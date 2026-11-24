24 ноября 2026, 09:48

Фото: Istock/ StefanSorean

Согласно народному календарю, 25 ноября отмечается Иванов день, или Иван Снежный. Такое название появилось потому, что к этой поре на Руси обычно ложился первый прочный снег, и по нему крестьяне судили о всей грядущей зиме. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Lyubov Demus

Традиции дня

Фото: Istock/ Lyubov Demus

Народные запреты

Строже всего на Ивана Милостивого запрещалось отказывать в помощи. Пройти мимо просящего считалось тяжким грехом, который мог обернуться болезнями и разорением;

Пройти мимо просящего считалось тяжким грехом, который мог обернуться болезнями и разорением; Ссоры и брань в этот день также попадали под запрет: считалось, что злые слова притягивают беды и разрушают мир в семье;

считалось, что злые слова притягивают беды и разрушают мир в семье; Не покупали в этот день обувь — считалось, что она накликает неудачи в любви, а девушкам сулит одиночество;

— считалось, что она накликает неудачи в любви, а девушкам сулит одиночество; Женщинам не советовали стричь волосы и ногти, чтобы «не укоротить» себе жизнь;

чтобы «не укоротить» себе жизнь; Нельзя было встречать рассвет за порогом дома: утренняя заря, по поверьям, могла «напустить» болезни на того, кто окажется на улице слишком рано;

утренняя заря, по поверьям, могла «напустить» болезни на того, кто окажется на улице слишком рано; Не сажали и не пересаживали цветы: по поверью, они быстро завянут, а вместе с их красотой уйдёт и здоровье.

Приметы

Фото: Istock/ Lyubov Demus