06 июля 2025, 14:33

Фото: iStock/ Kharchenko_irina7

7 июля отмечается день Ивана Купалы — праздник с древней историей. Изначально он был связан с летним солнцестоянием и почитанием языческого божества Купалы. После принятия христианства в 988 году церковь попыталась заменить этот праздник Рождеством Иоанна Крестителя. Однако народные обычаи оказались настолько сильны, что произошло уникальное смешение традиций. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Что не стоит делать в этот день Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Aleksejmalchikov



Традиции и обряды

Фото: iStock/ davit85



Что не стоит делать в этот день

Фото: iStock/ angel_nt



Приметы