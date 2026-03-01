01 марта 2026, 10:54

Фото: iStock/ amarinchenko

Согласно народному календарю, 2 марта отмечается необычный праздник — день Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы. Такое название появилось потому, что православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: великомученика Феодора Тирона и праведную Мариамну, сестру апостола Филиппа. Однако в народном сознании образ библейской праведницы причудливо смешался с языческими верованиями о духе дома — кикиморе, что и дало празднику вторую, «нечистую» половину имени. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Dance60

Традиции дня

Фото: iStock/ andrey shalari

Народные запреты

Фото: iStock/ andrey shalari

Нельзя смотреть на падающие звезды. В день Мариамны это считалось крайне дурной приметой. Увидеть падающую звезду вечером 2 марта — к тяжелой болезни или даже смерти близкого человека;

В день Мариамны это считалось крайне дурной приметой. Увидеть падающую звезду вечером 2 марта — к тяжелой болезни или даже смерти близкого человека; Нельзя покупать новую обувь. Примета гласит, что обновка, приобретенная в этот день, быстро износится или принесет финансовые трудности своему владельцу. Также старались не надевать чужую обувь, чтобы не перенять на себя чужие беды;

Примета гласит, что обновка, приобретенная в этот день, быстро износится или принесет финансовые трудности своему владельцу. Также старались не надевать чужую обувь, чтобы не перенять на себя чужие беды; Нельзя стричься и мыть голову. Существовало поверье, что, остригая волосы на Федора, человек «укорачивает» свою память и удачу. Это также могло привести к денежным потерям;

Существовало поверье, что, остригая волосы на Федора, человек «укорачивает» свою память и удачу. Это также могло привести к денежным потерям; Нельзя выбрасывать разбитую посуду на улицу. Особенно опасно было оставлять черепки за порогом дома. В народе верили, что кикимора может использовать острые края, чтобы навредить домочадцам. Разбитую утварь следовало сразу же закопать в огороде или отнести подальше от жилья;

Особенно опасно было оставлять черепки за порогом дома. В народе верили, что кикимора может использовать острые края, чтобы навредить домочадцам. Разбитую утварь следовало сразу же закопать в огороде или отнести подальше от жилья; Нельзя оставлять пряжу и кудель на ночь. Это главный запрет для рукодельниц. Если кикимора ночью найдет оставленную работу, она обязательно ее запутает, порвет нитки и может даже устроить пожар. Всю работу старались закончить до заката.

Приметы