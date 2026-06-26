День Елисея Гречкосея 27 июня: как привлечь в дом достаток, сохранить урожай и защититься от бед, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 27 июня отмечается Елисеев день или, как его еще называли, Елисей Гречкосей. Такое название появилось потому, что на Руси в это время заканчивали сеять гречиху — главную кормилицу крестьянского стола. Православная церковь в эту дату чтит память святого пророка Елисея, ученика и преемника Ильи-пророка. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит удивительное переплетение ветхозаветных сказаний и древних славянских земледельческих обрядов. Святой пророк Елисей, живший в IX веке до Рождества Христова в израильском селении Авел-Мехола, был сыном зажиточного земледельца. Однажды пророк Илия, проходя мимо поля, набросил на юношу свою милоть (верхнюю одежду из кожи) призывая его на пророческое служение . Елисей не раздумывал ни мгновения. Он заколол волов, сжег упряжь и, попрощавшись с родителями, навсегда ушел за наставником.
Когда Илию на огненной колеснице вознесли на небо, Елисей получил от него дар пророчества, о чем свидетельствуют строки Ветхого Завета. Пророк неустанно обличал идолопоклонство, творил чудеса: исцелял прокаженных, воскрешал умерших, умножал хлеба и масло. Умер он в глубокой старости, а через год после кончины случилось небывалое: мертвец, брошенный в пещеру с его останками, ожил от прикосновения к мощам святого.
На Руси Елисей стал покровителем земледелия. Крестьяне перенесли на него свои заботы о хлебе насущном. Пророк, при жизни ходивший за плугом, словно благословлял крестьянский труд. В его честь называли день, когда природа окончательно вступала в пору летнего зноя и нужно было успеть посеять гречку.
Традиции дня27 июня крестьяне с особым вниманием относились к посеву гречихи — от него зависел будущий урожай этой ценной культуры. Начинали день с молитвы пророку Елисею, прося благословения на труды. Для успешного посева крупы необходимо выбирать ясную и сухую погоду, при этом важно бросать зерно со спокойным сердцем и светлыми мыслями. В народе говорили: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец родной».
Хозяйки пекли особые гречневые лепёшки — их подавали всей семье на обед как символ будущего изобилия. Остатки лепёшек не выбрасывали, а отдавали птицам: по поверью, это привлекало удачу в дом.
Заботились крестьяне и о будущем сене — проветривали сеновалы, чтобы избежать сырости и плесени. Особое внимание уделяли обновлению одежды. Если приобреталась новая вещь, в этот день ее освящали. Обряд был прост: стирали в ручье, окропляли святой водой и сушили на ветру. Считалось, что так «смывается» чужая энергетика и вещь будет приносить удачу.
Ещё одной традицией было обновление «домашней магии». Хозяйки перетряхивали и проветривали подушки и матрасы, заменяли старые обереги на новые. В углы избы клали веточки полыни и зверобоя — они должны были отгонять нечистую силу и болезни.
Народные запреты
- Запрещалось носить одежду красного цвета — верили, что это может привлечь агрессию и даже навлечь проклятие;
- Нельзя было стричься и даже просто расчесывать волосы — чтобы не «потерять» ум и не остаться лысым;
- Не стоило срывать лютики — это грозило конфликтом с важным и влиятельным человеком;
- Бездельничать было большим грехом. Лень в Елисеев день могла обернуться нищетой;
- Нельзя было отказывать в помощи соседям — отказ мог обернуться собственными неудачами в хозяйстве;
- Не стоило на Елисея переедать и употреблять алкоголь. Излишества в еде и алкоголе является серьёзным нарушением, которое может привести к бедности и унынию.
Приметы
- Если дождь идет на Елисея — быть ненастью еще семь недель;
- Много комаров и мошкары — к богатому урожаю ягод и грибов;
- Звёздное небо ночью — к ясной и сухой неделе;
- Вечерняя радуга — к ясной погоде на несколько дней;
- Если коршуны парят в небе — день будет ясный и тихий.