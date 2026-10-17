17 октября 2026, 10:25

Фото: Istock/ Lindrik

Согласно народному календарю, 18 октября отмечается праздник Харитины, прозванный в народе «Первые холстины». Название родилось из крестьянского быта. К середине октября заканчивались полевые работы, и женщины садились за ткацкие станы и начинали ткать первые полотна. Считалось, что холсты, сотканные в этот день, будут особенно прочными, а сама работа принесёт дому достаток. Православная церковь в эту дату чтит память мученицы Харитины Амисийской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ yulenochekk

Традиции дня

Фото: Istock/ boggy22

Народные запреты

Нельзя оставлять пряжу и нитки в беспорядке: считалось, что спутанная пряжа «запутает» и судьбу, приведёт к ссорам и неурядицам в семье;

считалось, что спутанная пряжа «запутает» и судьбу, приведёт к ссорам и неурядицам в семье; Запрещалось бросать обрывки нитей в огонь или на дорогу: по поверьям, так можно «сжечь» своё благополучие или «раскидать» удачу по чужим дворам;

по поверьям, так можно «сжечь» своё благополучие или «раскидать» удачу по чужим дворам; Категорически нельзя было завидовать и хвастаться своими успехами. Энергия дня считалась особенно чувствительной: зависть отталкивала удачу, а хвастовство «сглаживало» достигнутое;

Энергия дня считалась особенно чувствительной: зависть отталкивала удачу, а хвастовство «сглаживало» достигнутое; Не делились и планами на будущее — считалось, что рассказанные вслух мечты не сбудутся;

— считалось, что рассказанные вслух мечты не сбудутся; Категорически нельзя было ругаться и злословить рядом с прялкой или ткацким станком: верили, что злые слова «вплетаются» в полотно и потом приносят в дом раздор;

верили, что злые слова «вплетаются» в полотно и потом приносят в дом раздор; Нельзя было отдавать или продавать первые холсты, сотканные 18 октября: они считались «заговоренными» на достаток, и их потеря могла привести к бедности;

они считались «заговоренными» на достаток, и их потеря могла привести к бедности; Не рекомендовалось брать в долг или одалживать нитки, пряжу и инструменты для прядения. Согласно поверью, это могло привести к «подмене» своей судьбы на чужую и привлечению чужих неприятностей.

Приметы

Фото: Istock/ EWRobinson