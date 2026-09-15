День Домны Домовницы 16 сентября: зачем мыть полы осиновым отваром, запирать двери и избегать зеркал, народные приметы
Согласно церковному календарю, 16 сентября отмечается день святой мученицы Домны Никомидийской, известный в народе как Домна Домовница. К этому времени урожай уже почти собран, и приходило время наводить порядок в доме, избавляясь от всего ветхого и ненужного. Святая для крестьян стала символом домашнего уюта, женской мудрости и верности семье. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 16 сентября — яркий пример того, как древние славянские верования плавно переплелись с христианскими традициями. У славян существовал культ домового духа — хранителя очага, покровителя семьи, скота и жилища. Его почитали, угощали, обращались за помощью в бытовых делах. С приходом христианства многие языческие образы были «переосмыслены»: вместо бестелесного духа появилась реальная историческая личность, чья жизнь стала примером полного обновления души.
Святая Домна жила в Никомидии — городе на территории современной Турции — в конце III — начале IV века, во времена жестоких гонений на христиан при императоре Максимиане. Изначально она была языческой жрицей и жила прямо в императорском дворце. Однажды, когда Максимиан отсутствовал, Домна прочла Деяния апостолов и Послания апостола Павла. Сердце её загорелось желанием познать христианское учение. При содействии юной христианки она тайно встретилась с епископом Кириллом и приняла Святое Крещение.
После крещения Домна начала раздавать бедным свои драгоценности и пищу с царского стола. Когда об этом узнали, её вместе с верным слугой, евнухом Индисом, заточили и морили голодом, но они чудесным образом получали подкрепление от Ангелов. Чтобы не жить больше среди язычников, Домна притворилась безумной. Её удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре. Игумения Агафия остригла ей волосы и одела в мужскую одежду, после чего Домна покинула обитель.
Вернувшись, император приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу. Воины разорили монастырь, но Домна не была найдена. Позже, уже после мученической кончины евнуха Индиса и многих христиан Никомидии, святая Домна заботилась о погребении тел мучеников. За это она и приняла смерть от рук язычников.
С тех пор люди молятся ей о благополучии в доме, о здоровье детей, о ладе в семье, о помощи в бытовых делах. Особенно к ней обращаются женщины, ведущие домашнее хозяйство, а также те, кто переживает трудные времена, связанные с жилищем или семейными отношениями.
Традиции дняК 16 сентября земля уже отдала свои плоды. Осень вступает в свои права, дни становятся короче, а утренние заморозки напоминают: пора завершать полевые работы и переходить к домашним заботам. Именно в этот день хозяйки с особой тщательностью наводили порядок в доме.
Считалось, что в этот день нужно обязательно вымыть полы в доме отваром из ветвей осины. Осину с древних времён считали деревом, отпугивающим нечисть, и мытьё пола осиновой водой символизировало очищение жилища от злых сил. После уборки в углу ставили свежий кувшин с водой и клали хлеб — как знак уважения к святой.
К этому дню старались окончить сушку грибов и яблок, чтобы они не отсырели и не испортились. Хозяйки проверяли запасы на чердаке, перекладывали вяленую рыбу, пересыпали крупы — всё это делалось с молитвой и пожеланием, чтобы запасы не переводились до следующего урожая.
Особой традицией было вымыть икону в доме — аккуратно протереть стекло и раму. Это делалось не просто для чистоты, а как символ духовного обновления. Считалось, что в день Домны иконы особенно восприимчивы к молитвам, и чистота вокруг них усиливает их защитную силу.
Ещё одной важной традицией было приготовление осеннего пирога из ржаной муки с мёдом. Его пекли к вечеру и оставляли на столе на всю ночь. Утром его ели всей семьёй, веря, что это принесёт удачу и достаток.
Народные запретыВ день Домны Домовницы существовало множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло привести к беде.
- Запрещалось долго смотреться в зеркало. Считалось, что так можно навлечь беду, притянув злые силы из потустороннего мира, или «потерять себя» и накликать сорок бед.
- Не следовало надевать старую или грязную одежду — это грозило неприятностями и утратой красоты.
- Нельзя было готовить с плохими мыслями и в дурном настроении. Такая еда, по поверьям, передаст весь негатив тому, кто её попробует.
- Незамужним девушкам не советовали проводить этот день в одиночестве. Наша предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках.
- Нельзя было оставлять двери открытыми на ночь. Люди верили, что в дом может войти «чужой дух» и навредить семье. Перед сном все двери закрывали, а на порог клали веник — как символ защиты.
Приметы
- Если 16 сентября туман — зима будет снежной.
- Дождь к вечеру — к долгой и сырой осени.
- Ясное небо и холод — к ранним морозам.
- Воробьи сбиваются в стаи — к скорому похолоданию.
- Гуси летят клином — к тёплой осени; если врассыпную — к буранам.
- Ёжик рано ушёл в спячку — к суровой зиме.