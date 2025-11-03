День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября: традиции, запреты и народные приметы
4 ноября Русская Православная Церковь отмечает день Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь в России. Этот день связан с освобождением Москвы от польских интервентов в начале XVII века и имеет глубокое духовное и историческое значение. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году — 21 июля (Летняя Казанская) и 4 ноября (Зимняя Казанская), и каждая дата связана с отдельными ключевыми событиями.
Явление иконы в Казани. Чудотворный образ был обретён в Казани 21 июля 1579 года. После страшного пожара, уничтожившего часть города, девятилетней девочке Матрёне во сне явилась Богородица и указала место на пепелище, где скрыта её чудотворная икона. На указанном месте икона действительно была найдена, образ сиял свежими красками, как будто только что был написан.
Освобождение Москвы и «Зимняя Казанская». Празднование 4 ноября (22 октября по старому стилю) установлено в память о другом великом событии — освобождении Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, двигаясь к Москве, взяло с собой список (копию) Казанской иконы. Перед решающим штурмом Китай-города воины усердно молились перед образом, и 22 октября 1612 года русские полки одержали победу. Эта победа положила конец Смутному времени и стала началом восстановления российской государственности. В память об этом заступничестве Богородицы и был установлен ноябрьский праздник.
Тайна утраты чудотворного образаПодлинная Казанская икона, обретённая в XVI веке, была утрачена при загадочных обстоятельствах. В ночь на 29 июня 1904 года собор Казанского Богородицкого монастыря был ограблен. Вместе с другими ценностями похитители украли и чудотворный образ. Преступников нашли, ими оказались крестьянин Варфоломей Чайкин (Стоян) и его сообщник.
Они утверждали, что драгоценный оклад иконы продали, а саму деревянную основу сожгли в печи. Несмотря на тщательное расследование, судьба святыни так и осталась невыясненной, что породило множество версий: одни считают, что икона была уничтожена, другие — что она была тайно продана и вывезена за границу.
О чём молятся на «Казанскую зимнюю»В православной традиции день почитания Казанской иконы Божией Матери считается временем особой благодати, когда молитвы, обращённые к Богородице, обретают великую силу. С этим праздником связано множество свидетельств о чудесной помощи, явленной через святой образ.
Особой славой Казанский образ пользуется как целительница от различных недугов. Церковное предание донесло до нас истории о прозрении слепых, которым икона возвращала зрение. Но её благодатная сила распространяется не только на телесные болезни — молитва перед этим образом приносит утешение и исцеление от душевных ран, помогает преодолеть отчаяние, тоску и уныние. В трудные минуты жизни Богородица через Свой Казанский образ подаёт верующим духовные силы и помогает найти верный путь в сложных обстоятельствах.
Особое место занимает Казанская икона как защитница родной земли. На протяжении веков к ней обращались с молитвами о спасении Отечества от иноземных захватчиков. Исторические хроники сохранили свидетельства, что перед решающими битвами к этому образу обращались великие полководцы. Пётр I молился Казанской Богоматери накануне Полтавской битвы, а фельдмаршал Кутузов искал её заступничества, отправляясь командовать русской армией в Отечественную войну 1812 года.
Народные традиции праздникаВ народе праздник называли «Казанская — бабья заступница». Этот день особенно почитался женщинами. Считалось, что Богородица дарует им мудрость, терпение и силы для сохранения семейного очага.
Период после праздника традиционно считался лучшим временем для бракосочетаний. Существовала поговорка: «Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет». Люди верили, что брак, заключенный в это время, будет крепким и благословенным.
Что не стоит делать 4 ноябряСогласно народным поверьям, в этот день не стоит заниматься тяжёлой физической работой, рубить дрова, строить или выполнять масштабную уборку. Считается, что такой труд может «притянуть» в жизнь сложности, беды и невзгоды. Вместо этого день лучше посвятить молитве, духовному отдыху и общению с близкими.
Одна из самых известных примет предупреждает: путь, начатый в этот день, может быть полон неприятностей, обманов и даже краж. Народная мудрость гласит, что высока вероятность аварий или знакомств с нечестными людьми. Если поездку нельзя отложить, стоит помолиться Богородице о защите в пути.
Особый запрет накладывается на конфликты и выяснение отношений. Нельзя жаловаться на свою вторую половинку — сегодняшнее недовольство может перерасти в серьёзные ссоры и скандалы. Предки верили, что если промолчать о недостатках любимого человека, то в отношениях очень скоро воцарятся мир и гармония. Также под запретом ругань и сквернословие, так как праздник следует проводить в чистоте и благочестии.
Для тех, кто мечтает встретить свою судьбу, в народе был особый ритуал. Считалось, что 4 ноября незамужним девушкам нельзя было сидеть дома. Утром им следовало сделать три глотка святой воды и съесть горбушку хлеба, а затем отправиться в храм и от всего сердца попросить Богородицу о скорой встрече с суженым. По поверью, тот, кто выполнил этот обряд, мог встретить свою любовь в тот же день.
Приметы
- На Казанскую с утра дождь, а ввечеру сугробами снег лежит. Если утром 4 ноября шёл дождь, то считалось, что совсем скоро зима вступит в свои права и выпадет снег.
- Если на Казанскую день ясный, то и зима морозная будет. Солнечная, ясная погода 4 ноября, напротив, сулила крепкие, но при этом солнечные морозы в зимние месяцы.
- Если на Казанскую утро туманное — быть оттепелям. Туманное утро указывало на то, что зима будет с частыми оттепелями, а не стабильно морозной.