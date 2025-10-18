18 октября 2025, 14:01

Фото: Istock/ schulzie

Согласно народному календарю, 19 октября наступает Фомин день, известный большинству благодаря крылатому выражению «Фома неверующий». Но за этим образом скрывается реальный библейский персонаж — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Какие традиции, приметы и запреты связаны с этим днём, и почему он получил такое название — рассказываем в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Народные традиции праздника Запреты дня: что нельзя было делать на Фому Приметы на погоду



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Народные традиции праздника

Фото: Istock/ GermanS62



Подводить денежные итоги. Хозяева подсчитывали прибыль, рассчитывались с работниками, платили долги. Считалось, что если быть щедрым и честным на Фому, то весь год будет сытым и прибыльным.

Инвентаризировать запасы. Обходили амбары, погреба и закрома, проверяя, сколько хлеба, овощей и других припасов удалось заготовить.

Хвалиться своим достатком. Существовал даже своеобразный обычай: зажиточные крестьяне выходили на улицу и, глядя на свой полный амбар, хвастались: «Вот какая у меня крома!» Это была не просто гордыня, а ритуал, призванный «задобрить» достаток, чтобы он и дальше не переводился.

Запреты дня: что нельзя было делать на Фому

Фото: Istock/ Claude Laprise



Нельзя было лениться и бездействовать. Праздность в этот день сулила бедность на весь будущий год. «У неверующего Фомы до осени живёт всё при своём месте», — говорили о тех, кто всё откладывал на потом.

Запрещалось ссориться, сквернословить и завидовать. Особенно опасно было завидовать чужой «кроме». Ссора в этот день могла надолго рассорить соседей или родственников.

Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путь, начатый на Фому, будет трудным и неудачным. Связано это было с ухудшением погоды и тем, что день памяти «неверующего» апостола считался не самым благоприятным для начинаний.

Приметы на погоду