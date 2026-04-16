День Иосифа Песнописца 17 апреля: почему нельзя обижать пчёл, надевать чужую обувь и стирать бельё, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 апреля отмечается день Иосифа Песнопевца, или Ольховые смотрины. Такое название появилось потому, что к этому времени начинали петь сверчки и возвращались журавли, а в лесах массово начинала зацветать ольха. Православная церковь в это время чтит память преподобного Иосифа, творца церковных песнопений. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника17 апреля на Руси пахло не только талым снегом, но и медом. Задолго до христианства в эту дату славяне славили Пчелича — младшее божество, покровителя пасек. Считалось, что именно сегодня «пчела приносит золотые ключи от лета». Крестьяне верили: пчела — Божья угодница, а мед — дар небес.
Позже языческий Пчелич уступил место христианским святым, но обряды остались. Церковь в этот праздник вспоминает преподобного Иосифа Песнописца. Он родился в Сицилии в IX веке. В 15 лет ушел в монастырь. За отстаивание икон во время гонений его бросили в тюрьму на острове Крит на долгих шесть лет. Освободился он чудесным образом: в Рождественскую ночь явился святитель Николай, оковы спали, и дверь открылась.
Иосиф обладал удивительным поэтическим даром. Однажды он хотел прославить апостола Варфоломея, но не находил слов. Апостол явился ему сам, возложил на грудь Евангелие и благословил писать. С тех пор Иосиф создал около 300 канонов. Ему молятся о развитии творческих способностей, утешении в скорби и укреплении веры. Мощи святого покоятся в Константинополе.
Традиции дняНа Иосифа крестьянин совмещал молитву и труд. День начинался с похода в храм, а продолжался на пасеке и в поле. Днем крестьяне шли в ольшаник. Древесина ольхи не гниет в воде, поэтому из нее рубили срубы для колодцев. Если дерево ровное, мох на нем сухой — быть срубу крепким, а вода в колодце — студеной и сладкой.
Услышав курлыканье, люди выходили на улицу. Чтобы не болела спина во время сенокоса и пахоты, нужно было увидеть летящего журавля и лечь на землю, перевернувшись семь раз. Считалось, что так земля отдает свою силу человеку.
В этот день пасечники выносили ульи из зимовья (омшаника) на свежий воздух. Смотрели, как пчелы идут в леток: лениво — к плохому медосбору, дружно и весело — к богатому урожаю. Опытные хозяева вбивали на пасеке осиновые колья или вешали на крайний улей волчью челюсть. Считалось, что это не пустит на пасеку «лихого глаза» и убережет пчел от мора.
Кроме того, 17 апреля было принято слушать сверчков. Крестьяне замирали у овинов и погребов. Если насекомые начинали дружно «петь» — земля достаточно прогрета, пора пахать под яровые. Молчание сверчка сулило затяжные холода.
В старину среди молодёжи было популярно гадание по серёжкам ольхи. Девушки приходили к этому дереву, чтобы узнать о будущем урожае овса. Если на ольхе было много серёжек, это означало, что овёс уродится хорошо, а значит, молодые люди будут сыты, щедры на подарки и смогут сыграть богатые свадьбы. Если же ольха стояла голая, это предвещало задержку зимы и возможное откладывание замужества.
Народные запретыПредки верили что 17 апреля духи природы требовательны. Нарушать табу строжайше запрещалось:
- Нельзя ловить и приносить в дом птиц. Особенно журавлей. Это к смерти или крупной неудаче. Птицы в этот день — посланники небес;
- Категорически запрещено обижать пчел. Пчела считалась «Божьей угодницей», а убийство ее приравнивалось к тяжкому греху, сулящему болезни;
- Нельзя стирать и полоскать белье. По поверьям, с грязной водой из дома уходит здоровье и достаток;
- Не стоит надевать чужую обувь. Ступить в след другого человека — значит взять на себя его хвори и печали;
- Нельзя шуметь. Крик в лесу или на поле в этот день привлекает «лешего», который может спутать тропы и сгубить скотину.
Приметы
- Солнечный и ясный день — пшеница уродится на славу;
- Если на Иосифа ветрено — лето будет прохладным;
- Сверчки громко запели — к жаркому июлю4
- Облака плывут высоко и быстро — к устойчивой теплой погоде;
- Золотистый или розовый восход солнца — к ясным дням.