Появилась информация о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

РИА Новости: Двое выживших в смертельном ДТП в Забайкалье потеряли память

Двое выживших в страшном ДТП в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии и страдают от ретроградной амнезии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.





Напомним, что авария произошла в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Водитель микроавтобуса «Истана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым дровами микрогрузовиком.



В результате столкновения пять человек, включая трех несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса, погибли на месте.





«На фоне того, что они получили такие травмы, они пока сейчас в амнезии ретроградной», — объяснила Немакина.