День Иоанна Богослова 21 мая: почему нельзя бездельничать, стирать и оставлять недоеденный хлеб на ночь, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 мая отмечается День Ивана Долгого. Такое название праздник получил потому, что с этого дня световой день заметно удлинялся, а работы в поле становились долгими и напряжёнными. Православная церковь в это время чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Ивана Долгого — яркий пример переплетения древних языческих верований и православных традиций. У славян к концу мая завершались посевные работы, и начинался период ожидания урожая. В это время проводились обряды, призванные задобрить силы природы, обеспечить плодородие земли и защитить посевы от непогоды.
С приходом христианства эти обычаи постепенно соединились с почитанием апостола Иоанна Богослова — одного из ближайших учеников Христа. Иоанн родился в Галилее, был призван Христом вместе с братом Иаковом и вошёл в число ближайших апостолов. Он написал Евангелие, три послания и Откровение (Апокалипсис). По преданию, апостол мирно скончался в глубокой старости на территории современной Турции в городе Эфесе.
К апостолу и евангелисту Иоанну Богослову верующие обращаются с просьбами о здоровье души и тела, защите от недоброжелателей и злых духов, предостережении от опасностей и искушений. Также его просят о гармонии в семейных отношениях, любви в браке. Иоанн Богослов почитается как покровитель учащихся, студентов, иконописцев и творческих людей. К нему обращаются перед экзаменами, при поступлении, для защиты своих трудов, а также для обретения дара красноречия и вдохновения.
Традиции дня21 мая крестьяне приступали к активным полевым работам: начинали сеять поздние культуры, пропалывать всходы, удобрять землю. Считалось, что труд в этот день особенно благословен и принесёт щедрый урожай.
Хозяйки пекли особый хлеб — «ивановский каравай» — и делили его между всеми членами семьи, чтобы укрепить родственные связи и обеспечить достаток на весь год. Часть хлеба оставляли у порога — для домового, чтобы он оберегал хозяйство.
Крошки и остатки еды скармливали пернатым. «Птица — Божья посланница, она унесет весть о вашей щедрости на небеса», — верили наши предки.
День Ивана Долгого считался хорошим временем для сбора первых целебных трав: зверобоя, тысячелистника, ромашки. В этот день они обладают особой силой.
В этот день особое внимание уделялось чистоте одежды. Носить грязное или нестиранное было не только неприлично, но и сулило беды и болезни.
Народные запреты
- Нельзя резать ножом круглые овощи (капусту, лук). Считалось, что «кольцевание» в этот день приведет к пустоцвету на грядках и мелкому урожаю;
- Запрещено оставлять пироги несъеденными на ночь. Если не смогли раздать все — скормите скотине или птицам. Оставленный хлеб притягивает нищету;
- Не стоит начинать стирку и глажку. Работа с водой в этот день «смывает» достаток из дома, а горячий утюг «выжигает» мужскую силу;
- Нельзя лениться и предаваться безделью. Иван Долгий требует труда. Праздность — к голодному году и болезням;
- Запрещено ругаться с матерью или отцом. Иоанн Богослов был хранителем Богородицы, поэтому ссора со старшими родственниками — страшный грех, который не простится до самой осени;
- Не отказывай в милостыне. Если к вам протянули руку, дайте монетку или хлеб. Отказ закрывает удачу на замок.
Приметы
- Дождь на Ивана Долгого — жди богатого урожая грибов и ягод осенью;
- Ясная погода — лето будет сухим, а грибов почти не будет;
- Красный закат — следующие дни будут теплыми и солнечными, без дождей;
- Воробьи купаются в пыли — к сильному ветру в ближайшие сутки;
- Утром красное небо — к дождю, а вечером — к хорошей погоде;
- Луна в дымке — придут затяжные холода и ненастье.