День Казанской иконы Божьей Матери 21 июля: традиции, запреты и народные приметы
21 июля Русская Православная Церковь отмечает праздник явления Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь в России. Этот день связан с чудесным обретением иконы в 1579 году и имеет глубокое духовное и историческое значение. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
21 июля Православная Церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых святынь России. История её обретения полна чудес и знамений, а сама икона стала символом заступничества Богородицы за русскую землю.
В 1579 году страшный пожар уничтожил часть Казани, оставив множество людей без крова. Среди пострадавших был стрелец Даниил Онучин, чья девятилетняя дочь Матрона вскоре увидела во сне Пресвятую Богородицу. Божия Матерь повелела ей откопать Свой образ, скрытый в земле ещё со времён татарского владычества.
Родители не поверили словам девочки, но явление повторилось трижды, и тогда Матрона с матерью отправились на указанное место. 21 июля 1579 года на пепелище они обрели чудотворную икону, завернутую в ветхий рукав одежды. Несмотря на пожар, образ был совершенно невредим и сиял свежими красками, будто только что написанный.
Весть о явлении иконы быстро разнеслась по городу. Архиепископ Иеремия торжественно перенёс её в Никольский храм, а затем – в Благовещенский собор Казанского Кремля. Уже во время крестного хода произошло первое чудо: прозрели два слепца – Иосиф и Никита. Царь Иоанн Грозный, узнав о чуде, повелел построить на месте обретения Казанский Богородицкий монастырь, где и поместили святыню. Сама Матрона и её мать приняли в этой обители монашеский постриг.
Роль иконы в истории России
Список с иконы и описание чудес были отправлены в Москву, и вскоре Казанский образ стал почитаться по всей Руси. В 1612 году ополчение Минина и Пожарского молилось перед Казанской иконой, освобождая Москву от поляков.
В 1709 году накануне Полтавской битвы Пётр I со всем войском молился перед ней о победе. А в 1812 году Кутузов перед Бородинским сражением просил заступничества Божией Матери перед Её Казанским образом.
В 1904 году икона была похищена из Казанского монастыря и, вероятно, уничтожена. Однако сохранились многочисленные чудотворные списки, которые и сегодня прославляются чудесами.
Традиции празднования
В этот день во всех православных храмах совершается торжественная литургия с акафистом Казанской иконе.
В Казани и других городах, где хранятся чтимые списки иконы, проходят крестные ходы. Самый известный – в Казанском Богородицком монастыре, построенном на месте обретения святыни.
Верующие молятся перед Казанской иконой о защите семьи, здоровье детей, мире в доме и благополучии.
Запреты дня
В праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 21 июля, существуют важные духовные и народные запреты, которые помогают верующим правильно провести этот святой день.
Прежде всего, следует полностью отказаться от тяжелого физического труда — строительных работ, ремонта, полевых работ. Считается, что такая деятельность не принесет должного результата и даже может навредить. Вместо этого день лучше посвятить молитве, посещению храма и духовному отдыху.
Особое внимание нужно уделить сохранению душевного мира. Категорически запрещаются ссоры, сквернословие, проявление злобы или зависти. Этот святой день следует провести в благости и добрых помыслах, поддерживая мир в семье и окружении.
Бытовые хлопоты также попадают под запрет. Не рекомендуется заниматься генеральной уборкой, стиркой или другими хозяйственными делами. Эти мирские заботы лучше отложить на другой день, уделив время молитве и духовным практикам.
Путешествия в этот день считаются неблагоприятными. Если поездку нельзя отменить, необходимо обязательно помолиться перед дорогой. Также не стоит начинать новые важные дела, проекты или заключать значимые сделки — считается, что такие начинания не принесут успеха.
Приметы
- На Казанскую солнце всходит в тумане – будет жаркий день.
- Если в этот день поспела черника – пора жать рожь.
- Дождь на Казанскую – к урожаю грибов.