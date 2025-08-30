День Флора и Лавра 31 августа: Как не спугнуть удачу и сохранить здоровье домочадцев, народные приметы
31 августа в народном календаре отмечается День Флора и Лавра или, как его еще называли, Лошадиный праздник или Досевки. Такое название связано с тем, что на Руси святых почитали как покровителей лошадей, согласно преданию, они понимали язык этих животных и умели с ними обращаться. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Этот праздник имеет глубокие корни, уходящие в дохристианскую эпоху. До принятия христианства на Руси в этот период отмечался праздник окончания жатвы и начала подготовки к зиме. Славяне-язычники почитали Велеса — бога скота, богатства и плодородия. Лошади занимали особое место в жизни древних славян, они были не только рабочими животными, но и считались связующим звеном между миром людей и миром богов.
С принятием христианства многие языческие традиции были переосмыслены и получили новое значение. Братья Флор и Лавр были раннехристианскими мучениками, жившими во II веке в Византии. Согласно житию, они были искусными каменотесами. Правитель направил их на строительство языческого храма, но братья, будучи христианами, раздавали полученную плату нуждающимся и проповедовали Христа. Однажды сын местного жреца получил травму — осколок камня попал ему в глаз. Флор и Лавр исцелили юношу и обратили его вместе с отцом в христианство. За отказ принести жертву языческим богам братья были преданы мученической смерти — их бросили в глубокий колодец и засыпали землей.
Особое почитание Флора и Лавра как покровителей лошадей связано с народными преданиями. Согласно одному из них, когда мощи святых были обретены, произошло чудо — от близлежащего поля поднялись на воздух кони, которых считали погибшими. После молитв у мощей Флора и Лавра животные вернулись живыми и невредимыми. Мощи святых первоначально находились в Константинополе, но позднее были перенесены в Италию. Частицы мощей сегодня хранятся в разных странах мира, в том числе и в России.
На Руси особое почитание святых началось после чудесного спасения лошадей в Новгороде в XV веке. По преданию, после молебна святым Флору и Лавру прекратился падеж лошадей. В Москве в XIV веке был построен храм в честь Флора и Лавра на Зацепе, который стал местом особого паломничества конюхов и владельцев лошадей.
Святым мученикам молятся о здоровье домашних животных, особенно лошадей, об удаче в земледелии и животноводстве, о защите от падежа скота, о благополучии в делах, связанных с сельским хозяйством, а также об исцелении от болезней глаз.
Традиции дня
Главной традицией дня было почитание лошадей. Этих животных освобождали от любой работы: кормили отборным овсом и свежим сеном, тщательно чистили щетками, купали в реках и озерах, украшали гривы и хвосты лентами, иногда даже заплетали косы. Особой популярностью пользовался обычай вплетать в гривы красные ленты — считалось, что это защищает от сглаза и болезней. После ухода за животными лошадей водили к обедне в церковь, где совершали специальный молебен святым Флору и Лавру.
Крестьяне приглашали священника для совершения молебна в поле: священник окроплял лошадей святой водой, читались молитвы о здоровье скота, после молебна водили лошадей вокруг церкви, животных поили через серебро — это считалось защитой от болезней. Название «Досевки» происходило от традиции завершать посев озимых культур: сеяли озимую рожь — считалось, что посеянная в этот день рожь даст хороший урожай, заканчивали уборку яровых, готовили поля к зиме, начинали заготовку семян для будущего года.
Хозяйки пекли особое обрядовое печенье: в форме подковы — на удачу, в виде лошадиной головы — для здоровья скота, с изображением конских копыт — чтобы лошади не хромали. Печенье освящали в церкви и угощали им соседей. После церковной службы и работ устраивали народные гуляния: конные выставки — показывали самых ухоженных лошадей, скачки и соревнования на лучшую упряжку, ярмарки, где продавали лошадей и конскую сбрую, общие трапезы для всей деревни.
Что нельзя делать 31 августа
Работа на лошадях была под строжайшим запретом. Крестьяне верили, что тот, кто запряжет или оседлает лошадь в этот день, навлечет на себя гнев святых Флора и Лавра. Считалось, что это может привести к падежу скота или несчастьям в хозяйстве. Даже самые срочные полевые работы откладывались — лошадей полагалось освободить от любого труда.
Бить или наказывать лошадей также запрещалось. Согласно поверьям, жестокое обращение с животными в этот день могло обернуться тем, что лошадь станет непокорной или заболеет. Вместо этого животных следовало ласкать и угощать лучшим кормом.
Кузнечные работы и ковка также были строго запрещены. Этот запрет распространялся не только на подковывание лошадей, но и на любую работу с металлом. Считалось, что стук молота о наковальню может спугнуть удачу и навлечь беду на все село.
Шитье, вязание и прядение также находились под запретом. Народная молва гласила, что тот, кто возьмется за иглу или спицы в этот день, может «зашить» здоровье или «спутать» нити судьбы.
Стирка и уборка не приветствовались. Особенно строго следили за тем, чтобы не выносить из дома мусор и не выливать грязную воду во дворе. Считалось, что это может осквернить праздник и навлечь болезни на домочадцев.
Приметы
- Если журавли на юг потянули — зима придет рано и будет холодной.
- Листья на березах начали желтеть с верхушки — осень будет ранняя и короткая, а зима наступит быстро. Если же листья желтеют равномерно по всей кроне — осень продлится долго, будет теплой и сухой.
- Утром туман стелется по воде — к продолжительной теплой осени. Густой и плотный туман, который долго не рассеивается, предвещал мягкую зиму без сильных морозов.
- Паутина летит — осень будет сухой и теплой, а зима наступит не скоро. Обилие паутины в воздухе считалось верным признаком продолжительной хорошей погоды.