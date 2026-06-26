26 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Согласно народному календарю, 27 июня отмечается Елисеев день или, как его еще называли, Елисей Гречкосей. Такое название появилось потому, что на Руси в это время заканчивали сеять гречиху — главную кормилицу крестьянского стола. Православная церковь в эту дату чтит память святого пророка Елисея, ученика и преемника Ильи-пророка. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Народные запреты

Запрещалось носить одежду красного цвета — верили, что это может привлечь агрессию и даже навлечь проклятие;

— верили, что это может привлечь агрессию и даже навлечь проклятие; Нельзя было стричься и даже просто расчесывать волосы — чтобы не «потерять» ум и не остаться лысым;

— чтобы не «потерять» ум и не остаться лысым; Не стоило срывать лютики — это грозило конфликтом с важным и влиятельным человеком;

— это грозило конфликтом с важным и влиятельным человеком; Бездельничать было большим грехом. Лень в Елисеев день могла обернуться нищетой;

Лень в Елисеев день могла обернуться нищетой; Н ельзя было отказывать в помощи соседям — отказ мог обернуться собственными неудачами в хозяйстве;

— отказ мог обернуться собственными неудачами в хозяйстве; Не стоило на Елисея переедать и употреблять алкоголь. Излишества в еде и алкоголе является серьёзным нарушением, которое может привести к бедности и унынию.

Приметы

Фото: iStock/ Frank Wagner