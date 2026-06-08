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День Федоры Домовницы 9 июня: почему нельзя бездельничать, оставлять грязную посуду и доедать за детьми, народные приметы

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Согласно народному календарю, 9 июня отмечается Федорин день. Название праздника связано с почитанием святой мученицы Феодоры Александрийской. В этот день наши предки обращали особое внимание на домашние дела и наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшие месяцы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В основе праздника лежит трагическая история раннехристианской святости. Славянские земледельцы, приняв крещение, одухотворяли уже существовавших святых, наделяя их чертами, понятными крестьянскому быту. Так, мученица Феодора Александрийская превратилась в хранительницу дома, а день её памяти оброс бытовыми приметами и обычаями.

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Святая мученица Феодора Александрийская жила в III–IV веках в Александрии — крупном центре христианской культуры. То было время жестоких гонений при императоре Диоклитиане. За отказ отречься от Христа и выйти замуж её бросили в темницу, а затем — в блудный дом на поругание. Господь не оставил свою избранницу. Воин Дидим, потрясённый её твёрдостью, помог ей бежать, отдав свою одежду, а сам принял мученическую смерть. Узнав об этом, Феодора добровольно явилась на суд, желая разделить участь спасителя. Оба были казнены, а их тела сожжены.

Православные христиане молятся Феодоре Александрийской о защите от плотских искушений, о даровании сил для сохранения супружеской верности и о покровительстве семейному очагу.

Традиции дня

Крестьяне на Руси начинали день с молитвы в храме или перед домашним иконостасом, прося у Феодоры благословения на труды и защиты дома от «лихого глаза». В Федорин день крестьяне уделяли особое внимание дому и хозяйству. Утро часто начиналось с уборки: люди верили, что чистота привлечёт благополучие и отпугнёт нечистую силу. Хозяйки тщательно протирали углы, вытрясали половики, перебирали запасы в амбарах.

Мужчины проверяли инструменты и хозяйственные постройки, чинили заборы и изгороди. В этот день было принято обновлять порог дома. Его слегка подтёсывали или заменяли. Согласно верованиям, это служило препятствием для проникновения бед и несчастий в жилище.

Фото: iStock/ Evgeny Shaplov
Женщины на Феодору готовили особые блюда, чтобы угостить соседей и родственников: пекли ржаные лепёшки с травами, варили каши и щи. Часть еды оставляли в укромном месте «для домового» — так задабривали домашнего духа, чтобы он оберегал семью. Особо предприимчивые люди (купцы и лавочники) бросали туда же несколько медных монет, это привлекало богатство и помогало заключать выгодные сделки.

В поле же в этот день трудились до седьмого пота. Мужчины и женщины усердно пололи и окучивали посадки, веря, что святая поможет вырастить добрый урожай, а сорняки, вырванные в этот день, долго не вернутся.

Народные запреты

Предки свято чтили неписаные законы Федорина дня, нарушение которых грозило бедами до следующего лета:

  • Нельзя было сквернословить и повышать голос. Ругань в этот день притягивала в семью нищету и болезни. Кроме того, это могло обидеть домового, и он перестанет помогать в делах;
  • Женщинам запрещалось сплетничать и даже много разговаривать. Верили, что если бабы начнут судачить, то злые языки узнают все семейные секреты и неминуемо случится беда;
  • Играть свадьбы и признаваться в любви. Считалось, что союз, заключенный 9 июня, будет хрупким, как осенний лед, и супруги быстро разойдутся из-за измен;
  • Не стоило есть остатки детской еды. Родителям нельзя было доедать за малышами, иначе дитя могло вырасти безвольным и слабохарактерным, ведомым чужим мнением;
  • Браться за новые дела или строить планы. Начатое в Федорин день предприятие, по приметам, неизбежно заканчивалось провалом и потерей времени или денег;
  • Не рекомендовалось проводить время в пустую. Лень в этот день считалась большим грехом. Кто уклонялся от работы, тот «упускал удачу»;
  • Не стоило оставлять грязную посуду после ужина. Её следовало вымыть немедленно, чтобы избежать потери накоплений.

Приметы

Фото: iStock/ Marcin Lukasiak
  • Ночной туман — предвещает богатый урожай грибов в этом сезоне;
  • Ясный и тихий день — вся осень будет сухой и теплой, а капризы погоды обойдут стороной;
  • Обильная роса с утра — к устойчиво-ясной погоде без осадков;
  • Цветки жимолости теряют аромат — жди засухи;
  • Если дождевые черви выползают на поверхность днём — жди ухудшения погоды и грозы.
Елена Генералова

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