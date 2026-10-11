День Феофана Осеннего 12 октября: как сохранить здоровье, уберечь дом от нужды и пережить зиму без потерь, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 октября отмечается Феофан Осенний, или «Феофанов день». Название праздника напрямую связано с памятью преподобного Феофана Милостивого, чью жизнь и дела народ переосмыслил сквозь призму сезонных забот. К середине октября поля опустели, а в избах начинали готовиться к долгой зиме. В этот праздник прислушивались к ветру, приглядывались к звёздам и старались не нарушать старинных запретов — ведь от «правильного» поведения зависело, насколько сытой и спокойной будет зима. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНа Руси 12 октября соединились два культурных пласта: древние традиции земледельцев и христианское почитание святого. Ещё до прихода христианства середина октября воспринималась крестьянами как рубеж. Заканчивались полевые работы, подводились итоги урожая, начиналась пора «домашних» дел — заготовок, починки инвентаря, утепления жилья. В эти дни внимательно следили за погодой, а по первым заморозкам и направлению ветра судили о характере предстоящей зимы.
С распространением православия на эти народные наблюдения наложилась память о преподобном Феофане Милостивом. Он жил в сирийском городе Газа в V–VI веках и прославился не громкими подвигами, а тихой, но постоянной милостью к нуждающимся. Феофан не гнался за славой, но щедро помогал бедным, делился последним, не осуждал и не выставлял свои добрые дела напоказ. По преданию, он до конца дней оставался верен этому пути: даже когда сам оказался в нужде, не роптал и продолжал поддерживать тех, кто нуждался в помощи больше него.
Господь послал ему тяжкое испытание: тело Феофана покрылось гнойными ранами, источавшими смрад. Святой терпел страдания с благодарностью, не ропща. Перед кончиной он предсказал жене, что буря, мешавшая погребению, утихнет в час его смерти. Так и случилось. А после смерти тело праведника чудесно очистилось и стало источать целебное миро, исцеляя всех, кто приходил к его мощам.
Сегодня к преподобному Феофану обращаются с молитвами о благополучии семьи, о защите дома от нужды и о том, чтобы хватило сил и средств пережить предстоящую зиму. Именины 12 октября отмечают Иван, Киприан, Феофан.
Традиции дняС утра в Феофанов день хозяйки пекли особые булочки с маком — «милостивые». Считалось, что, съев такую булку, всю осень не будешь знать горя. Хлеб раздавали соседям и родственникам, а часть оставляли для странников, которых в этот день полагалось принимать с особым почтением.
Охотники с рассветом уходили в лес. Если удавалось добыть зайца, год обещал быть удачным. Шкуру пойманного зверька клали у кровати детей — верили, что тогда они вырастут храбрыми и смелыми. Жёнам охотников запрещалось рассказывать кому-либо о том, когда муж ушёл на промысел: иначе охотник мог пораниться или попасть в капкан.
Девушки, желавшие выйти замуж за охотника, ходили по дворам и просили у парней горсть соли. Эту соль несли домой и крестообразно рассыпали у ворот. Если за день никто соль не тронул, значит, свадьба не за горами.
С наступлением темноты выходили смотреть на звёзды. В полночь «закликали» звёзды, прося у них благополучия и достатка. Считалось, что если задать важный вопрос, глядя на звёздное небо, оно подскажет верный ответ.
Также 12 октября было принято проводить обряд очищения огнём и дымом, так изгоняли злых духов и привлекали добрые силы. А ещё в этот день старались никому не отказывать в милостыне: доброта, проявленная 12 октября, возвращалась втройне.
Народные запреты
- Категорически нельзя было брать в руки иглы и спицы. Если в этот день уколоться, можно было серьёзно заболеть — раны долго не заживали, а болезнь могла приковать к постели;
- Не подбирали с земли или с пола деньги: считалось, что это «переворачивает» финансовую удачу и приводит к бедности;
- Не давали в долг — ни деньги, ни хлеб, ни соль. Отданное в Феофанов день могло не вернуться, а вместе с ним уходило и семейное счастье;
- Не тратили лишнего: покупка ненужных вещей грозила полным разорением;
- Запрещалось рассказывать о своих планах и мечтах — завидующие могли «сглазить», и задуманное не сбывалось;
- Не ссорились и не таили обид: зло, совершённое 12 октября, возвращалось сторицей, а обида «застывала» в сердце и вела к болезням.
Приметы
- Если на Феофана стоит ясная и тихая погода — зима будет морозной и снежной;
- Утренний иней на траве — к хорошему урожаю зерновых в следующем году;
- Сильный ветер с севера — к ранней и суровой зиме;
- Дождь в этот день — к сырой и затяжной весне;
- Много звёзд на ночном небе — к сухой и холодной зиме.