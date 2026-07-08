08 июля 2026, 09:10

Фото: iStock/ igorr1

Согласно народному календарю, 9 июля отмечается Давид Земляничник — день, когда в лесах поспевает первая земляника, а воздух наполняется её тонким медовым ароматом. Название праздника напрямую связано с этой ягодой. В старину именно к этому сроку крестьяне отправлялись в лес за первым урожаем, считая его особенно целебным и «заряженным» на благополучие. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Давида Солунского, отшельника и чудотворца, чья жизнь стала примером смирения и любви к ближнему. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/а «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ vik898

Народные запреты

Нельзя ссориться и сквернословить. Особенно это касалось домашних животных. Считалось, что если повысить голос на скотину, в доме начнутся мелкие бытовые неприятности;

Особенно это касалось домашних животных. Считалось, что если повысить голос на скотину, в доме начнутся мелкие бытовые неприятности; Нельзя отказывать в помощи путникам. Преподобный Давид сам был странником, поэтому отказать просящему в хлебе или ночлеге считалось большим грехом;

Преподобный Давид сам был странником, поэтому отказать просящему в хлебе или ночлеге считалось большим грехом; Нельзя мерить чужие украшения. Запрет особенно касался обручальных колец и чужих драгоценностей. Это могло навлечь проблемы в любви и браке;

Запрет особенно касался обручальных колец и чужих драгоценностей. Это могло навлечь проблемы в любви и браке; Нельзя давать деньги в долг. По примете, занятые в этот день деньги не вернутся обратно, а финансовая удача уйдёт из дома;

По примете, занятые в этот день деньги не вернутся обратно, а финансовая удача уйдёт из дома; Нельзя идти в лес в плохом настроении. Верили, что у злого или обиженного человека все ягоды будут кислыми, а его поход не принесёт пользы;

Верили, что у злого или обиженного человека все ягоды будут кислыми, а его поход не принесёт пользы; Нельзя было в этот день сбивать паутину в доме. Паутина считалась оберегом, ловящим негатив;

Паутина считалась оберегом, ловящим негатив; Нельзя думать о плохом в дороге. Отправляясь 9 июля в путь, полагалось думать только о хорошем, иначе плохие мысли могли материализоваться.

Приметы

Фото: iStock/ Axel Hoerterer