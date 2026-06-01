День Фалалея Огуречника 2 июня: зачем сажать семена босиком, избегать рыжих кошек и выполнять работу молча, народные приметы
Согласно народному календарю, 2 июня отмечается Фалалей Огуречник. Название говорит само за себя: к этой дате наши предки спешили завершить посадку огурцов, чтобы получить богатый урожай хрустящих овощей. Православная церковь в это время чтит память мученика Фалалея Эгейского, бесстрашного врача, отдавшего жизнь за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНа Руси церковные праздники всегда тесно переплетались с языческим бытом, давая рождение уникальным традициям. Так случилось и с днём памяти раннехристианского святого Фалалея.
Жил этот Божий угодник в III веке в городе Эгея (территория современной Турции). В свои 18 лет он уже был искусным врачевателем, причём лечил безвозмездно, за что его особенно любили простые люди. В то время правитель Нумериан развязал жестокое гонение на христиан. Схваченный Фалалей не испугался власти и не отрёкся от Христа. Языческий игемон придумывал для юноши всё более изощрённые пытки.
Палачей Александра и Астерия послали просверлить Фалалею голени, однако, прозрев духовно, они просверлили деревяшку, притворившись, что выполняют приказ. Разгневанный мучитель казнил их, но Фалалей остался невредим. Юношу бросали на съедение диким зверям, но медведица и львы лишь ластились к нему. Народ, видя такое, начал кричать: «Велик Бог христианский!». В итоге святого усекли мечом в 284 году.
В память о его подвиге и врачебном даре в народе сложилась традиция молиться Фалалею об исцелении, особенно о здоровье детей и при тяжёлых болезнях. Мощи святого Фалалея Эгейского покоятся в храме святого Агафоника, расположенном в Константинополе (ныне Стамбуле). Над его гробницей зафиксировано множество случаев чудесного исцеления.
Традиции дня2 июня крестьяне приступали к активной работе в огородах. День начинали с молитвы святому Фалалею — просили благословения на труды. Затем приступали к посадке огурцов: считалось, что высаженные в этот день они вырастут крепкими и дадут богатый урожай. Перед посадкой семена замачивали в родниковой воде, которую накануне набирали на рассвете — верили, что она заряжена особой силой.
Огурцы сажали в тайне от чужих глаз. Хозяйка выходила в огород ранним утром, обязательно молча и в одиночестве. Если кто-то из соседей или домашних заставал её за этим занятием, грядку могли «сглазить». Огурцы вырастут горькими или пустыми внутри. Женщины, заметив свидетеля, даже врали, говоря, что полют сорняки, лишь бы сохранить тайну. В некоторых губерниях практиковалась посадка огурцов босиком. Считалось, что через голые пятки земля получает особую женскую силу плодородия, а огурцы родятся крупными.
Фалалеев день считался временем, когда дети особенно беззащитны перед чужой завистью и нечистой силой. Матери читали над рубашками малышей специальные заговоры-обереги, умывали их водой с заговорённой солью и лишний раз не показывали людям.
Мужчины в этот день осматривали изгороди и чинили их: прочная ограда символизировала защиту хозяйства от сглаза. Вечером семьи собирались за столом, подавали простые блюда с зеленью и благодарили Бога за успешное начало летнего сезона.
Народные запретыВ День Фалалея предки строго соблюдали ряд запретов:
- Нельзя было оставлять грядки неухоженными — это сулило скудный урожай;
- Запрещалось ругаться возле огорода. Злые слова могли «отравить» растения;
- Не давали в долг и не отдавали семена или рассаду. По поверьям, это вело к потере плодородия на своём участке;
- Женщинам не советовали работать в огороде с распущенными волосами. Считалось, что так можно «запутать» свою судьбу;
- Нельзя было выбрасывать пищевые отходы рядом с грядками — это привлекало злых духов;
- Если 2 июня дорогу переходила рыжая кошка, путь меняли. Рыжий цвет ассоциировался с огнём и обманом. По примете, такая встреча грозила большими финансовыми потерями и разорением;
- Запрещалось считать всходы или хвалиться будущим урожаем. Хвастовство могло навлечь гибель урожая.
Приметы
- Если на Фалалея пошёл дождь — весь июнь будет засушливым;
- Много шишек на елях — к богатому урожаю огурцов;
- Если 2 июня заморозки — жди ещё сорок дней холодов;
- Цветение калины в этот день — к тёплой осени;
- Ветер с востока — к ранним заморозкам в октябре;
- Ясное небо на закате — к стабильному лету без резких перепадов температуры.