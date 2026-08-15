День Государственного флага России: история, значение и правила использования триколора
22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этот день в 1991 году бело-сине-красный триколор вновь стал официальным символом страны. Как появился российский флаг, что означают его цвета и как правильно его использовать, читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечают День Государственного флагаДень Государственного флага Российской Федерации установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года № 1714. Праздник приурочен к событиям 22 августа 1991 года, когда чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать исторический бело-сине-красный триколор официальным символом России.
Государственный флаг — один из трёх официальных символов страны наряду с гербом и гимном. Он олицетворяет суверенитет и независимость России, единство её многонационального народа.
История российского триколораИстория российского флага насчитывает более трёх столетий. Первое упоминание о бело-сине-красном флаге связано с именем царя Алексея Михайловича, отца Петра I. В 1668 году на первом русском военном корабле «Орёл» был поднят флаг, ставший прообразом современного триколора. Точный вид того флага неизвестен, однако, согласно научным гипотезам, именно тогда определился порядок цветов: белый, синий, красный.
По-настоящему «отцом» российского триколора стал Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых судах следовало поднимать бело-сине-красный флаг. Император собственноручно начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. До утверждения в 1712 году Андреевского флага для военного флота триколор украшал и военные корабли.
Флаги при царях в Российской империиВ Российской империи одновременно существовало несколько видов знамён, и важно не путать их между собой. Государственный флаг, военно-морской флаг (Андреевский), императорский штандарт и торговый флаг имели разное назначение и историю.
В 1858 году при императоре Александре II был введён чёрно-жёлто-белый флаг, соответствовавший цветам государственного герба. Его называли «гербовым народным флагом». Однако бело-сине-красный триколор, ассоциировавшийся с торговым флотом Петровской эпохи, сохранял популярность в обществе.
28 апреля 1883 года Александр III повелел использовать для украшения зданий в торжественных случаях исключительно бело-сине-красный флаг. Окончательно этот флаг был утверждён как национальный в 1896 году, накануне коронации Николая II. Особое совещание при министерстве юстиции признало, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным».
Государственные флаги в советское времяПосле Октябрьской революции 1917 года триколор был упразднён. В апреле 1918 года большевики приняли решение заменить его на красное революционное знамя.
Государственный флаг РСФСР представлял собой красное полотнище с надписью «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», а с 1937 года — с серпом и молотом. Флаг СССР, утверждённый в 1923 году, также был красным с изображением серпа и молота и пятиконечной звезды.
9 января 1954 года Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил новый вариант: красное полотнище со светло-синей полосой у древка, на котором были изображены золотые серп и молот и над ними — красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Эта символика просуществовала до 1991 года.
Как появился современный российский флаг22 августа 1991 года бело-сине-красный триколор был возвращён в качестве государственного символа России. 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о Государственном флаге, а 25 декабря 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», который действует по сей день.
Что означают белый, синий и красный цветаВажно отметить, что официального законодательного толкования значения цветов Государственного флага Российской Федерации не установлено. Существующие трактовки — это исторические и культурные интерпретации.
Наиболее распространённые объяснения:
- Белый цвет — чистота, мир, открытость, благородство, честность и миролюбие.
- Синий цвет — верность, духовность, спокойствие, честь, постоянство и небесное начало.
- Красный цвет — мужество, сила, героизм, любовь к Отечеству, энергия и готовность защищать страну.
Иногда встречаются и другие трактовки: «белый — вера, синий — надежда, красный — любовь» или связь с историческими областями России. Дело в том, что Флаг России имеет глубокие исторические корни, и одна из наиболее распространённых трактовок его цветов связывает их с историческими областями Руси тоесть символическое единство трёх частей Руси.
- Белый цвет — символ Белой Руси, которая включала северо-восточные земли (например, Новгород, Псков, Смоленск). В более широком смысле Белая Русь ассоциировалась с территориями, где проживали предки современных белорусов и русских.
- Синий цвет — отсылает к Малой Руси, то есть землям, расположенным вокруг Киева и Чернигова (территории современной Украины). В старину это называлось «Малая Россия» — не в смысле «меньшая», а как «малая (младшая) часть Руси» по аналогии с «Великой».
- Красный цвет — олицетворяет Великую Русь, центром которой считались Владимир, Москва и другие земли, ставшие ядром формирования Российского государства.
Как правильно использовать Государственный флагПравила использования флага установлены Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Обязательное официальное использование:
- Флаг постоянно поднят на зданиях Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, федеральных судов, Генеральной прокуратуры и других федеральных органов власти;
- Флаг размещается на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований;
- Флаг поднимается во время государственных праздников, официальных церемоний, памятных и траурных мероприятий.
Граждане, общественные объединения и организации вправе использовать изображение флага в иных случаях, если это не является надругательством над государственным символом. Уважительное использование триколора в повседневной жизни разрешено и поощряется.
Основные правила обращения с флагом:
- Нельзя вывешивать флаг в загрязнённом, порванном, выцветшем или повреждённом виде;
- При размещении рядом с флагами других государств российский флаг должен находиться на равной высоте или выше;
- Флаг должен использоваться с уважением и в соответствии с законом.
Что будет за надругательство над флагом РоссииК надругательству относятся умышленные публичные действия, выражающие явное неуважение к государственному символу: публичное сожжение, умышленное уничтожение, повреждение, осквернение, использование флага в унизительной или издевательской форме.
Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за надругательство над Государственным флагом в виде:
- ограничения свободы на срок до одного года;
- принудительных работ на срок до одного года;
- ареста на срок от трёх до шести месяцев;
- лишения свободы на срок до одного года.