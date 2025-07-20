20 июля 2025, 15:31

Фото: iStock/ Svetlana Krayushkina

21 июля Русская Православная Церковь отмечает праздник явления Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь в России. Этот день связан с чудесным обретением иконы в 1579 году и имеет глубокое духовное и историческое значение. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Роль иконы в истории России Традиции празднования Запреты дня Приметы



История праздника

Казанская икона Божией Матери (Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид)





Роль иконы в истории России

Традиции празднования

Фото: iStock/ muhorin



Запреты дня

Фото: iStock/ M-Production



Приметы