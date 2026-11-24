День Ивана Снежного 25 ноября: почему нельзя покупать обувь, есть острое и встречать рассвет на улице, народные приметы
Согласно народному календарю, 25 ноября отмечается Иванов день, или Иван Снежный. Такое название появилось потому, что к этой поре на Руси обычно ложился первый прочный снег, и по нему крестьяне судили о всей грядущей зиме. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании день Ивана Милостивого соединил древние славянские представления о встрече зимы с христианским почитанием святого, чья жизнь стала образцом безграничной любви к ближнему. На Руси к концу осени всегда старались завершить главные работы, запастись дровами и едой, а также проявить щедрость в наступающие холода и обеспечить благополучие на весь год. Церковная традиция дала этим бытовым обычаям высокий нравственный смысл: милосердие к нуждающимся стало не просто обрядовым действием, а исполнением евангельской заповеди.
Святитель Иоанн жил в VI–VII веках. Он родился на Кипре в знатной семье, рано овдовел и, раздав имущество, принял монашество. Александрийский патриарх оценил его добродетель и приблизил к себе, а позже Иоанн и сам занял патриарший престол. Став архипастырем, он приказал переписать всех нищих города — их оказалось более семи тысяч — и распорядился ежедневно снабжать их всем необходимым. Когда персы разорили Иерусалим и увели множество пленников, Иоанн отправил корабли с золотом и хлебом для их выкупа. Скончался он в 620 году, оставив по себе память как о пастыре, для которого милостыня была не обязанностью, а дыханием жизни.
В этот день православные молятся святителю Иоанну о здоровье детей, семейном благополучии и защите от нужды. По церковному календарю 25 ноября именины отмечают Иоанн (Иван), Александр, Владимир, Константин, Матфей, Димитрий, Лев и Пётр.
Традиции дняГлавным делом на Ивана Милостивого считалось проявление щедрости. Крестьяне верили: чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем больше благополучия вернётся в дом в следующем году. Подать нищему, накормить странника, помочь соседу — всё это было обязательным обрядом, привлекающим достаток.
В некоторых краях 25 ноября было принято дарить подарки. Вещь, вручённая близкому на Ивана, по поверью, приносит удачу и служит долго. Жене полагалось угостить мужа орехами — тогда он станет ласков и сговорчив, но вот острых блюд на стол не ставили, чтобы не разжечь в доме гнев.
Хозяйки в этот день обязательно готовили сытную мясную пищу — считалось, что обильный стол привлекает удачу и достаток в дом. Кроме того, на Ивана Милостивого хорошо было делать покупки: вещи, приобретённые 25 ноября, по поверьям, служили долго и надёжно.
Девушки, желавшие поскорее найти жениха, мыли полы в доме и старались угостить незнакомого мужчину — это должно было «притянуть» сватов.
Народные запреты
- Строже всего на Ивана Милостивого запрещалось отказывать в помощи. Пройти мимо просящего считалось тяжким грехом, который мог обернуться болезнями и разорением;
- Ссоры и брань в этот день также попадали под запрет: считалось, что злые слова притягивают беды и разрушают мир в семье;
- Не покупали в этот день обувь — считалось, что она накликает неудачи в любви, а девушкам сулит одиночество;
- Женщинам не советовали стричь волосы и ногти, чтобы «не укоротить» себе жизнь;
- Нельзя было встречать рассвет за порогом дома: утренняя заря, по поверьям, могла «напустить» болезни на того, кто окажется на улице слишком рано;
- Не сажали и не пересаживали цветы: по поверью, они быстро завянут, а вместе с их красотой уйдёт и здоровье.
Приметы
- Если 25 ноября выпадает снег, зима будет снежной и морозной;
- Иней на деревьях утром предвещает скорые сильные морозы;
- Ясная и солнечная погода в этот день сулит мягкую, но позднюю зиму;
- Низко плывущие облака указывают на приближение устойчивых холодов;
- Какой стоит день на Ивана Снежного, таким будет и начало декабря;
- Пришедшие в этот день холода обещают раннюю весну.