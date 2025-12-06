Появилась информация о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с микроавтобусом в Забайкалье
РИА Новости: Двое выживших в смертельном ДТП в Забайкалье потеряли память
Двое выживших в страшном ДТП в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии и страдают от ретроградной амнезии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.
Напомним, что авария произошла в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Водитель микроавтобуса «Истана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым дровами микрогрузовиком.
В результате столкновения пять человек, включая трех несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса, погибли на месте.
Согласно материалу, пострадавшим в настоящий момент оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ожидается, что их память восстановится и «все будет нормально».
«На фоне того, что они получили такие травмы, они пока сейчас в амнезии ретроградной», — объяснила Немакина.