День Давида Земляничника 9 июля: как привлечь в дом достаток, сохранить здоровье и задобрить домового, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 июля отмечается Давид Земляничник — день, когда в лесах поспевает первая земляника, а воздух наполняется её тонким медовым ароматом. Название праздника напрямую связано с этой ягодой. В старину именно к этому сроку крестьяне отправлялись в лес за первым урожаем, считая его особенно целебным и «заряженным» на благополучие. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Давида Солунского, отшельника и чудотворца, чья жизнь стала примером смирения и любви к ближнему. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПереплетение языческих и христианских смыслов в Давидовом дне сложилось органично: для древних славян июль был временем «малых даров земли» — ягод, трав, первых корнеплодов, и с ними связывали множество обрядов на здоровье и плодородие. Земляника занимала особое место: её считали «ягодой-оберегом», способной отвести дурной глаз и укрепить силы. Собирая её, шептали заговоры на удачу, а первые ягоды нередко приносили в дар духам леса — чтобы те не водили кругами и не прятали урожай.
С приходом христианства эти обычаи не исчезли, а обрели новую опору в почитании святого, чьё имя совпало с датой. Преподобный Давид Солунский жил в V–VI веках в греческих Салониках и избрал путь отшельничества, поселившись на миндальном дереве. Он проводил дни в молитве и строгом посте, а ночами бодрствовал, укрепляя дух. Слава о его кротости и чудесах быстро распространилась. Люди шли к нему за советом и исцелением, и, по преданию, по его молитвам больные выздоравливали, а отчаявшиеся обретали надежду. Скончался святой в глубокой старости, окружённый уважением и любовью горожан.
В русской традиции образ Давида соединился с заботой о доме и семье: ему молились о мире в семье, о здоровье детей и стариков, о защите от бед и напастей. Считалось, что святой покровительствует тем, кто трудится на земле и живёт по совести, а его день — подходящее время просить о терпении и внутренней силе.
Традиции дня9 июля на Руси было днём, наполненным суетой и радостью. Основной традицией был сбор лесной земляники. Считалось, что именно в этот день ягода наливается особой целебной и даже магической силой. В лес старались идти с первыми лучами солнца. Первым делом оставляли у опушки небольшой дар — кусочек хлеба или щепотку соли — в знак уважения к лесным хозяевам. Считалось, что без этого «поклона» ягоды будут кислыми, а сам сборщик рискует заблудиться. Собирать землянику старались в тишине, не перекрикиваясь и не смеясь громко: верили, что весёлый шум спугнёт удачу, и в дом не придёт достаток.
Первую горсть ягод не ели сами, а несли домой, чтобы угостить домового — крошечную чашечку ставили за печкой или в углу кладовой, приговаривая: «Прими, хозяин, угощение, береги наш дом и скотину». Такой обряд должен был обеспечить защиту хозяйства и уберечь от пожаров и краж.
Дома из свежей земляники готовили «первый взвар» — лёгкий напиток из ягод и мёда, который пили всей семьёй на рассвете. Считалось, что он укрепляет здоровье на весь год и «запечатывает» благополучие в стенах дома. Часть ягод сушили на зиму: их добавляли в травяные сборы от простуды и давали детям при слабости.
Женщины в этот день перебирали и проветривали зимние одеяла и подушки, вынося их на утреннее солнце. По поверью, Давидовы лучи «выжигали» хворь и дурные сны. Одновременно на порог клали пучок свежей травы — чаще всего полыни или зверобоя — как оберег от сглаза.
Дети и молодёжь плели венки из полевых цветов и земляничных листьев. Такие венки носили до заката, а затем пускали по воде, загадывая желание. Если венок не тонул и уплывал далеко — примета сулила исполнение задуманного.
Хозяйки на Давида обязательно пекли пироги с первой земляникой — не столько ради лакомства, сколько ради обряда. Ими угощали соседей и путников, веря, что щедрость в этот день возвращается сторицей. Кроме того, считалось, что пироги с земляникой «притягивают» в дом добрые вести и защищают от ссор.
Народные запретыНародная мудрость 9 июля накладывала множество ограничений. Нарушение запретов могло привести к бедам.
- Нельзя ссориться и сквернословить. Особенно это касалось домашних животных. Считалось, что если повысить голос на скотину, в доме начнутся мелкие бытовые неприятности;
- Нельзя отказывать в помощи путникам. Преподобный Давид сам был странником, поэтому отказать просящему в хлебе или ночлеге считалось большим грехом;
- Нельзя мерить чужие украшения. Запрет особенно касался обручальных колец и чужих драгоценностей. Это могло навлечь проблемы в любви и браке;
- Нельзя давать деньги в долг. По примете, занятые в этот день деньги не вернутся обратно, а финансовая удача уйдёт из дома;
- Нельзя идти в лес в плохом настроении. Верили, что у злого или обиженного человека все ягоды будут кислыми, а его поход не принесёт пользы;
- Нельзя было в этот день сбивать паутину в доме. Паутина считалась оберегом, ловящим негатив;
- Нельзя думать о плохом в дороге. Отправляясь 9 июля в путь, полагалось думать только о хорошем, иначе плохие мысли могли материализоваться.
Приметы
- Дождь, прошедший 9 июля, называли «земляничным» — он обещал богатый урожай зерновых, особенно ржи и овса;
- Если день выдался ясным и тёплым, хорошая погода простоит ещё семь недель;
- Много земляники в лесу — к холодной зиме и снежному январю;
- Если утром на траве обильная роса — август будет дождливым;
- Гром гремит 9 июля — зима придёт рано и будет морозной.