День Федоры Домовницы 9 июня: почему нельзя бездельничать, оставлять грязную посуду и доедать за детьми, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 июня отмечается Федорин день. Название праздника связано с почитанием святой мученицы Феодоры Александрийской. В этот день наши предки обращали особое внимание на домашние дела и наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшие месяцы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит трагическая история раннехристианской святости. Славянские земледельцы, приняв крещение, одухотворяли уже существовавших святых, наделяя их чертами, понятными крестьянскому быту. Так, мученица Феодора Александрийская превратилась в хранительницу дома, а день её памяти оброс бытовыми приметами и обычаями.
Святая мученица Феодора Александрийская жила в III–IV веках в Александрии — крупном центре христианской культуры. То было время жестоких гонений при императоре Диоклитиане. За отказ отречься от Христа и выйти замуж её бросили в темницу, а затем — в блудный дом на поругание. Господь не оставил свою избранницу. Воин Дидим, потрясённый её твёрдостью, помог ей бежать, отдав свою одежду, а сам принял мученическую смерть. Узнав об этом, Феодора добровольно явилась на суд, желая разделить участь спасителя. Оба были казнены, а их тела сожжены.
Православные христиане молятся Феодоре Александрийской о защите от плотских искушений, о даровании сил для сохранения супружеской верности и о покровительстве семейному очагу.
Традиции дняКрестьяне на Руси начинали день с молитвы в храме или перед домашним иконостасом, прося у Феодоры благословения на труды и защиты дома от «лихого глаза». В Федорин день крестьяне уделяли особое внимание дому и хозяйству. Утро часто начиналось с уборки: люди верили, что чистота привлечёт благополучие и отпугнёт нечистую силу. Хозяйки тщательно протирали углы, вытрясали половики, перебирали запасы в амбарах.
Мужчины проверяли инструменты и хозяйственные постройки, чинили заборы и изгороди. В этот день было принято обновлять порог дома. Его слегка подтёсывали или заменяли. Согласно верованиям, это служило препятствием для проникновения бед и несчастий в жилище.
Женщины на Феодору готовили особые блюда, чтобы угостить соседей и родственников: пекли ржаные лепёшки с травами, варили каши и щи. Часть еды оставляли в укромном месте «для домового» — так задабривали домашнего духа, чтобы он оберегал семью. Особо предприимчивые люди (купцы и лавочники) бросали туда же несколько медных монет, это привлекало богатство и помогало заключать выгодные сделки.
В поле же в этот день трудились до седьмого пота. Мужчины и женщины усердно пололи и окучивали посадки, веря, что святая поможет вырастить добрый урожай, а сорняки, вырванные в этот день, долго не вернутся.
Народные запретыПредки свято чтили неписаные законы Федорина дня, нарушение которых грозило бедами до следующего лета:
- Нельзя было сквернословить и повышать голос. Ругань в этот день притягивала в семью нищету и болезни. Кроме того, это могло обидеть домового, и он перестанет помогать в делах;
- Женщинам запрещалось сплетничать и даже много разговаривать. Верили, что если бабы начнут судачить, то злые языки узнают все семейные секреты и неминуемо случится беда;
- Играть свадьбы и признаваться в любви. Считалось, что союз, заключенный 9 июня, будет хрупким, как осенний лед, и супруги быстро разойдутся из-за измен;
- Не стоило есть остатки детской еды. Родителям нельзя было доедать за малышами, иначе дитя могло вырасти безвольным и слабохарактерным, ведомым чужим мнением;
- Браться за новые дела или строить планы. Начатое в Федорин день предприятие, по приметам, неизбежно заканчивалось провалом и потерей времени или денег;
- Не рекомендовалось проводить время в пустую. Лень в этот день считалась большим грехом. Кто уклонялся от работы, тот «упускал удачу»;
- Не стоило оставлять грязную посуду после ужина. Её следовало вымыть немедленно, чтобы избежать потери накоплений.
Приметы
- Ночной туман — предвещает богатый урожай грибов в этом сезоне;
- Ясный и тихий день — вся осень будет сухой и теплой, а капризы погоды обойдут стороной;
- Обильная роса с утра — к устойчиво-ясной погоде без осадков;
- Цветки жимолости теряют аромат — жди засухи;
- Если дождевые черви выползают на поверхность днём — жди ухудшения погоды и грозы.