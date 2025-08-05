День Бриса и Глеба 6 августа: Как не «запутать» нити судьбы и уберечься от несчастий, народные приметы
6 августа 2025 года православные верующие отмечают важный церковный праздник — день памяти святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народной традиции этот день издавна называли «Летником», связывая его с особыми поверьями и сельскохозяйственными приметами. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства на Руси 6 августа (24 июля по старому стилю) праздник ассоциировался с языческими обрядами завершения основных сельскохозяйственных работ и солнечного цикла. В народном календаре славян существовал праздник Летник (или Пролетье), связанный с переходом от лета к осени. В этот день славяне совершали обряды, посвящённые солнцу и плодородию: разжигали костры и просили у духов природы хорошего урожая.
С приходом христианства многие языческие традиции переплелись с церковными, и день, когда прежде славили силы земли, стал днём памяти первых русских святых — благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Борис и Глеб, младшие сыновья князя Владимира Крестителя, воспитанные в христианской вере, вошли в историю как символы жертвенной любви и отказа от междоусобной вражды. После смерти отца их старший брат Святополк, прозванный Окаянным, решил устранить возможных соперников.
Князь Борис, правивший в Ростове, узнав о коварных замыслах брата, мог собрать войско и дать отпор, но сознательно отказался от борьбы, сказав: «Не подниму руки на брата своего». Он был вероломно убит на берегу реки Альты, встретив смерть с молитвой, как истинный мученик.
Князь Глеб, правивший в Муроме, также не стал сопротивляться и был убит по приказу Святополка под Смоленском. Его тело несколько лет оставалось непогребённым, пока другой брат, Ярослав Мудрый, не перенёс мощи обоих страстотерпцев в Вышгород. В 1072 году Борис и Глеб были причислены к лику святых, став первыми русскими угодниками, признанными не только на Руси, но и в Византии.
Традиции дня
Праздник святых Бориса и Глеба вобрал в себя как церковные, так и народные традиции, отражая глубокую связь христианской веры с земледельческим календарём Древней Руси.
В этот день в храмах совершается служба, а верующие молятся святым о защите от врагов, прекращении распрей и исцелении болезней. В народной традиции праздник получил название «Борис и Глеб Летние» и знаменовал важный рубеж земледельческого цикла: завершение жатвы и начало грозового сезона.
Крестьяне собирали черёмуху, которую сушили и использовали для приготовления целебных отваров от желудочных расстройств и кожных болезней. Заготавливали берёзовые веники для бани, выбирая молодые деревья с нежными листьями. Особое внимание уделяли защите от пожаров, святым молились о сохранении урожая от огненной стихии.
Что нельзя делать 6 августа
Центральным запретом был категорический отказ от любой полевой работы. Это табу имело двойное обоснование: церковное — как соблюдение праздника мучеников, и практическое — из-за повышенной опасности гроз в этот период. Крестьяне верили, что работающий в поле рискует стать жертвой молнии или навлечь пожар на весь урожай.
Не менее строгим был запрет на рубку деревьев, особенно березы — священного дерева славян. Нарушителя ожидали болезни и несчастья, так как считалось, что он гневит духов природы. Сходные ограничения касались водной стихии. После 6 августа прекращали купаться, полагая, что святые «остудили воду», а водяной может утащить ослушника в глубину.
В быту избегали шитья и рукоделия, поскольку нити символизировали жизненный путь, и работа с ними в праздник могла «запутать» судьбу.
Приметы
- Гроза в этот день предвещала бурную осень с сильными ветрами.
- Если на Бориса и Глеба жарко – значит, осень будет тёплой и сухой.
- Дождь с утра – к пасмурному и дождливому августу.
- Красное солнце на восходе – к ветреной погоде.