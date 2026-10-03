В Роспотребнадзоре оценили опасность комаров, обитающих в России

03 октября 2026, 11:50

Академик Куличенко: комары в РФ не представляют высокой эпидопасности

Фото: iStock/nechaev-kon

Комары, обитающие на территории России, не представляют высокой эпидемиологической опасности. Такое заявление сделал врио директора Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, академик РАН Александр Куличенко.





По его словам, которые приводит ТАСС, Роспотребнадзор ведет постоянный энтомологический мониторинг — ведомство отслеживает численность этих насекомых и географию их распространения. Итоги наблюдений за этот год показали, что серьезную угрозу они не несут.

«По результатам мониторинга за 2026 год комары, обитающие на территории Российской Федерации, не представляют высокую эпидемиологическую опасность», — сказал собеседник агентства.