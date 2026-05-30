День Федота Овсяника 31 мая: как укрепить любовь, не навлечь нужду и уберечься от нечистой силы, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 31 мая отмечается Федот Овсяник. Такое название праздник получил потому, что к этому времени на Руси завершался сев овса — одной из главных зерновых культур. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Феодота Анкирского и семи святых дев-мучениц: Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Федота Овсяника — яркий пример того, как древние славянские верования органично соединились с православным календарем. К концу мая у крестьян завершалась весенняя посевная. Этот важный этап земледельческих работ было принято отмечать особыми обрядами, чтобы задобрить природу и попросить у нее богатого урожая. С принятием христианства память о древних поверьях сохранилась, но обрела новые смыслы и покровителей.
Центральное место в этот день занимает почитание мученика Феодота Анкирского, которого на Руси называли Федотом и считали покровителем землепашцев. Феодот жил во второй половине III века в городе Анкире. Он владел собственной гостиницей — корчемницей. Феодот был женат, но при этом достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту, много молился и постился.
Во времена жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане Феодот бесстрашно оказывал помощь всем нуждающимся. В своей гостинице он давал приют бездомным верующим, кормил их, прятал от преследователей. Он выкупал или тайно уносил останки замученных собратьев и с почестями хоронил их по христианскому обычаю.
Семь святых дев, память о которых также совершается 31 мая, были известны своей праведной жизнью с юных лет. Старшая из них, Текуса, приходилась Феодоту тёткой. По приказу правителя Феотекна девы были арестованы за отказ принести жертвы языческим идолам. Они подверглись страшным истязаниям, но не отреклись от Христа. Их казнили, бросив в озеро с привязанными на шее камнями.
На следующую ночь Текуса явилась во сне своему племяннику и просила похоронить их тела по-христиански. Феодот, верный своему долгу, выкрал останки мучениц и предал их земле. Узнав об этом, правитель приказал схватить и казнить самого Феодота. Тело мученика тайно похоронил священник Фронтон. Позже на этом месте построили храм. Святому Феодоту и семи девам молятся об укреплении веры, о помощи в земледельческих работах и о даровании хорошего мужа незамужним девушкам.
Традиции дняВ каждой избе 31 мая пахло свежей выпечкой. Хозяйки соревновались, чей каравай из овсяной муки получится пышнее. Им угощали семью, соседей, а крошки отдавали птицам, чтобы в доме всегда был достаток. Главным на столе были и овсяные каши, которые ели все от мала до велика.
День Федота Овсяника был последним временем для посева овса. Чтобы он уродился высоким, женщины варили яйца, подкидывали их вверх и просили, чтобы колосья выросли «выше леса».
Особое почтение оказывали дубу. Люди верили, что именно 31 мая дерево просыпается окончательно: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». Чтобы получить силу и здоровье, мужчины затыкали за пояс дубовую ветку. Больному человеку состригали волосы и ногти, закладывали их в ствол дерева и забивали отверстие колышком, веря, что так недуг уйдёт.
Девушки и молодые женщины не должны были сидеть дома. Считалось, что та, кто проведёт этот день в четырёх стенах, рискует остаться в девках на всю жизнь. А возлюбленные обходили дуб, держась за руки, привлекая долгую и счастливую семейную жизнь. А если невеста после свадьбы входила в дом мужа и трижды произносила: «Около двора дубочки, а в дом — сыночки», то верили, что у молодых обязательно родится мальчик.
Народные запретыПредки верили, что нарушение запретов может навлечь беду на весь год.
- Нельзя было варить и пить овсяный кисель. Кисель, по поверьям, мог «застудить» движение жизни, привести к финансовым трудностям и застою в делах;
- Запрещалось проводить шумные и пышные застолья. Считалось, что веселье 31 мая может обернуться несчастьями для семьи;
- Нельзя никому давать ключи от своего дома. Нарушивший этот запрет мог лишиться семейного уюта или даже вынужден будет переехать;
- На Федота категорически запрещалось ломать ветки и рвать листья с дуба. За такое неуважение к священному дереву можно было навлечь на свой род безденежье и всевозможные проблемы;
- Сидеть под осиной в этот день не следовало, поскольку считалось, что это может привести к болезням суставов, особенно у женщин. Осина в тот период считалась энергетически опасным деревом;
- Ни в коем случае нельзя было оборачиваться на внезапный оклик на улице. В народе верили, что так может звать нечистая сила, и, обернувшись, можно попасть к ней в услужение;
- Не следовало доедать пищу за другим человеком и оставлять недоеденной свою еду, чтобы не перенять его проблемы и не навлечь на себя нужду.
Приметы
- Если на дубе к этому дню распустилось много листьев — год будет сытым и урожайным;
- Опавшие или начинающие желтеть зелёные листья на дубе — к неурожаю и голодному году;
- Если на рябине цветы только начали распускаться, то осень придёт поздно и будет затяжной;
- Много росы 31 мая на траве поутру — июль будет жарким и сухим;
- Пар, идущий от земли — верная примета скорого дождя.