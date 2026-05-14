День Бориса и Глеба 15 мая: как сохранить мир в семье, преумножить достаток и привлечь удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 мая отмечается Борисов день, или Соловьиный праздник. Такое название появилось потому, что именно к этой дате на Руси начинали свои звонкие трели соловьи, возвещая окончательный приход тепла. Православная церковь в это время чтит память святых князей Бориса и Глеба — первых русских святых, прославленных за смирение и мученическую смерть. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника15 мая православная церковь вспоминает день перенесения мощей благоверных князей-страстотерпцев. Борис и Глеб были младшими сыновьями крестителя Руси — князя Владимира Святославича. Борис княжил в Ростове, Глеб — в Муроме. После смерти отца в 1015 году старший брат Святополк, прозванный в народе Окаянным, решил убить соперников, чтобы завладеть престолом.
Узнав о заговоре, Борис не стал собирать войско. Он остался в шатре на реке Альте. Убийцы настигли его прямо во время молитвы. Ту же участь уготовил Святополк и Глебу. Он обманом вызвал брата из Мурома. По пути, в устье реки Смядыни, корабль Глеба настигли наемники. Братья предпочли смерть междоусобной брани. За эту кротость, смирение и готовность умереть за законы христианской любви князья были причислены к лику святых как страстотерпцы. Это особый чин святости: люди, принявшие смерть не от язычников, а от рук единоверцев, но не возроптавшие, а простившие убийц.
Спустя годы Ярослав Мудрый разыскал останки братьев. Тело Бориса изначально положили в храме святого Василия в Вышгороде (под Киевом), туда же позже перенесли и мощи Глеба. В 1072 году князья Ярославичи возвели новый пятиглавый храм, куда торжественно перенесли святые останки. Но это было лишь первое перенесение. В 1115 году при князе Владимире Мономахе мощи перенесли во вновь построенный каменный Борисоглебский собор. Именно это событие — перенесение святыни в каменный храм — церковь и празднует 15 мая.
Борису и Глебу молятся как заступникам Русской земли. Их просят об избавлении от междоусобных войн, укреплении семьи и помощи в торговых делах.
Традиции дняДля крестьянина день Бориса и Глеба был важнейшей хозяйственной вехой. Название «Сеятели» закрепилось за праздником не случайно — это был крайний срок для завершения посева яровых хлебов.
В этот день было принято высаживать первую рассаду — капусту, огурцы и другие культуры. Считалось, что посаженные 15 мая овощи вырастут крепкими и дадут богатый урожай. Кроме того, крестьяне разбрасывали крошки хлеба или крупу по полю, прося землю быть щедрой и плодородной.
На стол в этот день было принято подавать блюда из свежих овощей и зелени, символизирующих связь с землёй и благодарность за её дары.
На Руси святого Бориса считали защитником торговли и благосостояния. Купцы уделяли особое внимание этому дню, так как даже небольшая удачная сделка предвещала прибыль на весь год. Чтобы привлечь деньги, люди еще до рассвета пересчитывали все монеты в кошельке, не показывая их никому. Человек, знающий, сколько у него денег, с легкостью мог в разы приумножить имеющуюся сумму.
Народные запретыЭтот день требует от человека особой кротости, подражая подвигам святых братьев.
- Нельзя ссориться и сквернословить: особенно строго запрещены конфликты между братьями, сестрами и близкими родственниками. Ссора в день князей, положивших жизнь за мир, считается страшным грехом, который «высушивает» достаток из дома;
- Не ходи с пустым кошельком: чтобы не навлечь на себя нищету, мужчины следили за тем, чтобы в кармане обязательно лежала хотя бы мелкая монета Кладя деньги в кошелек, нельзя класть туда чеки или бумажки — это к пустым тратам;
- Не поднимай найденное: найденные на дороге деньги или ценности брать было категорически нельзя (риск потерять свое в 10 раз больше). Если уж нашел, лучше отдать на церковную свечу или в качестве милостыни;
- Не пересчитывай купюры после заката: вечерний пересчет финансов «выметает» прибыль из избы. Все финансовые манипуляции заканчивают до того, как село солнце;
- Не спи на закате: наши предки верили, что если лечь спать в момент захода солнца, «ангел-хранитель не заметит перехода» и можно тяжело заболеть или лишиться удачи.
Приметы
- Тёплый и солнечный день предвещал жаркое лето и хороший урожай зерновых;
- Дождь 15 мая означал, что лето будет дождливым, но зато грибы и травы вырастут в изобилии;
- Если к этому дню полностью распустились листья на берёзе, ожидали тёплое лето без поздних заморозков;
- Много майских жуков считалось признаком засушливого лета — крестьяне готовились к дополнительному поливу посевов;
- Утренняя роса на траве предвещала ясную погоду на ближайшие недели и благоприятный сезон для сенокоса.