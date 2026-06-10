10 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ Borisb17

Согласно народному календарю, 11 июня отмечается Федосья Гречишница, она же Колосяница или Рыскунья. Название появилось не случайно. К этому времени в полях начинала колоситься рожь, и крестьяне торопились сеять гречиху. Православная церковь в этот день чтит память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, которая пострадала за веру в эпоху иконоборчества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ olgalngs

Традиции дня

Фото: iStock/ Julia Klueva

Народные запреты

Категорически нельзя было скакать, прыгать или бегать — это могло привести к засухе или градобитию, ведь земля в период роста ржи считалась «тяжелой» и не терпела резких движений;

— это могло привести к засухе или градобитию, ведь земля в период роста ржи считалась «тяжелой» и не терпела резких движений; Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — считалось, что так можно отдать из дома самую удачу и обречь семью на голодную зиму;

— считалось, что так можно отдать из дома самую удачу и обречь семью на голодную зиму; Нельзя было играть свадьбы и признаваться в любви — народ верил, что союз, заключенный в этот день, окажется хрупким, а молодые быстро разойдутся;

— народ верил, что союз, заключенный в этот день, окажется хрупким, а молодые быстро разойдутся; Запрещалось смотреться в речную или озерную воду — по поверьям, отражение в этот день крало красоту и удачу, а вместо них приносило тоску;

— по поверьям, отражение в этот день крало красоту и удачу, а вместо них приносило тоску; Нельзя было белить холсты — считалось, что ткань, выбеленная на Федосью, быстро сгниет и не будет носиться;

— считалось, что ткань, выбеленная на Федосью, быстро сгниет и не будет носиться; Запрещалось мужчинам работать в поле в одиночку — боялись встречи с Полудницей, которая могла запорошить глаза землей и отнять рассудок;

— боялись встречи с Полудницей, которая могла запорошить глаза землей и отнять рассудок; Нельзя было грустить и предаваться унынию — предки верили, что печаль в этот день превратится в «злую тоску», от которой потом не избавиться до самой осени.

Приметы

Фото: iStock/ Diego Gimenez