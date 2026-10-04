День Ионы и Фоки 5 октября: почему нельзя есть рыбу, давать в долг и спать до обеда, народные приметы
Согласно народному календарю, 5 октября отмечается день Ионы и Фоки, или «Листопадная». Такое название появилось потому, что к этому времени с деревьев облетали последние листья, а ветры становились особенно сильными. Православная церковь в эту дату чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки, епископа Синопского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 5 октября впитал в себя и христианские, и древние славянские верования. В сознании русского крестьянина святые покровители дня словно продолжали дела языческих духов: Фоку почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих, а Иону — как заступника, чья молитва укрощала морскую стихию. Эта двойная защита от огня и воды делала день особенно значимым для земледельца, жившего в постоянном соседстве со стихиями.
Пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Христова. Господь повелел ему идти в Ниневию, великий языческий город, и проповедовать покаяние. Но Иона устрашился и попытался бежать в Фарсис. Корабль, на котором он плыл, застигла страшная буря. По жребию пророк был брошен в море и поглощён огромной рыбой. Три дня и три ночи провёл он во чреве кита, молясь Богу. Тогда рыба, по повелению Божию, извергла его на сушу. Иона отправился в Ниневию и проповедовал, и весь город, от царя до последнего нищего, каялся и постился.
Священномученик Фока жил в конце I — начале II века в городе Синопе на берегу Чёрного моря. Родителей его звали Памфил и Мария. С юных лет Фока был отмечен благодатью, исцелял больных и изгонял бесов. Возмужав, он был избран епископом Синопским и ревностно проповедовал Христа, обращая язычников от идолослужения. Господь возвестил ему о близком мученичестве чудесным знамением: голубь с венком из цветов, проговоривший человеческим голосом: «Чаша твоя уже наполнилась». При императоре Траяне правитель Африкан подверг Фоку страшным пыткам, но святой мужественно переносил их, а раскалённое железо остывало под его телом. Наконец мученика бросили в разожжённую печь, где он в молитве предал дух Богу в 117 году.
5 октября верующие молятся Ионе о спасении утопающих и о защите от бед на воде, а Фоке — об избавлении от пожаров, а также просят укрепления веры и мужества в испытаниях. 5 октября именины отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Глеб, Димитрий (Дмитрий), Игнатий, Иона (Иоанн), Кузьма (Косма), Макар (Макарий), Михаил, Никита, Николай, Никон, Онисим, Пётр, Пимен, Феодосий, Феоктист, Фока, Матрона, Параскева (Прасковья).
Традиции дняГлавным делом 5 октября на Руси был сбор редьки. Этот корнеплод составлял значительную часть зимнего рациона крестьянина — питательный, целебный, хорошо хранившийся. Собранную редьку подавали с луком и солью, запивали квасом, добавляли в похлёбки. Считалось: если редька в этот день сочная — год будет благополучным.
Вторым по важности занятием было наведение порядка во дворе и в доме. Листья к этому времени облетали, и хозяева убирали их, готовя подворье к зиме. Заодно заготавливали дрова, ведь с наступлением холодов работа в лесу становилась тяжёлой. Хорошей приметой считалось пойти в лес и дождаться, чтобы еловая или сосновая шишка упала на голову. По поверьям, это сулило скорое богатство — природа сама подавала знак о приближающемся достатке. Также в этот день принято было наводить порядок в доме и во дворе, готовить жилище к зиме: утеплять окна и проверять печи.
Особое место в традициях дня занимала осина. Это дерево считалось на Руси мощным оберегом от нечистой силы. Осиновые колья ставили по углам двора и у ворот, ветки втыкали в стены построек, чтобы защитить хозяйство от сглаза и порчи. Существовал и обычай обнимать осину: верили, что дерево забирает печали и болезни. После этого шли к дубу или берёзе — «восполнить силы».
Народные запреты
- Категорически нельзя было есть и ловить рыбу. Этот запрет напрямую связан с историей пророка Ионы. Его спасение из чрева кита стало причиной того, что рыба стала символом этого чудесного события. Нарушившим запрет грозила череда несчастий;
- Нельзя было давать в долг деньги и самим занимать. Считалось, что это приведёт к финансовым проблемам, год пройдёт в нужде и долгах;
- Запрещалось сжигать старые вещи и банные веники. Вместе с пеплом, разнесённым ветром, могло уйти семейное счастье, достаток и здоровье;
- Не следовало спать до обеда. Лентяям грозили материальные трудности и бедность;
- Нельзя было ругаться и ссориться. Сильные крики отпугивали удачу, а семью ожидали разлад и длительная вражда;
- Сидеть на углу стола было не принято. Считалось, что это предвещает одиночество;
- Не начинали дальних поездок и новых дел — путь обещал быть трудным, а начинание — неудачным.
Приметы
- Если на берёзе к 5 октября ещё много листвы — снег ляжет поздно, зима будет мягкой;
- Если с клёна и черёмухи листья уже облетели — жди скорых морозов и снежной зимы;
- Чем сильнее листопад в этот день — тем холоднее будет зима;
- Если на соснах мало шишек — зима будет тёплой, без лютых морозов;
- Обильная роса по утрам — к ясной и сухой погоде;
- Густой туман 5 октября — к раннему снегопаду;
- Много паутины в воздухе — осень простоит тёплой, а сильные холода ударят только в конце зимы;
- Дождь на Фоку — к затяжному осеннему ненастью.