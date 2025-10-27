27 октября 2025, 17:15

День Ефимия Осеннего или Осенник — под таким названием 28 октября вошло в народный календарь Руси. В это время православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского, великого подвижника IX века. О традициях наших предков, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

Нельзя было лениться и бездействовать. Самым главным грехом в этот день считалась праздность. Считалось, что если «проспать Ефимия», то «всю зиму пролежишь». Этот день открывал период «бабьих работ» — время прядения и ткачества. Если не сесть за прялку вовремя, к весне не будет ни новых рубах, ни холстов для продажи.

Не следовало оставлять дом неприбранным. Особенно строго следили за порядком в красном углу и у печи. Разбросанные вещи, грязная посуда или несметенный мусор привлекали «нечистую силу», которая, по поверьям, становилась особенно активной в этот период. Неубранный дом сулил ссоры и болезни на всю зиму.

Запрещались шумные гуляния и громкие разговоры. День требовал сосредоточенности и тишины. Избегали громких песен, смеха и ссор. Считалось, что шум может «разбудить злых духов зимы» — тех самых «осенников» или «зимников», которых в этот день старались отогнать обрядовым стуком.

Нельзя было давать в долг деньги и продукты. Даже соседям и родственникам отказывали в просьбах одолжить муку, крупу или деньги. Любая вещь или копейка, отданная из дома на Ефимия, символически означала, что «благополучие на зиму отдаешь». Особенно опасно было давать огонь — это сулило крайнюю бедность.

