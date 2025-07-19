19 июля 2025, 15:31

Фото: iStock/ Dean_Fikar

20 июля в народном календаре отмечается День Авдотьи Сеногнойки. Это название связано с частыми дождями, которые в этот период могли испортить заготовленное сено, из-за чего оно начинало гнить прямо на полях. Православные верующие чтят память преподобной Евфросинии Московской — супруги князя Дмитрия Донского, известной своей благочестивостью и строительством храмов. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 20 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ vladj55



Традиции дня

Фото: iStock/ Andrey Iudin



Что нельзя делать 20 июля

Фото: iStock/ Iana Pronicheva



Приметы