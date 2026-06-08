08 июня 2026, 10:20

Фото: iStock/ Dzmitrock87

Согласно народному календарю, 9 июня отмечается Федорин день. Название праздника связано с почитанием святой мученицы Феодоры Александрийской. В этот день наши предки обращали особое внимание на домашние дела и наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшие месяцы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ yulenochekk

Традиции дня

Фото: iStock/ Evgeny Shaplov

Народные запреты

Нельзя было сквернословить и повышать голос. Ругань в этот день притягивала в семью нищету и болезни. Кроме того, это могло обидеть домового, и он перестанет помогать в делах;

Ругань в этот день притягивала в семью нищету и болезни. Кроме того, это могло обидеть домового, и он перестанет помогать в делах; Женщинам запрещалось сплетничать и даже много разговаривать. Верили, что если бабы начнут судачить, то злые языки узнают все семейные секреты и неминуемо случится беда;

Верили, что если бабы начнут судачить, то злые языки узнают все семейные секреты и неминуемо случится беда; Играть свадьбы и признаваться в любви. Считалось, что союз, заключенный 9 июня, будет хрупким, как осенний лед, и супруги быстро разойдутся из-за измен;

Считалось, что союз, заключенный 9 июня, будет хрупким, как осенний лед, и супруги быстро разойдутся из-за измен; Не стоило есть остатки детской еды. Родителям нельзя было доедать за малышами, иначе дитя могло вырасти безвольным и слабохарактерным, ведомым чужим мнением;

Родителям нельзя было доедать за малышами, иначе дитя могло вырасти безвольным и слабохарактерным, ведомым чужим мнением; Браться за новые дела или строить планы. Начатое в Федорин день предприятие, по приметам, неизбежно заканчивалось провалом и потерей времени или денег;

Начатое в Федорин день предприятие, по приметам, неизбежно заканчивалось провалом и потерей времени или денег; Не рекомендовалось проводить время в пустую. Лень в этот день считалась большим грехом. Кто уклонялся от работы, тот «упускал удачу»;

Лень в этот день считалась большим грехом. Кто уклонялся от работы, тот «упускал удачу»; Не стоило оставлять грязную посуду после ужина. Её следовало вымыть немедленно, чтобы избежать потери накоплений.

Приметы

Фото: iStock/ Marcin Lukasiak