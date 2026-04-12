День Ипатия Чудотворца 13 апреля: почему нельзя жалеть старый хлам, вытирать стол рукой и целовать младенцев, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 апреля отмечается день Ипатия Чудотворца, который также называют праздником «Огнище». Такое название появилось потому, что в это время люди массово жгли костры, отвоевывая у леса землю под пашню, и очищали пространство от зимнего хлама. Православная церковь в этот праздник чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день — яркий пример того, как древние славянские обычаи гармонично слились с христианским почитанием. Задолго до Крещения Руси 13 апреля наши предки отмечали «Огнище». Зимой крестьяне вырубали участки леса, а к середине весны сухостой сжигали. Зола становилась отличным удобрением. Так огонь выступал символом новой жизни.
С приходом православия крестьяне не отреклись от любимого обычая, но наполнили его новым смыслом. В центре внимания оказался святой Ипатий. Священномученик жил в IV веке в городе Гангра (ныне Турция). Он был ревностным защитником веры и участвовал в Первом Никейском соборе 325 года, где обличал еретиков. Обладал даром исцеления и даже изгнал огромного змея из царского дворца. Возвращаясь с собора, на епископа напали его враги-ариане. Они зверски забили святого мечами, кольями и камнями, а тело бросили в болото.
Мощи святителя прославились чудесами. На Руси его почитали особо. Именно в честь Ипатия назван знаменитый Ипатьевский монастырь в Костроме — колыбель рода Романовых. Считалось, что святой помогает от «бесчадия» (бесплодия) и останавливает кровотечения у рожениц.
Традиции дняИпатьев день крестьяне начинали с молитвы. Святого просили об исцелении от различных недугов, избавлении от бесплодия и рождении здоровых детей, защите от обмана, злобы и козней врагов, а также о благополучии в семейной жизни. Кроме того, Ипатий считается помощником в благополучном пути, защите от опасностей в дороге и защищал жилища от нечистой силы и душевных смятений домочадцев.
Но главным действом на улице становился костер. Хозяева собирали прошлогодний мусор, старые ветки и ненужную рухлядь. Всё это сжигали в общем костре. Считалось, что так из деревни уходит всё плохое, накопленное за зиму. Самые смелые, взявшись за руки, прыгали через огонь, чтобы очистить душу и тело от болезней и сглаза. Родители проносили детей над углями.
Через огонь протаскивали сохи и бороны. Люди верили: опаленный инструмент не сломается в поле, а земля даст щедрый урожай. Если в деревне была женщина по имени Ипатия, её чествовали особо. Именно она первой выносила уголек из печи, чтобы разжечь обрядовый костер.
Обязательной была уборка в избе. Мыли посуду, выметали сор. Считалось, что грязь в доме в этот день привлекает нечистую силу и болезни.
Народные запретыПредки верили: нарушишь запрет — накличешь беду. Вот главные табу дня.
- Не оставляй дом неубранным. Беспорядок на столе или грязная посуда — прямой путь к хаосу в жизни всей семьи;
- Не вытирай стол рукой. Нарушение этого правила сулило человеку вечное одиночество;
- Не бери и не давай в долг. В Огнище запрещено передавать из рук в руки деньги, хлеб или соль. Это могло привести к разорению и нищете на весь год;
- Не ругайся и не сплетничай. Женщинам особенно строго запрещалось осуждать других — иначе удача отвернется;
- Нельзя спать супругам врозь — к скорой разлуке;
- Не целуй младенца. Считалось, что через поцелуй в день Ипатия можно отнять у ребенка здоровье. Лучше просто погладить малыша по головке.
Приметы
- Если на небе много звезд — будет теплая и сухая погода;
- Если солнечный день — жди хорошего урожая и теплого лета;
- Если утром идет дождь — лето будет дождливым;
- Дым из трубы «столбом» — к морозу, а «коромыслом» — к теплу;
- Если берёзовый сок невкусный (мутный) — будет богатый урожай хлеба;
- Перелётные птицы летают стаями, но не щебечут — холода ещё долго не отступят.