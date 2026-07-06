06 июля 2026, 08:23

Фото: iStock/ Evgenii Emelianov

Согласно народному календарю, 7 июля отмечается Иван Купала — один из самых ярких и таинственных праздников лета. Название сложилось из христианского имени Иоанн (Иван) и древнего славянского корня, связанного с купанием и очищением водой. В эту дату переплетаются языческие обряды, посвящённые солнцу и плодородию, с православным торжеством — Рождеством Иоанна Предтечи. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/а «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ davit85

Народные запреты

Фото: iStock/ Vitalii Petrushenko

Категорически нельзя было спать в купальскую ночь. Считалось, что именно тогда активизируется нечистая сила, и спящий становится её лёгкой добычей;

Считалось, что именно тогда активизируется нечистая сила, и спящий становится её лёгкой добычей; Нельзя было поднимать найденные на дороге деньги и ценные вещи. Люди верили, что так можно «подцепить» чужую беду или порчу;

Люди верили, что так можно «подцепить» чужую беду или порчу; Не стоило давать в долг деньги, хлеб или соль — это могло привести к разорению семьи и утечке благополучия;

— это могло привести к разорению семьи и утечке благополучия; Запрещалось ссориться, сквернословить и завидовать. Злые слова в этот день «прилипали» к человеку и могли обернуться болезнями;

Злые слова в этот день «прилипали» к человеку и могли обернуться болезнями; Не рекомендовалось стричь волосы и ногти. Предки верили, что вместе с ними можно «отрезать» удачу и жизненную силу;

Предки верили, что вместе с ними можно «отрезать» удачу и жизненную силу; Нельзя было оставлять детей без присмотра у воды. Несмотря на очищающую силу купальских вод, водоёмы оставались опасными, а по поверьям в них в эту ночь особенно буйствовали водяные и русалки.

Приметы

Фото: iStock/ Francisco Franco