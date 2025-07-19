День Авдотьи Сеногнойки 20 июля: Почему под запретом домашние дела и купание в водоемах, народные приметы
20 июля в народном календаре отмечается День Авдотьи Сеногнойки. Это название связано с частыми дождями, которые в этот период могли испортить заготовленное сено, из-за чего оно начинало гнить прямо на полях. Православные верующие чтят память преподобной Евфросинии Московской — супруги князя Дмитрия Донского, известной своей благочестивостью и строительством храмов. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
20 июля православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Московской, в миру княгини Евдокии Дмитриевны, супруги великого князя Дмитрия Донского. Эта выдающаяся женщина сумела сочетать высокое государственное служение с глубокой духовной жизнью.
Родившись в 1353 году в семье суздальского князя, Евдокия с юных лет отличалась благочестием и кротостью. В 13 лет она стала женой московского князя Дмитрия, будущего победителя Куликовской битвы. Их брак стал образцом христианского супружества — вместе они переживали и радости, и тяготы правления.
Во время исторической битвы с Мамаем в 1380 году княгиня горячо молилась о победе русского войска, а после сражения в благодарность за избавление от врага построила храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кремле. Современники называли её «матерью нищих» за щедрую помощь бедным, вдовам и сиротам.
После смерти мужа в 1389 году Евдокия тайно вела подвижническую жизнь, скрывая под княжескими одеждами вериги и соблюдая строгий пост. В 1407 году, после явления Архангела Михаила, предсказавшего её скорую кончину, она приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. Скончалась святая 7 июля (20 июля по новому стилю) 1407 года.
Почитание преподобной Евфросинии началось сразу после её смерти. Уже в XIX веке были зафиксированы многочисленные случаи исцелений у её мощей. Сегодня церковь дважды в год вспоминает святую: 30 мая в день пострига и 20 июля в день преставления.
Традиции дня
В храмах в этот день проходили службы в честь преподобной Евфросинии Московской, где верующие молились святой о семейном благополучии.
В старину крестьяне спешили завершить сенокос до наступления дождей. Первый сжатый сноп торжественно освящали в церкви и хранили в красном углу до Покрова. Этот обряд считался залогом благополучия скота на весь год. После работы проводили особый обряд с серпами: оборачивали их вышитыми полотенцами, а затем бросали через плечо. Если серп падал плашмя — это сулило долгую жизнь, если втыкался в землю — предвещало беду.
К 20 июля в лесах поспевала черника, которую заготавливали впрок: сушили, варили ароматное варенье, добавляли в целебные чаи. Женщины собирали дубовые листья и ветки. Они служили защитой от нечистой силы, а из гибких ветвей плели банные веники, считавшиеся особенно целебными.
Что нельзя делать 20 июля
Согласно народным поверьям, в день Авдотьи Сеногнойки существовал ряд строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беду.
Купание в водоёмах находилось под строжайшим запретом — наши предки верили, что в этот день водяной становится особенно агрессивным и может утащить человека на дно.
Хозяйкам запрещалось стирать и выносить мусор — такие действия, по поверьям, сулили потерю денег и семейного благополучия.
Любые финансовые операции — заключение сделок, дача денег в долг — считались крайне неблагоприятными, так как могли привести к убыткам и серьёзным конфликтам.
Особое табу накладывалось на создание семьи — браки, заключённые в этот день, предрекали несчастливую супружескую жизнь.
Даже проявление негативных эмоций находилось под запретом — грусть и жалобы, согласно поверьям, привлекали новые беды и неприятности.
Приметы
- Если 20 июля идёт дождь — осень будет дождливой, а урожай зерновых — скудным.
- Солнечный день — к мягкой зиме с небольшими морозами.
- Черника поспела — жатва начнётся в срок, и урожай будет хорошим.
- Обильная роса утром — к неурожаю льна.