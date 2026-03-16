День Герасима Грачевника 17 марта: как привлечь достаток, почему нельзя давать в долг и о чем предупредят птицы, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 марта отмечается день Герасима Грачевника. Такое название появилось потому, что к этому времени из теплых стран массово возвращаются грачи — первые вестники приближающейся весны. Наши предки говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе». Православная церковь в этот праздник чтит память преподобного Герасима Иорданского. О истории праздника, традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДата 17 марта закрепилась в крестьянском календаре не случайно. Многолетние наблюдения за природой показывали, что именно в это время начинался массовый прилет грачей. Так рядом с именем христианского святого появилось прозвище, понятное каждому землепашцу, — «Грачевник».
Церковь же в этот день вспоминает преподобного Герасима Иорданского, одного из великих подвижников V века. Родом из Ликии (территория современной Турции), он оставил мирскую суету и удалился в пустыню, чтобы посвятить себя Богу. Позже святой основал монастырь на берегу реки Иордан в Палестине, где ввел строгий устав, ставший образцом для многих иноческих обителей.
Житие преподобного Герасима сохранило для нас удивительное предание о его дружбе со львом. Однажды святой встретил в пустыне раненого зверя и вынул из его лапы глубокую занозу. Тронутый добротой, лев не покинул старца и стал жить при монастыре. Когда же преподобный Герасим отошел ко Господу, лев не смог перенести разлуки и, придя на могилу своего спасителя, скорбно зарычал и умер рядом с ней.
В настоящее время мощи святого покоятся в основанном им монастыре (в Иорданской долине), и верующие обращаются к нему с молитвами об укрощении собственных страстей, о защите от диких зверей и об исцелении болезней.
Традиции дняГлавной традицией было «закликание» весны. Хозяйки с утра замешивали тесто и пекли обрядовое печенье — «грачей» или «грачиков». Это были небольшие птички из ржаной муки, которым изюминками обозначали глаза. Считалось, что чем больше их испечь, тем больше будет богатства в доме.
Важным делом 17 марта было изгнание кикиморы. В народном воображении кикимора — проказливый дух дома, который мог путать пряжу, бить посуду или вредить домашней птице. Верили, что именно на Герасима она становилась смирной и уязвимой, и тогда ее можно было выжить. Для этого в дом приглашали знахаря и тщательно обметали все углы веником из полыни, а по всему жилищу развешивали ветки можжевельника.
Проводили тщательную чистку, разбирали старые вещи и проветривали помещения. Чистота отпугивала злых духов и привлекала благополучие.
Кроме того, на Руси было принято следить за поведением птиц. Если грачи садились в гнёзда — через неделю начинали полевые работы; если взлетали — ждали холодов. Это служило календарем для крестьян.
Народные запретыЧтобы не накликать беду и не отпугнуть удачу, в день Герасима Грачевника соблюдали строгие запреты.
- Не надевать новую обувь. Существовало поверье: «Кто на Грачевника в новые лапти обуется, у того весь день шея будет скрипеть» (или болеть голова). Считалось, что в новой обуви в этот день можно легко приманить кикимору;
- Не ходить к стоматологу. Лечить зубы в этот день было категорически запрещено — верили, что болезнь только усилится или вернется вновь;
- Не давать в долг и не делать крупных покупок. Считалось, что деньги, отданные или потраченные 17 марта, уходят безвозвратно и сулят финансовые трудности на весь год;
- Не обижать животных и птиц. Особенно строгим был запрет на крик и ругань в адрес кошек, иначе в семье начнутся раздоры. Причинить вред грачу — значило накликать затяжные холода;
- Не выносить мусор после заката. Вместе с мусором можно было случайно «вымести» из дома благополучие и защиту.
Приметы
- Если грачи, прилетев, сразу же принялись чинить старые гнезда, то весна будет дружной и теплой, а паводок — быстрым;
- Если птицы ведут себя беспокойно, с криками кружатся над гнездами и то садятся, то взлетают — погода скоро переменится к худшему;
- Увидеть играющих грачей (резвящихся на земле) — к ясному и солнечному дню;
- Какая погода установится на Герасима Грачевника, такой, по приметам, будет и следующая зима;
- Если грачи прилетели раньше положенного срока (до 17 марта), это предвещало неурожайный и голодный год.