День Кирилла и Мефодия 24 мая: почему открытая на ночь книга лишает памяти, а хлеб с медом на столе привлекает счастье, народные приметы
Согласно народному календарю, 24 мая отмечается День Кирилла и Мефодия. Праздник посвящён просветителям славян, создателям азбуки, заложившим основы письменности и культуры славянских народов. Православная церковь в этот день чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕщё до того, как на Русь пришло христианство, наши предки-славяне в конце мая уже проводили особые дни. Они славили пробуждённую природу, чествовали ушедших предков и открывали полевой сезон. Люди совершали обряды на плодородие, прося небесные силы о тучных колосьях и добром урожае. Позже, с принятием новой веры, языческие корни не исчезли. Старые обычаи естественно срослись с церковным укладом.
День, когда вспоминают Кирилла и Мефодия, давно стал на Руси знаком просвещения. Братья появились на свет в византийской Фессалонике. Там бок о бок жили греки и славяне. В конце 863 года моравский князь Ростислав попросил прислать учителей. Император Михаил III отправил к нему братьев — нести христианское слово на славянском наречии, понятном простому народу. Задача у них была величайшая: упорядочить славянскую письменность, перевести богослужебные книги и дать людям возможность слышать веру на родном языке.
Вплоть до IX века славяне передавали знания в основном через устную речь. Песни, былины, мифы, заговоры — всё жило в памяти стариков и передавалось из уст в уста. Создание школ, законов и сильного государства было бы невозможно без азбуки. Даже церковная жизнь ограничивалась без перевода священных текстов.
Греческие и латинские буквы не могли передать всех оттенков славянской речи — слишком разными были звуки. Тогда братья создали новую азбуку, названную глаголицей. Исследователи сходятся во мнении: главным творцом был Кирилл. Он взял за основу греческое уставное письмо, модернизировал его, упростив многие символы, и ввёл новые буквы для обозначения специфических звуков. Получилось около сорока букв, каждая с оригинальным начертанием.
После смерти Кирилла в 869 году была создана кириллица. Чаще всего её авторство приписывают Клименту Охридскому — одному из любимых учеников братьев. Новая азбука оказалась проще для письма: 24 буквы от греков и ещё 19 знаков для сугубо славянских звуков. Чёткие, ясные линии пришлись по душе книжникам, и кириллица довольно быстро потеснила старую глаголицу.
Кирилл окончил свой земной путь в Риме в 869 году. Его упокоили в храме Святого Климента. Мефодий же не бросил дела, хотя терпел притеснения и гонения. Умер он позже — в 885 году в Моравии. Наследие братьев стало прочным основанием для всей славянской письменности, книжности и культуры. К братьям обращаются с горячей молитвой, когда просят помощи в учёбе, дарования разума, крепости в вере и мудрости в просвещении.
Традиции дняВ школах и ремесленных училищах проходили особые занятия, приуроченные к Дню славянской письменности. Ученикам зачитывали страницы из древних рукописей, говорили о возникновении азбуки. Взрослые наставляли детей: объясняли, почему грамота — великое благо и почему книгу нельзя бросать где попало.
Тяжёлую работу в поле крестьяне откладывали. Верили: земные заботы подождут, а вот почтение к просвещению важнее любого труда. Люди собирались с близкими, делились житейскими знаниями с молодёжью, поминали ушедших предков.
На столе красовались хлеб да мёд — простые, но глубокие символы. Первый олицетворял мудрость, второй — сладость учения. Кое-где хозяйки выпекали забавные булочки в виде букв. Такое угощение привлекало благополучие и счастье в дом.
Молодёжь не оставалась в стороне. Устраивались песенные гулянья, заводились хороводы. Деревенские парни и девушки мерились остротой ума: кто больше знает пословиц, кто ловчее отгадает загадку. Так в игре проверяли и смекалку, и учёность.
Особое почтение в этот день выражали книгам. Их доставали с полок, бережно перелистывали страницы, читали вслух отрывки. Существовало поверье: такое чтение приманивает удачу и открывает разум для новых знаний.
Родители радовали детей подарками: вручали букварь или первую книгу. Этот жест означал главное — начало долгого и светлого пути в мир просвещения.
Народные запретыВ День Кирилла и Мефодия предки соблюдали строгие запреты:
- Нельзя было сжигать или рвать книги, даже старые и ненужные. Это считалось великим грехом, который мог навлечь беду на весь род;
- Запрещалось сквернословить и браниться. Слова в этот день обладали особой силой, и дурные речи могли принести несчастья;
- Не разрешалось отказывать в помощи тем, кто просит совета или обучения. Такой поступок мог лишить семьи благополучия;
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль. По поверьям, это могло привести к разорению семьи;
- Незамужним девушкам запрещалось заплетать косы слишком туго. Считалось, что это помешает встретить суженого;
- Нельзя было начинать новые дела без предварительного обдумывания. Поспешность могла привести к неудачам;
- Не рекомендовалось оставлять книги открытыми на ночь. Предки верили, что так можно растерять знания и память.
Приметы
- Если 24 мая идёт дождь — лето будет сырым и грибным, а урожай зерновых — богатым;
- Утром выпала обильная роса — к урожаю огурцов;
- Ясная и сухая погода на Кирилла и Мефодия — июнь будет жарким и засушливым;
- Ласточки летают низко — к скорому грозовому ливню;
- Красная заря — летом будет много гроз с градом.
- Если к вечеру 24 мая туман спустился на воду — следующая неделя будет не по-летнему холодной.