крестьяне шли к рекам и ручьям. Они набирали талую воду для умывания, чтобы смыть хвори. В некоторых регионах священники служили молебны у колодцев, освящая источники. Считалось, что «антипова вода» лечит лихорадку и снимает порчу. В это время хозяева начинали чистить колодцы от зимнего ила. Это была тяжелая, но радостная работа — скоро придет настоящее тепло.
Рыбаки готовили лодки. Существовал обычай «кормить рыбу». Мужики бросали в разлившуюся реку горбушку хлеба с солью, приговаривая: «На тебе, рыба, хлеб, а мне дай удачу на весь год». Считалось, что так водяной не будет мешать рыбаку и у него всегда будет улов.
На Антипа наводили чистоту в доме, выбрасывали хлам. Это сулило благополучие. Однако было странное исключение: окна в этот день не мыли. Считалось, что грязное стекло — это щит от дурного сглаза. Если вымыть стекло до блеска, домочадцев станет видно нечистой силе, и она нашлет болезни.
Другое название дня — Змеевник. Считалось, что к этой дате змеи выползают из-под земли. Хозяева окуривали дымом можжевельника или полыни углы в доме, подполы и ворота. Дым не только отпугивал гадов, но и «выкуривал» бесовскую силу. Мужчины обходили хозяйство, заделывая щели, чтобы рептилии не проникли в избу.
Народные запретыНаши предки соблюдали строгие ограничения, чтобы не накликать беду в дом.
- Категорически нельзя было ходить в лес. В это время просыпается голодный медведь, и встреча с ним смертельно опасна;
- Запрещалось убивать змею. Наши предки верили, что за убитую гадюку её сородичи будут мстить весь год;
- Не наказывали детей. Строгость к ребёнку 24 апреля, по поверьям, могла привести к тому, что дитя «замкнётся» и уйдёт из семьи в раннем возрасте;
- Не надевали черную одежду. Чёрный цвет в этот день притягивал негатив, горе и слёзы;
- Детские вещи не стирали. Считалось, что вода после стирки становится «мёртвой» и вместе с грязью может унести счастье и здоровье ребёнка;
- Не начинали новых дел. Любое важное начинание (посев, стройка, переезд) обречено на провал, если начать его 24 апреля.
Приметы
- Дождь 24 апреля — к богатому урожаю грибов осенью;
- Утренний мороз и дневной ветер — яровые хлеба родят хорошо;
- Если туман стелется по воде — будет солнечный и жаркий день;
- Северный ветер дует — к холодному, засушливому лету;
- Вороны купаются в лужах — жди скорого тепла.