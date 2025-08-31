Россияне с 1 сентября получат возможность отказаться от массовых спам-звонков
С 1 сентября россияне получат возможность отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в мобильном приложении. Эта мера предусмотрена новыми положениями закона о защите граждан от мошенников, передает РИА Новости.
Закон о защите граждан от мошенников, включающий около 30 мер, вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно. Правительство также подготовило второй пакет мер, содержащий около 20 инициатив по защите в цифровой среде.
Согласно новым правилам, все деловые звонки от организаций и индивидуальных предпринимателей будут обязательным образом маркироваться.
На экране телефона абонента будет отображаться название компании или ИП, их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама»).
Текст уведомления может содержать до 32 символов.
