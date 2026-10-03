Зоопсихолог ответила, чем нельзя кормить кошек с мочекаменной болезнью

03 октября 2026, 11:26

Зоопсихолог Капустина: кошкам с мочекаменной болезнью нельзя давать молоко и яйца

Фото: iStock/Leesle

Кошкам с мочекаменной болезнью противопоказано молоко. Об этом заявила зоопсихолог Светлана Капустина.