11 июня 2025, 10:23

Фото: istockphoto / Alexlukin

12 июня в народном календаре — особый день, известный как Исаакий-Змеевик. Он связан с памятью преподобного Исаакия Далматского, а также с древними поверьями о змеиной активности, которая, по поверьям, достигает пика именно в это время. Какие традиции соблюдали на Исаакиев день, что можно и чего нельзя было делать, а также какие погодные приметы связывались с этой датой, расскажет «Радио 1».





Содержание День памяти преподобного Исаакия Далматского Происхождение названия «Змеевик» Традиции и обычаи: что можно делать 12 июня Что запрещалось делать 12 июня Народные приметы о погоде на 12 июня

День памяти преподобного Исаакия Далматского

Происхождение названия «Змеевик»

Фото: istockphoto / Ikhsan Yohanda

Традиции и обычаи: что можно делать 12 июня

Что запрещалось делать 12 июня

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Народные приметы о погоде на 12 июня

утренний туман — к ясной и сухой погоде;

отсутствие росы утром — признак скорого дождя;

повышенная активность шмелей и пауков — предвестник перемен в погоде;

крик совы — к скорому похолоданию и сырости;

стрекот кузнечиков вечером — к тёплой, безоблачной ночи;

цветущий шиповник — признак предстоящей холодной зимы;