15 августа 2026, 13:19

Фото: iStock/ Evgenii Korneev

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этот день в 1991 году бело-сине-красный триколор вновь стал официальным символом страны. Как появился российский флаг, что означают его цвета и как правильно его использовать, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда отмечают День Государственного флага История российского триколора Флаги при царях в Российской империи Государственные флаги в советское время Как появился современный российский флаг Что означают белый, синий и красный цвета Как правильно использовать Государственный флаг Что будет за надругательство над флагом России



Когда отмечают День Государственного флага

История российского триколора

Фото: iStock/ mahout

Флаги при царях в Российской империи

Гербовый народный флаг (Фото: iStock/ AntaresNS)

Государственные флаги в советское время

Флаг СССР (Фото: iStock/ AntaresNS)

Как появился современный российский флаг

Что означают белый, синий и красный цвета

Белый цвет — чистота, мир, открытость, благородство, честность и миролюбие.

Синий цвет — верность, духовность, спокойствие, честь, постоянство и небесное начало.

Красный цвет — мужество, сила, героизм, любовь к Отечеству, энергия и готовность защищать страну.

Фото: iStock/ Fotokot197

Белый цвет — символ Белой Руси, которая включала северо-восточные земли (например, Новгород, Псков, Смоленск). В более широком смысле Белая Русь ассоциировалась с территориями, где проживали предки современных белорусов и русских.

Синий цвет — отсылает к Малой Руси, то есть землям, расположенным вокруг Киева и Чернигова (территории современной Украины). В старину это называлось «Малая Россия» — не в смысле «меньшая», а как «малая (младшая) часть Руси» по аналогии с «Великой».

Красный цвет — олицетворяет Великую Русь, центром которой считались Владимир, Москва и другие земли, ставшие ядром формирования Российского государства.

Как правильно использовать Государственный флаг

Фото: iStock/ Olga Donchuk

Флаг постоянно поднят на зданиях Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, федеральных судов, Генеральной прокуратуры и других федеральных органов власти;

Флаг размещается на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований;

Флаг поднимается во время государственных праздников, официальных церемоний, памятных и траурных мероприятий.

Нельзя вывешивать флаг в загрязнённом, порванном, выцветшем или повреждённом виде;

При размещении рядом с флагами других государств российский флаг должен находиться на равной высоте или выше;

Флаг должен использоваться с уважением и в соответствии с законом.

Что будет за надругательство над флагом России

Фото: iStock/ AndreyPopov