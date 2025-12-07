День Клима Холодного 8 декабря: почему в этот день хвалят мороз, не считают деньги и не начинают важных дел, народные приметы
В народном календаре 8 декабря отмечается день Клима Холодного. Этот праздник посвящён священномученику Клименту, папе Римскому, которого на Руси чтили как небесного покровителя, охраняющего от лютых морозов и зимней стужи, а день его памяти стал важным рубежом, когда окончательно вступала в силу настоящая зима. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСогласно православному житию, священномученик Климент родился в I веке в знатной римской семье. Его жизнь с детства была омрачена разлукой: мать и братья, отправившиеся в Афины, считались погибшими после кораблекрушения. Ища ответ на вопрос о смысле жизни и смерти, образованный юноша отправился на Восток, где встретил апостола Петра, принял от него крещение и стал его верным учеником. Чудесным образом во время путешествий с Петром произошло воссоединение всей семьи Климента.
Впоследствии Климент стал епископом Рима, но за активную проповедь христианства был сослан императором Траяном в каменоломни близ Херсонеса (современный Севастополь). И там он не оставил своего служения: по легенде, он сотворил чудо, открыв источник воды для страждущих, и обратил в веру сотни язычников. В 101 году мученика казнили, утопив в море с якорем на шее. Предание гласит, что море ежегодно отступало в день его памяти, открывая верующим доступ к мощам. В 989 году князь Владимир Святославич, покорив Херсонес, перевёз мощи святого Климента в Киев. Эти мощи были помещены в Десятинную церковь, где был создан придел, посвящённый святому Клименту. Таким образом, мощи священномученика стали первой святыней Русской Церкви.
Традиции дняНа Климентьев день жизнь подчинялась суровым зимним законам. Основные традиции были направлены на духовную подготовку, труд и «договор» с наступающими морозами. День обязательно начинали с похода в храм, где молились святому Клименту. Его просили не только о духовном укреплении, но и о вполне земном: чтобы уберёг от лютых морозов домочадцев, скот и будущий урожай. Также в этот день завершались молебны в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 8 декабря завершался цикл богослужений честь Богородицы и верующие возвращались к обычному ритму жизни.
Важное правило дня гласило: любое серьёзное дело, особенно работу, нужно начинать на голодный желудок. Этот обычай возник из практических соображений. В это время продолжалась молотьба, и работать на сытый желудок было затруднительно. Считалось, что таким образом дело будет продвигаться быстрее и успешнее.
8 декабря мужчины занимались починкой сбруи, плели лапти или строгали лучину. Женщины же садились за прялку или другие рукоделия обязательно у окна. Считалось, что от белого снега в избе становится светлее, а значит, и работать сподручнее. Это было последнее активное время для таких работ перед рождественскими праздниками.
В этот день существовал любопытный обряд очищения. Выстиранное бельё и полотенца вывешивали на улицу, чтобы «морозный дух выгнал из него весь негатив». Полотенце, слегка подмороженное и пропитанное ароматом свежести, использовалось после бани. Считалось, что оно способно подарить здоровье и бодрость.
Поскольку день выпадал на Рождественский пост, начавшийся 28 ноября, готовили постные, но сытные блюда. Традиционными были каши с тыквой, пироги с квашеной капустой и редькой, различные блюда с луком. Лук и редька считались не только витаминной добавкой, но и надёжным средством для отпугивания нечистой силы и болезней.
Народные запретыВ народных представлениях день Клима Холодного считался временем особой силы зимней стихии, поэтому его строго «оберегали» особыми запретами и осторожным поведением. Люди верили, что в это время просыпаются невидимые силы холода, которые могут как защитить, так и навредить тем, кто относится к ним небрежно.
Главным считалось не жаловаться на мороз и стужу. Любые жалобы могли навлечь гнев потусторонних сил холода, которые, по поверьям, отвечали болезнями, лихорадкой или ещё большими морозами. Вместо ропота мороз старались «задобрить» — хвалили, относились к нему с уважением, веря, что так можно обрести здоровье и благополучие.
8 декабря не приветствовались суета, споры, выяснение отношений и начинание масштабных дел. Считалось, что в такой день всё будет валиться из рук, поэтому лучше было действовать спокойно и выжидательно.
Особое значение придавалось невмешательству в чужие дела. Даже если человек просил совета, 8 декабря старались держаться в стороне от чужих конфликтов и проблем, чтобы не накликать неприятности ни на себя, ни на других.
Под вечер запрещалось браться за уборку и пересчёт денег. Наши предки верили, что с мусором можно «вымести» из дома благополучие, а вечерние манипуляции с деньгами сулили убытки и пустой кошелёк.
Приметы
- Если мороз крепкий и солнечно, зима обещает быть холодной и сухой.
- Обильные снегопады указывают на плодородный следующий год.
- Яркое солнце зимой сулит теплое лето.
- Если вечером небо ясное и звездное, погода сохранится хорошей.
- Появление густого инея предвещает морозы на ближайшие недели.