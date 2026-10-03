Зоопсихолог ответила, чем нельзя кормить кошек с мочекаменной болезнью
Кошкам с мочекаменной болезнью противопоказано молоко. Об этом заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, при таком диагнозе питомцам категорически не рекомендуются молочные продукты, яйца, субпродукты и некоторые овощи. Также с таким заболеванием не стоит кормить обычным кошачьим кормом и лакомствами.
Специалист пояснила, что существуют специальные лечебные корма и лакомства, которые в этой ситуации допустимы. А вот витаминные добавки без назначения ветеринара давать не следует: во многих из них содержатся кальций и магний, вредные при таком диагнозе. Рыбу и морепродукты необходимо ограничить до минимума, особенно при струвитах.
Эксперт отметила, что изредка можно порадовать питомца сырым мясом, но и в этом случае нужна консультация с ветеринаром, так как диета зависит от химического состава камней. Рацион должен быть сбалансированным, и ограничиваться одним мясом нельзя. Если давать его нечасто, то вреда для здоровья кошки не будет, заключила Капустина.
Ранее зоопсихолог Оксана Ершова предупредила, что внезапная замкнутость кошки может быть симптомом болезни.
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