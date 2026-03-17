17 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 18 марта отмечается день Конона Огородника, или Конона Градаря. Такое название появилось потому, что святой покровитель этой даты, мученик Конон Мандонский, при жизни занимался возделыванием огородов, а на Руси именно с этого дня было принято начинать полевые работы. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически запрещалось лениться и отлынивать от работы. Считалось, что того, кто проведёт этот день в праздности, святой Конон может наказать плохим урожаем. Однако работать «через силу» тоже не стоило — это могло привести к тому, что всё сделанное пойдёт прахом;

Існовал запрет на рукоделие: нельзя было шить, вязать или вышивать. Наши предки верили, что такие занятия в этот день могут привести к тому, что в дом придут плохие вести;

Особое внимание уделялось безопасности и осторожности в общении с незнакомцами. Не рекомендовалось поднимать с земли найденные деньги или ценные вещи — на них могла быть наведена порча. Также советовали отказываться от просьб случайных прохожих подержать их сумку или вещь: согласно поверьям, таким образом можно было лишиться собственной удачи, которую «заберёт» хитрый человек;

Существовали и бытовые запреты. Например, за завтраком нельзя было резать яйца ножом — это сулило ссоры в семье. Запрещалось выбрасывать в мусор хлебные крошки и остатки пищи, чтобы не выбросить своё благосостояние;

Также не стоило в этот день покупать крупные и дорогие вещи. Считалось, что они быстро придут в негодность;

Считалось, что они быстро придут в негодность; А чтобы не навлечь на поля град, старались не брать в руки грабли и вилы.

Приметы

