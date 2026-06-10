День Федосьи Гречишницы 11 июня: как сохранить достаток, задобрить духов природы и защитить дом от бед, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 июня отмечается Федосья Гречишница, она же Колосяница или Рыскунья. Название появилось не случайно. К этому времени в полях начинала колоситься рожь, и крестьяне торопились сеять гречиху. Православная церковь в этот день чтит память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, которая пострадала за веру в эпоху иконоборчества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Федосьи Гречишницы — яркий пример переплетения древних языческих верований и православных традиций. У славян к этому времени завершались основные весенние полевые работы, и начинался новый цикл сельскохозяйственных забот, в том числе посев гречихи. Языческие обряды, связанные с плодородием и почитанием земли, постепенно соединились с почитанием христианской святой.
Преподобномученица Феодосия Константинопольская жила в VIII веке в Византии, в эпоху иконоборческих гонений. Она посвятила жизнь служению Богу и защите святых икон. В эпоху иконоборчества византийский император Лев III Исавр издал указ о повсеместном уничтожении икон. В Константинополе над «медными» воротами на протяжении более четырёх столетий размещался медный образ Спасителя. Когда святыню взялись снимать, преподобномученица Феодосия вместе с сёстрами‑инокинями не позволила свершиться этому. Она опрокинула лестницу, на которой находился воин, выполнявший приказ. За это святую схватили, подвергли жестоким истязаниям и в итоге убили.
Мощи преподобномученицы хранятся в Константинополе (ныне Стамбул), в церкви святого Мокия. К Феодосии обращаются с молитвами о защите от гонений, укреплении веры и помощи в сохранении духовных ценностей. Интересно, что в народе святую Феодосию воспринимали не как воительницу, а как покровительницу полей и грибников.
Традиции дня11 июня на Руси было принято совершать множество обрядов, связанных с будущим урожаем и благополучием семьи. В этот день крестьяне начинали сеять гречиху, веря, что так она даст богатый урожай. Перед посевом земледельцы молились Феодосии, прося благословения на труды. Женщины пекли особые гречневые лепёшки — их ели всей семьёй, а одну оставляли у амбара «для домового», чтобы тот оберегал запасы.
Чтобы домашняя живность плодилась и была здоровой, коровам и овцам скармливали свежеиспеченные «сочни» или хлебные баранки.
На Федосью крестьяне внимательно осматривали колосья. Если зерно начинало наливаться снизу — ждали низкой цены (много хлеба). Если сверху — цена будет высокой из-за неурожая. «Золотая середина» (налив с середины) сулила стабильность.
В 12 часов дня все стремились домой, а двери и окна плотно закрывали. Боялись духа Полудницы — высокой женщины в белом, которая могла забрать силу у работающих в поле или увести неосторожного ребенка.
На Руси память преподобномученицы Феодосии совпала с природным циклом. К этому времени в лесах появлялись первые летние грибы, особенно ценные белые (их ещё называли «колосовиками»). Сбор первых грибов имел сакральный смысл. Считалось, что они несут особую силу обновления и плодородия. Их использовали в обрядовых блюдах, а часть оставляли в лесу как жертву духам природы.
Народные запретыНа Федосью Гречишницу предки соблюдали строгие запреты, чтобы не навлечь беду:
- Категорически нельзя было скакать, прыгать или бегать — это могло привести к засухе или градобитию, ведь земля в период роста ржи считалась «тяжелой» и не терпела резких движений;
- Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — считалось, что так можно отдать из дома самую удачу и обречь семью на голодную зиму;
- Нельзя было играть свадьбы и признаваться в любви — народ верил, что союз, заключенный в этот день, окажется хрупким, а молодые быстро разойдутся;
- Запрещалось смотреться в речную или озерную воду — по поверьям, отражение в этот день крало красоту и удачу, а вместо них приносило тоску;
- Нельзя было белить холсты — считалось, что ткань, выбеленная на Федосью, быстро сгниет и не будет носиться;
- Запрещалось мужчинам работать в поле в одиночку — боялись встречи с Полудницей, которая могла запорошить глаза землей и отнять рассудок;
- Нельзя было грустить и предаваться унынию — предки верили, что печаль в этот день превратится в «злую тоску», от которой потом не избавиться до самой осени.
Приметы
- Много пауков и паутины — погода будет устойчивой, сухой и ясной;
- Рожь заколосилась дружно — жди богатого урожая грибов;
- Утром туман стелется по воде — к ясному и солнечному дню;
- Ясное небо и яркое солнце в полдень — к богатому урожаю гречихи;
- Сильный зной в тихую погоду сулил грозу или град.