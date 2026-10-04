04 октября 2026, 09:43

Фото: iStock/ Stanislav Sablin

Согласно народному календарю, 5 октября отмечается день Ионы и Фоки, или «Листопадная». Такое название появилось потому, что к этому времени с деревьев облетали последние листья, а ветры становились особенно сильными. Православная церковь в эту дату чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки, епископа Синопского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Aleksandr Pogudin

Традиции дня

Фото: iStock/ koromelena

Народные запреты

Фото: iStock/ Willard

Категорически нельзя было есть и ловить рыбу. Этот запрет напрямую связан с историей пророка Ионы. Его спасение из чрева кита стало причиной того, что рыба стала символом этого чудесного события. Нарушившим запрет грозила череда несчастий;

Этот запрет напрямую связан с историей пророка Ионы. Его спасение из чрева кита стало причиной того, что рыба стала символом этого чудесного события. Нарушившим запрет грозила череда несчастий; Нельзя было давать в долг деньги и самим занимать. Считалось, что это приведёт к финансовым проблемам, год пройдёт в нужде и долгах;

Считалось, что это приведёт к финансовым проблемам, год пройдёт в нужде и долгах; Запрещалось сжигать старые вещи и банные веники. Вместе с пеплом, разнесённым ветром, могло уйти семейное счастье, достаток и здоровье;

Вместе с пеплом, разнесённым ветром, могло уйти семейное счастье, достаток и здоровье; Не следовало спать до обеда. Лентяям грозили материальные трудности и бедность;

Лентяям грозили материальные трудности и бедность; Нельзя было ругаться и ссориться. Сильные крики отпугивали удачу, а семью ожидали разлад и длительная вражда;

Сильные крики отпугивали удачу, а семью ожидали разлад и длительная вражда; Сидеть на углу стола было не принято. Считалось, что это предвещает одиночество;

Считалось, что это предвещает одиночество; Не начинали дальних поездок и новых дел — путь обещал быть трудным, а начинание — неудачным.

Приметы