День Ефимия Осеннего 28 октября: Как защитить дом от неприятностей, сохранить достаток и здоровье, народные приметы
День Ефимия Осеннего или Осенник — под таким названием 28 октября вошло в народный календарь Руси. В это время православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского, великого подвижника IX века. О традициях наших предков, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо принятия христианства этот день был важной вехой в годовом круге земледельческих работ и природного цикла. Конец октября знаменовал собой окончательное прощание с осенью и подготовку к суровой зиме. С приходом христианства эти древние обряды не исчезли и получили новое осмысление, слившись с почитанием преподобного Евфимия.
Евфимий Солунский родился в 824 году в Опсо под Анкирой в семье благочестивых христиан. Подчинившись воле матери, он вступил в брак в юном возрасте. Однако его душа стремилась к иному пути, и уже в 18 лет, оставив супругу и малолетнюю дочь, он удалился в монастырь на горе Олимп, где принял монашеский постриг с именем Евфимий.
В 858 году, стремясь к более строгому подвигу, Евфимий принял великую схиму и отправился на Афон. Здесь он разделил отшельническую жизнь с подвижником Иосифом, и они вместе предавались суровым аскетическим практикам. Когда слава о его благочестии начала привлекать внимание, Евфимий, желая избежать людской молвы, удалился на безлюдный остров Святого Евстратия близ Афона.
В 863 году он ненадолго вернулся в Салоники, где избрал одну из самых трудных форм подвижничества — столпничество. После кончины своего сподвижника Иосифа, Евфимий перебрался на гору Перистеру, где возродил из руин монастырь Святого Андрея, создав вокруг него процветающую монашескую общину. По его примеру и проповеди также была создана женская обитель.
Когда основанные им монастыри окрепли и их жизнь наладилась, подвижник вновь вернулся на Афон для уединенных молитвенных трудов. Завершая свой земной путь, в 898 году он перебрался в Палестину, где и отошел к Господу.
Традиции дняНаши предки считали, что в этот день особенно активен холодный ветер — «осенник» или «зимник», дух, приносящий стужу и метели. Чтобы отогнать его от дома и защитить поселения от лютой зимы, проводили обряды «забивания зимника»: стучали по деревянным предметам, замкам, чтобы создать шум, отпугивающий злого духа.
Поскольку день ассоциировался с наступлением холодов, особое внимание уделяли утеплению жилища. Конопатили щели в избах, завершали последние подготовительные работы к зиме. Была традиция «закармливать» домового, оставляя ему угощение в хлеву, чтобы тот оберегал скот от болезней и падежа зимой. Женщины в этот день начинали ткацкие работы. Считалось, что если «засадить женщину за прялку» на Ефимия, то всю зиму в доме будет достаток.
У наших предков было принято 28 октября пересчитывать деньги в доме. Необязательно крупные суммы, даже мелочь. Делать это нужно было вечером, втайне от чужих глаз. Считалось, что это «приманивает» деньги и не позволяет благосостоянию утекать из семьи в течение года.
Народные запреты28 октября считался важной границей между осенью и зимой, и чтобы благополучно перейти эту грань, крестьяне строго соблюдали ряд запретов, основанных на вековых наблюдениях и суевериях.
- Нельзя было лениться и бездействовать. Самым главным грехом в этот день считалась праздность. Считалось, что если «проспать Ефимия», то «всю зиму пролежишь». Этот день открывал период «бабьих работ» — время прядения и ткачества. Если не сесть за прялку вовремя, к весне не будет ни новых рубах, ни холстов для продажи.
- Не следовало оставлять дом неприбранным. Особенно строго следили за порядком в красном углу и у печи. Разбросанные вещи, грязная посуда или несметенный мусор привлекали «нечистую силу», которая, по поверьям, становилась особенно активной в этот период. Неубранный дом сулил ссоры и болезни на всю зиму.
- Запрещались шумные гуляния и громкие разговоры. День требовал сосредоточенности и тишины. Избегали громких песен, смеха и ссор. Считалось, что шум может «разбудить злых духов зимы» — тех самых «осенников» или «зимников», которых в этот день старались отогнать обрядовым стуком.
- Нельзя было давать в долг деньги и продукты. Даже соседям и родственникам отказывали в просьбах одолжить муку, крупу или деньги. Любая вещь или копейка, отданная из дома на Ефимия, символически означала, что «благополучие на зиму отдаешь». Особенно опасно было давать огонь — это сулило крайнюю бедность.
Приметы
- Красноватая луна в ночь на Ефимия предвещает ветреную и снежную зиму.
- Если солнце восходит в столбе света — это сулит скорые и сильные морозы.
- Пчелы плотно залепили клетки в ульях — жди суровой и долгой зимы.
- Солнечный и тихий день на Ефимия сулит погожую неделю.
- Иней на деревьях утром 28 октября — к ранним и крепким морозам.