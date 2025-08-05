05 августа 2025, 16:40

Фото: iStock/ Paul Fortune

6 августа 2025 года православные верующие отмечают важный церковный праздник — день памяти святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народной традиции этот день издавна называли «Летником», связывая его с особыми поверьями и сельскохозяйственными приметами. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 6 августа Приметы



История праздника

Фото: iStock/ arh-sib



Традиции дня

Фото: iStock/ shoot_nik



Что нельзя делать 6 августа

Фото: iStock/ Meindert van der Haven



Приметы