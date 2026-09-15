15 сентября 2026, 09:15

Фото: Istock/ ZenitX

Согласно церковному календарю, 16 сентября отмечается день святой мученицы Домны Никомидийской, известный в народе как Домна Домовница. К этому времени урожай уже почти собран, и приходило время наводить порядок в доме, избавляясь от всего ветхого и ненужного. Святая для крестьян стала символом домашнего уюта, женской мудрости и верности семье. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ walencienne

Традиции дня

Фото: Istock/ nnerVisionsPhotography

Народные запреты

Фото: Istock/ Romeo Sigue

Запрещалось долго смотреться в зеркало. Считалось, что так можно навлечь беду, притянув злые силы из потустороннего мира, или «потерять себя» и накликать сорок бед.

Считалось, что так можно навлечь беду, притянув злые силы из потустороннего мира, или «потерять себя» и накликать сорок бед. Не следовало надевать старую или грязную одежду — это грозило неприятностями и утратой красоты.

— это грозило неприятностями и утратой красоты. Нельзя было готовить с плохими мыслями и в дурном настроении. Такая еда, по поверьям, передаст весь негатив тому, кто её попробует.

Такая еда, по поверьям, передаст весь негатив тому, кто её попробует. Незамужним девушкам не советовали проводить этот день в одиночестве. Наша предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках.

Наша предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках. Нельзя было оставлять двери открытыми на ночь. Люди верили, что в дом может войти «чужой дух» и навредить семье. Перед сном все двери закрывали, а на порог клали веник — как символ защиты.

Приметы