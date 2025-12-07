Достижения.рф

День Клима Холодного 8 декабря: почему в этот день хвалят мороз, не считают деньги и не начинают важных дел, народные приметы

Фото: iStock/Ville Heikkinen

В народном календаре 8 декабря отмечается день Клима Холодного. Этот праздник посвящён священномученику Клименту, папе Римскому, которого на Руси чтили как небесного покровителя, охраняющего от лютых морозов и зимней стужи, а день его памяти стал важным рубежом, когда окончательно вступала в силу настоящая зима. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»
Согласно православному житию, священномученик Климент родился в I веке в знатной римской семье. Его жизнь с детства была омрачена разлукой: мать и братья, отправившиеся в Афины, считались погибшими после кораблекрушения. Ища ответ на вопрос о смысле жизни и смерти, образованный юноша отправился на Восток, где встретил апостола Петра, принял от него крещение и стал его верным учеником. Чудесным образом во время путешествий с Петром произошло воссоединение всей семьи Климента.

Впоследствии Климент стал епископом Рима, но за активную проповедь христианства был сослан императором Траяном в каменоломни близ Херсонеса (современный Севастополь). И там он не оставил своего служения: по легенде, он сотворил чудо, открыв источник воды для страждущих, и обратил в веру сотни язычников. В 101 году мученика казнили, утопив в море с якорем на шее. Предание гласит, что море ежегодно отступало в день его памяти, открывая верующим доступ к мощам. В 989 году князь Владимир Святославич, покорив Херсонес, перевёз мощи святого Климента в Киев. Эти мощи были помещены в Десятинную церковь, где был создан придел, посвящённый святому Клименту. Таким образом, мощи священномученика стали первой святыней Русской Церкви.

Традиции дня

Фото: iStock/ Ivan Murauyou
На Климентьев день жизнь подчинялась суровым зимним законам. Основные традиции были направлены на духовную подготовку, труд и «договор» с наступающими морозами. День обязательно начинали с похода в храм, где молились святому Клименту. Его просили не только о духовном укреплении, но и о вполне земном: чтобы уберёг от лютых морозов домочадцев, скот и будущий урожай. Также в этот день завершались молебны в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 8 декабря завершался цикл богослужений честь Богородицы и верующие возвращались к обычному ритму жизни.

Важное правило дня гласило: любое серьёзное дело, особенно работу, нужно начинать на голодный желудок. Этот обычай возник из практических соображений. В это время продолжалась молотьба, и работать на сытый желудок было затруднительно. Считалось, что таким образом дело будет продвигаться быстрее и успешнее.

8 декабря мужчины занимались починкой сбруи, плели лапти или строгали лучину. Женщины же садились за прялку или другие рукоделия обязательно у окна. Считалось, что от белого снега в избе становится светлее, а значит, и работать сподручнее. Это было последнее активное время для таких работ перед рождественскими праздниками.

В этот день существовал любопытный обряд очищения. Выстиранное бельё и полотенца вывешивали на улицу, чтобы «морозный дух выгнал из него весь негатив». Полотенце, слегка подмороженное и пропитанное ароматом свежести, использовалось после бани. Считалось, что оно способно подарить здоровье и бодрость.

Поскольку день выпадал на Рождественский пост, начавшийся 28 ноября, готовили постные, но сытные блюда. Традиционными были каши с тыквой, пироги с квашеной капустой и редькой, различные блюда с луком. Лук и редька считались не только витаминной добавкой, но и надёжным средством для отпугивания нечистой силы и болезней.

Народные запреты

Фото: iStock/ panophotograph
В народных представлениях день Клима Холодного считался временем особой силы зимней стихии, поэтому его строго «оберегали» особыми запретами и осторожным поведением. Люди верили, что в это время просыпаются невидимые силы холода, которые могут как защитить, так и навредить тем, кто относится к ним небрежно.

Главным считалось не жаловаться на мороз и стужу. Любые жалобы могли навлечь гнев потусторонних сил холода, которые, по поверьям, отвечали болезнями, лихорадкой или ещё большими морозами. Вместо ропота мороз старались «задобрить» — хвалили, относились к нему с уважением, веря, что так можно обрести здоровье и благополучие.

8 декабря не приветствовались суета, споры, выяснение отношений и начинание масштабных дел. Считалось, что в такой день всё будет валиться из рук, поэтому лучше было действовать спокойно и выжидательно.

Особое значение придавалось невмешательству в чужие дела. Даже если человек просил совета, 8 декабря старались держаться в стороне от чужих конфликтов и проблем, чтобы не накликать неприятности ни на себя, ни на других.

Под вечер запрещалось браться за уборку и пересчёт денег. Наши предки верили, что с мусором можно «вымести» из дома благополучие, а вечерние манипуляции с деньгами сулили убытки и пустой кошелёк.

Приметы

  • Если мороз крепкий и солнечно, зима обещает быть холодной и сухой.
  • Обильные снегопады указывают на плодородный следующий год.
  • Яркое солнце зимой сулит теплое лето.
  • Если вечером небо ясное и звездное, погода сохранится хорошей.
  • Появление густого инея предвещает морозы на ближайшие недели.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0