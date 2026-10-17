День Харитины 18 октября: как защитить близких от ссор, привлечь в дом достаток и любовь, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 октября отмечается праздник Харитины, прозванный в народе «Первые холстины». Название родилось из крестьянского быта. К середине октября заканчивались полевые работы, и женщины садились за ткацкие станы и начинали ткать первые полотна. Считалось, что холсты, сотканные в этот день, будут особенно прочными, а сама работа принесёт дому достаток. Православная церковь в эту дату чтит память мученицы Харитины Амисийской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Харитины — яркий пример того, как в русском быту переплелись дохристианские представления о мире и православные смыслы. Ещё до крещения Руси середина октября была временем перехода, природа «засыпала», а люди переключались с тяжёлого труда в поле на домашние ремёсла. Женщины восхваляли прях и ткачих и старались научиться у них мастерству, ловкости рук и ровному стежку. С приходом христианства их обращения обрели новую основу в образе святой Харитины, чья жизнь стала воплощением терпения и мастерства в самом высоком значении: не просто умения ткать, а способности «соткать» свою судьбу из веры и стойкости.
Мученица Харитина жила в конце III — начале IV века в городе Амис (на побережье Чёрного моря) и пострадала за христианскую веру во времена жестоких гонений. С юных лет она отличалась кротостью и глубокой верой, вела уединённую жизнь, помогала нуждающимся, словом и делом укрепляя христианскую общину. Когда языческие власти узнали о её проповеди, Харитину схватили и подвергли мучениям, требуя отречься от Христа. Но она осталась твёрдой в вере и приняла мученическую смерть, став примером мужества и духовной чистоты.
В православной традиции к святой Харитине обращаются с молитвами о помощи в женских трудах, о здоровье рук и пальцев (чтобы не уставали от долгой работы), о семейном ладе и терпении. Согласно православным святцам, 18 октября именины отмечают Харитина, Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Пётр, Тихон и Филипп.
Традиции дняС утра 18 октября в крестьянских избах начиналось оживление. Женщины доставали прялки и ткацкие станы — с этого дня полевые работы окончательно уступали место домашнему труду. Первую выпряденную нить в этот день наделяли особой силой. Её повязывали детям на левое запястье как оберег от сглаза и болезней.
Хозяйки садились за кросна и начинали ткать первую холстину. Говорили: «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала». Ткань, сотканную в этот день, называли «животворной». Её дарили новорождённым и невестам, а небольшие кусочки закладывали в фундамент нового дома или клали под порог — на счастье и защиту от нечистой силы.
Мужчины в этот день брались за валяние валенок и подготовку тёплой одежды. Хозяйки обязательно мыли всю посуду в доме — это делалось для того, чтобы в семье весь год не было ссор. А вот мусор выносить не спешили: верили, что вместе с ним можно выкинуть из дома счастье и достаток.
Существовал и особый обычай для незамужних девушек: чтобы привлечь любовь, следовало надеть в этот день что-нибудь красное. Кроме того, считалось, что сон в ночь на 18 октября вещий. Дорога или мост во сне предвещали перемены, спокойная вода — гармонию, а встреча с людьми из прошлого напоминала о незавершённых делах.
Народные запреты
- Нельзя оставлять пряжу и нитки в беспорядке: считалось, что спутанная пряжа «запутает» и судьбу, приведёт к ссорам и неурядицам в семье;
- Запрещалось бросать обрывки нитей в огонь или на дорогу: по поверьям, так можно «сжечь» своё благополучие или «раскидать» удачу по чужим дворам;
- Категорически нельзя было завидовать и хвастаться своими успехами. Энергия дня считалась особенно чувствительной: зависть отталкивала удачу, а хвастовство «сглаживало» достигнутое;
- Не делились и планами на будущее — считалось, что рассказанные вслух мечты не сбудутся;
- Категорически нельзя было ругаться и злословить рядом с прялкой или ткацким станком: верили, что злые слова «вплетаются» в полотно и потом приносят в дом раздор;
- Нельзя было отдавать или продавать первые холсты, сотканные 18 октября: они считались «заговоренными» на достаток, и их потеря могла привести к бедности;
- Не рекомендовалось брать в долг или одалживать нитки, пряжу и инструменты для прядения. Согласно поверью, это могло привести к «подмене» своей судьбы на чужую и привлечению чужих неприятностей.
Приметы
- Много листьев осталось на дубах и берёзах — зима будет суровой;
- Если до 18 октября снег так и не выпал — зима придёт поздно;
- Если 18 октября туман стелется низко по земле — зима будет снежной и мягкой;
- Иней на траве утром — к хорошему урожаю зерновых в следующем году;
- Много паутины в воздухе — к морозной зиме.