День Фомы неверующего 19 октября: Как сохранить благополучие и привлечь финансы на следующий год, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 октября наступает Фомин день, известный большинству благодаря крылатому выражению «Фома неверующий». Но за этим образом скрывается реальный библейский персонаж — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Какие традиции, приметы и запреты связаны с этим днём, и почему он получил такое название — рассказываем в материале «Радио 1».
История праздника
Фома был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В Евангелиях он предстает человеком искренним, преданным, но склонным к сомнению. Ключевой момент, подаривший ему вечное прозвище «неверующий», описан в Евангелии от Иоанна. После своего Воскресения Христос является ученикам, собравшимся в доме. Среди них по какой-то причине не было Фомы. Когда же товарищи рассказали ему, что видели Воскресшего Учителя, он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю».
Спустя восемь дней Христос снова является апостолам, на этот раз при Фоме. Он обращается к нему со словами, которые стали евангельской формулой преодоления сомнения: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим».
Увидев и прикоснувшись, Фома произносит одно из самых сильных и фундаментальных исповеданий веры во всём Новом Завете: «Господь мой и Бог мой!».
На что Иисус отвечает ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».
Согласно церковному преданию, после Пятидесятницы (сошествия Святого Духа на апостолов) ученики бросили жребий, определяя, в какие страны им идти с проповедью. Фоме выпала Индия — языческая и далёкая земля. Проповедь Фомы была трудной. Он основал христианские общины в Малабаре (сейчас штат Керала в Индии), где до сих пор живут христиане-сиро-малабарцы, считающие апостола Фому своим основателем. Его миссия завершилась мученической кончиной — за обращение в христианство жены и сына местного правителя он был пронзён копьями. Перед смертью он успел произнести: «Господи, в руки Твои предаю дух мой».
Народные традиции праздника
Самая известная поговорка этого дня — «Фома — большая крома». «Кромой» на Руси называли сумку, котомку или же вообще достаток, запасы в доме. К Фомину дню подводили итоги года: урожай уже собран, осенняя торговля в разгаре, и самое время оценить, какова «крома» семьи перед долгой зимой.
В этот день было принято:
- Подводить денежные итоги. Хозяева подсчитывали прибыль, рассчитывались с работниками, платили долги. Считалось, что если быть щедрым и честным на Фому, то весь год будет сытым и прибыльным.
- Инвентаризировать запасы. Обходили амбары, погреба и закрома, проверяя, сколько хлеба, овощей и других припасов удалось заготовить.
- Хвалиться своим достатком. Существовал даже своеобразный обычай: зажиточные крестьяне выходили на улицу и, глядя на свой полный амбар, хвастались: «Вот какая у меня крома!» Это была не просто гордыня, а ритуал, призванный «задобрить» достаток, чтобы он и дальше не переводился.
Запреты дня: что нельзя было делать на Фому
Как и в любой значимый день народного календаря, на Фому существовали свои строгие запреты:
- Нельзя было лениться и бездействовать. Праздность в этот день сулила бедность на весь будущий год. «У неверующего Фомы до осени живёт всё при своём месте», — говорили о тех, кто всё откладывал на потом.
- Запрещалось ссориться, сквернословить и завидовать. Особенно опасно было завидовать чужой «кроме». Ссора в этот день могла надолго рассорить соседей или родственников.
- Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путь, начатый на Фому, будет трудным и неудачным. Связано это было с ухудшением погоды и тем, что день памяти «неверующего» апостола считался не самым благоприятным для начинаний.
Приметы на погоду
- Если на Фому стоит безветренная погода — к скорым морозам.
- Северный ветер предвещал холодную зиму.
- Последние листья с деревьев опадают к Фомину дню — год будет урожайным.
- Утром иней на деревьях — к снежной зиме.