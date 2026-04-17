День Федула Тёплого 18 апреля: почему нельзя держать окна закрытыми, подметать пол и ходить против ветра, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 апреля отмечается Федул Тёплый, или Ветреник. Такое название появилось потому, что к этому времени начинают дуть тёплые южные ветры, окончательно прогоняя зимнюю стужу. Православная церковь в этот праздник чтит память мученика Феодула Солунского и преподобной Феодоры Солунской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит интересное переплетение бытового уклада славян и христианского подвига. Языческие корни прослеживаются в обожествлении ветров. Предки верили, что ветры — это могучие духи. Особенно боялись «гнилых» ветров, несущих болезни. С приходом православия эти верования не исчезли, а слились с почитанием святых.
18 апреля Русская православная церковь вспоминает мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского). Жил он в III–IV веках. В разгар гонений при императоре Диоклетиане юный чтец Феодул вместе со старцем диаконом Агафоподом смело проповедовал христианство. Правитель Фаустин пытался заставить их отречься, но они ответили отказом: «Не боится душа, познавшая Бога, временной смерти». Мучеников утопили в море, привязав к шеям камни. Однако, по преданию, волны выбросили тела на берег в белых одеждах, без верёвок и камней. Молятся Феодулу об укреплении веры, о помощи в семейных делах и защите от внезапной смерти.
Также в этот день чтут преподобную Феодору Солунскую. Эта святая жила в IX веке. Рано овдовев, она раздала имущество и приняла постриг. Феодора прославилась строгим постом, смирением и даром чудотворения. Известен случай, когда после смерти игуменьи её гроб поставили рядом с гробом Феодоры, и святая, словно живая, подвинулась в сторону, уступая место начальнице. Мощи её мироточили, исторгая благоуханное масло. Молятся Феодоре об исцелении недугов, помощи в учёбе и успехах в работе. Кроме того, святую просят даровать семейное счастье, устроить мир в доме.
Традиции дняНа Федула Тёплого зима окончательно сдавала позиции. «Федул теплом подул», — говорили в народе. С этого дня крестьяне смело открывали окна настежь.
Первым делом мыли рамы. Грязное окно считалось путём для злых духов. Сквозняк выдувал из избы «переполох» — болезнь, вызванную испугом или злым духом. Хозяйки выносили на улицу тулупы и матрасы, чтобы ветер выдул из них зимнюю сырость. Существовал и магический обряд на здоровье: перестирывали все полотенца в доме и развешивали их на ветру. Кто вытрется таким полотенцем, тот избавится от хвори.
Девушки гадали на женихов. Выходили на крыльцо и смотрели, откуда дует ветер. Если с юга — жених будет знатным (с юга, где тепло), если с севера — бедным и суровым. Чтобы ускорить встречу, девушки расплетали косы и пускали волосы по ветру, зазывая суженого.
Существовал в давние времена и ритуал на достаток: на закате брали монету, клали на перекрёсток и просили ветер «вырастить» из неё богатство, после чего закапывали деньги у порога.
Народные запретыВ день Федула было строгое табу на определённые действия. Считалось, что 18 апреля через открытое окно за людьми наблюдает ангел.
- Нельзя держать окна закрытыми. Это считалось большой бедой — дом останется без Божьей благодати, а болезни так и останутся в углах;
- Запрещалось плевать в окно или выбрасывать мусор. Ангел, стоящий за окном, мог отвернуться от такого невежи, оставляя человека в несчастье на весь год;
- Нельзя выпускать кошку в окно (или впускать через него). Поверье гласило, что если кошка выйдет из дома не через дверь, а через раму, то вскоре в жилище залезут воры;
- Запрещалась тяжёлая работа. Особенно подметать пол — выметишь удачу. Также не шили и не пряли;
- Не ходили против ветра. Идти наперекор стихии — к череде мелких неудач и проблем со здоровьем;
- Рыбакам строго запрещалось выходить в море. Добрый и злой ветры боролись в этот день, и лодку легко могло перевернуть.
Приметы
- Ласточки не прилетели к 18 апреля — весна будет затяжной и холодной;
- Глухари токуют на утренней заре — к улучшению погоды, молчат — к ненастью и похолоданию;
- Если осы вьют гнёзда на открытом месте, быть сырому лету;
- В поле звук слышится очень отчётливо — жди дождя;
- Сильный ливень на Федула — к богатому урожаю грибов.