День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы 2 марта: как защитить дом от злых сил, найти пропажу и привлечь удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 2 марта отмечается необычный праздник — день Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы. Такое название появилось потому, что православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: великомученика Феодора Тирона и праведную Мариамну, сестру апостола Филиппа. Однако в народном сознании образ библейской праведницы причудливо смешался с языческими верованиями о духе дома — кикиморе, что и дало празднику вторую, «нечистую» половину имени. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВеликомученик Феодор Тирон. Феодор, чье прозвище «Тирон» означает «новобранец», был воином в городе Амасии на территории Малой Азии в начале IV века. Во время гонений на христиан императора Максимиана он отказался приносить жертвы языческим идолам. За свою непоколебимую веру Феодор принял жесточайшие мучения. Его заключили в темницу, обрекая на голодную смерть, а затем, видя его стойкость, приговорили к сожжению на костре. Святой сам взошел на огонь и с молитвой предал душу Богу около 305 года.
Тело его, не поврежденное пламенем, погребли в городе Евхаитах. Позже мощи перенесли в Константинополь, а глава святого оказалась в итальянском городе Гаэта. В России частицы мощей Феодора Тирона находятся в приделе Троицкого собора — Серапионовой палате Троице-Сергиевой лавры, а также в собрании святых мощей на крышке раки святого князя Александра Невского, хранящейся в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Святому молятся о защите от врагов, о возвращении пропаж и укреплении в вере.
Праведная Мариамна. В отличие от воина Феодора, святая Мариамна не была мученицей в прямом смысле этого слова. Она была родной сестрой апостола от 12-ти Филиппа. Дав обет девства, она сопровождала брата в его миссионерских путешествиях и помогала апостолу Варфоломею в проповеди. Вместе они обратили ко Христу множество жителей фригийского города Иераполя, за что апостол Филипп принял мученическую смерть (его распяли на кресте). Мариамна же и Варфоломей избежали казни. После гибели брата Мариамна продолжила проповедь в Ликаонии, где мирно скончалась. Святой Мариамне молятся об укреплении сил в служении, о наставлении в вере и защите от напастей.
Традиции дняВ народном сознании день 2 марта разделился надвое. Святой Феодор, чье прозвище было переосмыслено как «тиран», стал защитником людей от зла и помощником в сыске. А праведная Мариамна неожиданно превратилась в «кикимору» — маленькую старуху-невидимку, жену домового или лешего, которая живет за печкой и вредит хозяйкам.
Наши предки на Фёдора и Мариамну начинали изгонять нечисть. Считалось, что именно в этот период кикимора особенно активна: она путает пряжу, рвет кудель и шумит по ночам. Чтобы защитить дом, женщины читали специальные заговоры на вечерней заре, прося святую Мариамну укротить проказливого духа. Кроме этого, хозяйки ставили в укромном месте кусочек хлеба или сладости, чтобы задобрить кикимору и обеспечить спокойствие в семье.
Поскольку святой Феодор считается покровителем потерянных вещей и обличителем воров, 2 марта было принято проводить обряды на поиск пропаж. Один из самых известных способов узнать имя вора — гадание с решетом и ножницами. В решето втыкали ножницы и вдевали пальцы в их кольца, держа конструкцию на весу. Затем перечисляли имена подозреваемых: если решето поворачивалось, это считалось указанием на виновного.
Этот день был удачным для девичьих гаданий о замужестве. Вечером девушки выходили на улицу и внимательно смотрели на прохожих. Если первой им встречалась женщина, это сулило скорую свадьбу. Увидеть мужчину означало, что еще год придется сидеть в девках.
Хозяйки в день Мариамны проводили генеральную уборку, особенно в местах, где, по поверьям, обитает кикимора — у печи, в подполе, в хлеву. Жена домового, как и он сам, не любят беспорядок и скопление хлама, поэтому старались избавиться от ненужных вещей, тем самым задобрив духов.
Народные запретыНародная мудрость, основанная на многовековых наблюдениях, строго регламентировала поведение в этот день. Считалось, что нарушение запретов может разгневать как святых, так и нечистую силу.
- Нельзя смотреть на падающие звезды. В день Мариамны это считалось крайне дурной приметой. Увидеть падающую звезду вечером 2 марта — к тяжелой болезни или даже смерти близкого человека;
- Нельзя покупать новую обувь. Примета гласит, что обновка, приобретенная в этот день, быстро износится или принесет финансовые трудности своему владельцу. Также старались не надевать чужую обувь, чтобы не перенять на себя чужие беды;
- Нельзя стричься и мыть голову. Существовало поверье, что, остригая волосы на Федора, человек «укорачивает» свою память и удачу. Это также могло привести к денежным потерям;
- Нельзя выбрасывать разбитую посуду на улицу. Особенно опасно было оставлять черепки за порогом дома. В народе верили, что кикимора может использовать острые края, чтобы навредить домочадцам. Разбитую утварь следовало сразу же закопать в огороде или отнести подальше от жилья;
- Нельзя оставлять пряжу и кудель на ночь. Это главный запрет для рукодельниц. Если кикимора ночью найдет оставленную работу, она обязательно ее запутает, порвет нитки и может даже устроить пожар. Всю работу старались закончить до заката.
Приметы
- Какова погода 2 марта, таково и всё лето. Если день выдался ясным и солнечным — лето будет теплым и сухим. Если пасмурно — жди дождливого и прохладного лета;
- Если вечером ярко светит месяц и видны его крутые рога, это сулило богатый урожай зерновых и овощей;
- Дождь в этот день — к обилию хлеба и льна. Считалось, что дождь 2 марта «смывает» все невзгоды и питает землю для будущего урожая;
- Туманный день предвещает холодный май. Если утром стелился густой туман, значит, весна будет затяжной, и тепла в мае стоит ждать лишь в конце месяца;
- Появление кучевых облаков днем — к поздним заморозкам. Если в этот день небо затянуто плотными белыми облаками, но солнце пробивается, значит, холода продержатся еще долго, и весна наступит нескоро.