День Домны Доброродной 16 сентября: Зачем избавляться от хлама в доме и печь пироги, народные приметы
16 сентября по народному календарю отмечается особый праздник — Домна Доброродная, посвященный памяти святой Домны Никомидийской, раннехристианской мученицы, ставшей символом веры и семейного благополучия. Этот день сочетает в себе церковные традиции и древние народные обычаи, направленные на защиту дома от злых сил и привлечение удачи. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святая Домна жила в начале IV века во времена правления римского императора Максимилиана, известного жестокими гонениями на христиан. Домна происходила из знатной семьи и занимала положение языческой жрицы при императорском дворе в Никомидии. Ее жизнь коренным образом изменилась, когда в руки ей попали Деяния Святых Апостолов и Послания апостола Павла. Прочитав эти тексты, она глубоко прониклась христианским учением и решила принять новую веру.
Домна тайно встретилась с епископом Кириллом Никомидийским, который крестил ее. После крещения она раздала свои драгоценности и украшения, а также начала тайно кормить бедняков пищей с императорского стола. Когда о переходе Домны в христианство стало известно при дворе, ее взяли под стражу и морили голодом. Согласно преданию, ангелы помогали ей пережить лишения. Чтобы спастись, Домна притворилась безумной, и ее выпустили из дворца.
Первое время она скрывалась в женском монастыре, но вскоре игуменья, опасаясь за безопасность обители, остригла ей волосы, дала мужскую одежду и отпустила. В мужском обличье Домна нашла пристанище в пещере неподалеку от города. Спустя время императорские слуги нашли святую и после отказа отречься от христианства ей отрубили голову.
Традиции дня
Главной традицией дня было наведение порядка в доме и хозяйственных постройках. Хозяйки тщательно убирали в избах, перебирали вещи, мыли полы и стены. Особое внимание уделялось очищению дома от всего старого и ненужного. Собранный хлам и ветошь не просто выбрасывали, а торжественно сжигали вместе с картофельной ботвой. Этот ритуал имел глубокий символический смысл: огонь очищал не только физическое пространство, но и духовное, сжигая все плохое и отжившее. Считалось, что это принесет семье благополучие на целый год вперед.
Одной из самых распространённых традиций было развешивание старых изношенных лаптей по всему хозяйству. Лапти вешали на плетни, у ворот, под крышами домов и хлевов, а также на колья вокруг огорода. Считалось, что такие лапти, особенно сильно изношенные, обладают мощной защитной силой. Недобрые люди, заходя во двор, должны были пересчитать все лапти. Но, как правило, они сбивались со счёта и забывали о своих дурных намерениях. Так крестьяне оберегали своё хозяйство от сглаза и порчи.
Хозяйки пекли пироги с осенними начинками — капустой, грибами, ягодами. Считалось, что щедрое угощение в этот день обеспечит достаток на весь будущий год. Часть еды обязательно раздавали нуждающимся, что подчеркивало социальную значимость праздника, его направленность на взаимопомощь и благотворительность.
Что нельзя делать 16 сентября
Народная мудрость сформулировала ряд запретов на день Домны Доброродной:
- Нельзя переедать — чтобы избежать финансовых проблем
- Следует избегать конфликтов и сплетен — негативные слова могут вернуться троекратно
- Не рекомендуется поднимать потерянные деньги — чтобы не привлекать бедность
- Девушкам не советовали ходить в лес — могли заблудиться или стать жертвой нечистой силы
- Нельзя было подолгу смотреться в зеркало — особенно незамужним женщинам, чтобы не потерять молодость и красоту
Приметы
- Теплый солнечный день сулил позднюю весну.
- Громовые раскаты предвещали долгую и теплую осень.
- Большие муравейники — к суровой зиме, на елях много шишек — зима выдастся снежной и тёплой.
- Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.