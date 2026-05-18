День Иова Горошника 19 мая: как получить богатый урожай, сохранить мир в семье и приумножить достаток, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 мая отмечается Иов Горошник, он же Огуречник или Росенник. Такое название появилось потому, что к этому времени наши предки начинали массовый посев гороха и высадку огурцов, а землю покрывала целебная роса. Православная церковь в этот праздник чтит память ветхозаветного праведника Иова Многострадального, который является олицетворением безграничного терпения и веры. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит удивительное переплетение житейской мудрости земледельца и глубокого библейского сюжета. Задолго до появления христианства на Руси наши предки чтили 19 мая как время начала важнейших сельскохозяйственных работ. Однако с крещением Руси языческий уклад гармонично слился с православным, наполнив привычный труд высоким духовным смыслом.
Праведный Иов жил в Северной Аравии (в земле Уц) за 2000–1500 лет до Рождества Христова. Он был богат, счастлив в семье (имел семь сыновей и трех дочерей), но славился не богатством, а искренней верой. История доносит до нас страшный спор между Богом и сатаной. Дьявол утверждал, что праведен Иов лишь благодаря благополучию. Господь же позволил испытать веру раба своего.
В одночасье Иов потерял всё: скот, дом, детей и здоровье, покрывшись проказой. Он был изгнан из общества, но не отрекся от Творца, произнеся великие слова: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!». За эту стойкость и смирение Бог возвратил ему здоровье и богатство вдвойне. Иов прожил долгую жизнь, увидев потомство до четвертого рода.
На Руси Иова Многострадального почитали как победителя уныния и отчаяния. Ему молятся о терпении в скорбях, о возвращении веры в трудные минуты и о физическом исцелении (особенно при тяжелых кожных и затяжных болезнях). В России в честь Иова Многострадального возведены храмы в городе Тихвине (Ленинградская область) и городе Сарове (Нижегородская область).
Традиции дня19 мая крестьяне приступали к активным огородным работам. Считалось, что посеянный в этот день горох вырастет крепким и даст богатый урожай. Перед посевом земледельцы молились Иову о благословении земли и защите от невзгод. Особое внимание уделяли росе: её считали целебной. Дети умывались утренней росой, чтобы быть здоровыми весь год, а взрослые собирали её для лечебных настоев.
Чтобы привлечь в дом достаток, хозяйки готовили гороховую кашу или похлёбку. В некоторых деревнях устраивали совместные трапезы. Соседи делились семенами и обменивались советами по уходу за посадками.
В этот день было принято проверять запасы зерна и овощей, оставшиеся с прошлого года. Если обнаруживались испорченные продукты, их сжигали — это символизировало избавление от старых проблем. Также обновляли инструменты: чинили лопаты, грабли и вилы, готовя их к интенсивной работе.
Ещё одной традицией было окропление грядок святой водой. Так крестьяне просили у Бога защиты для будущего урожая. А чтобы отпугнуть вредителей, вокруг огорода раскладывали ветки полыни.
Народные запретыЗапреты дня касались не только работы, но и межличностных отношений. Наши предки верили, что 19 мая границы между земным и небесным мирами становились тоньше. В эти моменты молитвы и призывы к высшим силам становятся особенно действенными, а нарушения запретов караются строже.
- Нельзя бездельничать и долго спать. Лень притягивает болезни и финансовые проблемы. Крестьяне говорили: «На Иова не лежи — бока отлежишь, спину не разогнешь»;
- Нельзя ссориться и сплетничать. Ругань в этот день возвращается в тройном размере. Конфликт может привести к полному разрыву с родственником на долгие годы;
- Нельзя топтать росу без дела. Роса в этот день считается не просто водой, а «слезами» земли. Бесцельно сбивать её ногами — к плохому урожаю. Особенно строго это запрещено незамужним девушкам, чтобы не остаться без женского счастья;
- Нельзя нанимать работников (заключать сделки). По поверью, новый помощник будет ленивым, глупым, а дело, начатое в этот день, «всё равно пойдет прахом»;
- Нельзя выносить мусор после заката. Вместе с мусором, по поверью, можно вынести из дома счастье и благополучие.
Приметы
- Обильная роса утром — к отличному урожаю огурцов;
- Если дуб распустил лист раньше ясеня — лето будет сухим и жарким;
- Если 19 мая ветрено — июнь будет дождливым и прохладным;
- Ясный и солнечный день — к сильной жаре в июле и августе;
- Утренний туман (стелющийся по земле) — в ближайшие дни не будет дождей, установится солнечная погода.