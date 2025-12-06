День Катерины Санницы 7 декабря: как сохранить удачу, финансовое благополучие и привлечь личное счастье, народные приметы
В народном календаре 7 декабря отмечается День Катерины Санницы. Этот праздник посвящён великомученице Екатерине Александрийской, которую на Руси чтили как покровительницу зимнего пути и женщин. О народных традициях, запретах и приметах, связанных с этим днём, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит история святой Екатерины, жившей в Александрии на рубеже III и IV веков. Девушка знатного происхождения, она славилась не только красотой, но и необычайной образованностью, изучая труды философов, врачей и владея несколькими языками. Обращённая в христианство сирийским монахом, она приняла крещение и, согласно преданию, удостоилась мистического видения: во сне ей явились Богородица и младенец Иисус, который вручил Екатерине обручальное кольцо, назвав её своей невестой.
Во время посещения языческого праздника при императоре Максимине Екатерина смело выступила с обличением идолопоклонства. Поражённый её умом и красотой, правитель пытался переубедить её, но, потерпев неудачу, приказал подвергнуть девушку пыткам. Легенда гласит, что орудия казни были разрушены ангелом. Поражённая мужеством и чудесами, супруга Максимина также обратилась в христианство, после чего обе женщины были казнены.
На Руси история этой святой, известной своей учёностью и стойкостью, гармонично переплелась с народными верованиями о смене времён года. Её начали почитать не только как мученицу, но и как защитницу семьи, покровительницу брака и невест, а также помощницу в родах. В связи с этим праздник часто называли Жёнодавицей.
Традиции дняДень Катерины Санницы был наполнен действиями, символизирующими переход к зимнему укладу жизни и направленными на благополучие в личной сфере.
В этот день обязательно ходили в церковь всей семьёй. Святой Екатерине молились о разных нуждах: девушки — о хороших женихах, замужние женщины — о мире в семье и здоровье детей, беременные — о лёгких родах. Существовал обычай зажигать три свечи перед её иконой для благополучия всего рода.
Главной традицией было первое массовое катание на санях. Всё подворье — от дорожных саней до детских санок — полагалось скатить с горы, «обкатать». Центром торжества становились молодожёны, сыгравшие свадьбу осенью. Их богато украшенные сани возглавляли праздничный кортеж, за которым следовали родственники и вся деревня. Этот публичный выезд был первой явкой молодой жены в свет после свадьбы.
Катания были не просто забавой, а настоящими смотринами. Парни демонстрировали удаль в санных гонках, а девушки оценивали потенциальных женихов. Считалось, если девушка прокатится с любимым парнем, то «скатится с его души темнота» и сердце его откроется.
7 декабря девушки пекли особый круглый хлеб — колобок. Его катали по белому убрусу (полотенцу или платку), под один край которого клали ржаной колос, а под другой — платок или рукавицу суженого. В другом обряде девушка могла тайно взять вещь понравившегося парня и катать вокруг неё каравай, чтобы «приворожить» его.
Вечер на Катерину считался одним из лучших в году для девичьих гаданий о суженом. Самым популярным было положить под подушку веточку яблони или вишни, чтобы во сне увидеть будущего жениха. Также девушки ставили в воду срезанную вишнёвую ветвь. Чья ветка расцветёт к Рождеству первой, та первой и замуж выйдет.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя и семью беду, в праздник соблюдали ряд строгих запретов:
- Не стоило в этот день баниться и ссориться. Любой конфликт или проявление негативных эмоций могли разгневать святую и навлечь несчастье, особенно на личную жизнь.
- Не занимались в Катеринин день тяжёлым трудом и рукоделием. Любая работа, связанная с ремонтом, шитьём, вязанием, считалась бесполезной и сулила убытки. Этот день был предназначен для духовных дел и отдыха.
- Замужним женщинам в этот день запрещалось носить новую обувь и ремонтировать старую. Считалось, что новая обувь предвещает измену супруга, а ремонт старой не имел смысла: она быстро порвётся, и вместе с ней уйдут благополучие и удача.
- 7 декабря наши предки старались не подметать пол и не убираться в доме. Согласно приметам, хозяйка могла «вымести» вместе с мусором семейное счастье и достаток.
Приметы
- Ясный, солнечный день — верный признак того, что зима будет морозной и снежной.
- Туман, оттепель и слякоть с утра означали, что настоящие холода наступят не скоро, и ещё около десяти дней продержится относительно тёплая погода.
- Звёзды на небе кажутся мелкими и тусклыми — к скорому и обильному снегопаду.
- Снег падает крупными, пушистыми хлопьями — предвещает затяжную, долгую зиму.
- Глубокие, натоптанные сугробы и крепкий наст (ледяная корка на снегу) сулили холодную и снежную весну.