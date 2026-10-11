11 октября 2026, 10:17

Фото: Istock/ IoanaCatalinaE

Согласно народному календарю, 12 октября отмечается Феофан Осенний, или «Феофанов день». Название праздника напрямую связано с памятью преподобного Феофана Милостивого, чью жизнь и дела народ переосмыслил сквозь призму сезонных забот. К середине октября поля опустели, а в избах начинали готовиться к долгой зиме. В этот праздник прислушивались к ветру, приглядывались к звёздам и старались не нарушать старинных запретов — ведь от «правильного» поведения зависело, насколько сытой и спокойной будет зима. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ saoirse_2010

Традиции дня

Фото: Istock/ sergio_kumer

Народные запреты

Категорически нельзя было брать в руки иглы и спицы. Если в этот день уколоться, можно было серьёзно заболеть — раны долго не заживали, а болезнь могла приковать к постели;

Если в этот день уколоться, можно было серьёзно заболеть — раны долго не заживали, а болезнь могла приковать к постели; Не подбирали с земли или с пола деньги: считалось, что это «переворачивает» финансовую удачу и приводит к бедности;

считалось, что это «переворачивает» финансовую удачу и приводит к бедности; Не давали в долг — ни деньги, ни хлеб, ни соль. Отданное в Феофанов день могло не вернуться, а вместе с ним уходило и семейное счастье;

Отданное в Феофанов день могло не вернуться, а вместе с ним уходило и семейное счастье; Не тратили лишнего: покупка ненужных вещей грозила полным разорением;

покупка ненужных вещей грозила полным разорением; Запрещалось рассказывать о своих планах и мечтах — завидующие могли «сглазить», и задуманное не сбывалось;

— завидующие могли «сглазить», и задуманное не сбывалось; Не ссорились и не таили обид: зло, совершённое 12 октября, возвращалось сторицей, а обида «застывала» в сердце и вела к болезням.

Приметы

Фото: Istock/ au-Cheng Liou