День Конона Огородника 18 марта: как защитить будущий урожай от трех напастей и почему безделье грозит голодом, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 марта отмечается день Конона Огородника, или Конона Градаря. Такое название появилось потому, что святой покровитель этой даты, мученик Конон Мандонский, при жизни занимался возделыванием огородов, а на Руси именно с этого дня было принято начинать полевые работы. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой мученик Конон жил в III веке в период правления римского императора Декия (Деция), известного жестокими гонениями на христиан. По преданию, Конон родился в Назарете, на родине Иисуса Христа, однако позже переселился в город Мандон, расположенный в провинции Памфилия (территория современной Турции). Он был простым, добрым и незлобивым человеком, который добывал себе пропитание тяжёлым трудом, возделывая огород. За это он и получил своё прозвище — Градарь (что означает «огородник»).
Когда правитель области Публий узнал, что Конон исповедует христианство, он приказал схватить его и принудить к жертвоприношению языческим богам. Однако святой проявил непоколебимую твёрдость в вере. За отказ отречься от Христа его подвергли жестоким пыткам: палачи вбили ему в ноги железные гвозди и заставили бежать за колесницей. Обессилев от боли, мученик упал и с молитвой на устах предал душу Господу.
Мощи святого Конона почитаются в христианском мире как святыня. Верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в сельскохозяйственных трудах, о даровании хорошей погоды и богатого урожая, ведь сам он при жизни был трудолюбивым земледельцем.
Традиции дняВ народном сознании святой Конон стал покровителем огородников и садоводов, а день его памяти — своеобразной точкой отсчёта начала весенних полевых работ. На Руси крестьяне говорили: «На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается». В связи с этим существовало множество традиций и обрядов, которые предписывалось выполнить 18 марта.
Во-первых, в этот день было принято замачивать семена капусты и помидоров для последующей высадки в парники или рассаду. Считалось, что семена, замоченные именно на Конона, дадут дружные всходы и крепкие растения.
Во-вторых, крестьяне обязательно начинали копать огород и удобрять грядки, даже если погода была ещё холодной или шёл снег. О важности удобрения почвы говорили так: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слёз», имея в виду, что без запасов овощей семья не останется.
Особое место занимал обряд защиты от трёх главных огородных напастей: засухи, мошки и червей. Чтобы уберечь будущий урожай, хозяева выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их обратно, приговаривая особый заговор: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей». Считалось, что это простое действие поможет отвести беду от посадок.
Ещё одна традиция была связана с другим прозвищем святого — Страдник. Поскольку святой пострадал за веру, а слово «страда» означало также тяжёлую работу, на Конона полагалось трудиться особенно усердно. Крестьяне не только выходили в поле, но и приводили в порядок инвентарь, чинили заборы, готовили парники. Также в этот день было принято наблюдать за приметами, чтобы спланировать будущие работы.
Народные запретыКак и любой народный праздник, день Конона Огородника был окружён не только предписаниями, но и строгими запретами, нарушать которые значило навлечь на себя беду или лишиться удачи.
- Категорически запрещалось лениться и отлынивать от работы. Считалось, что того, кто проведёт этот день в праздности, святой Конон может наказать плохим урожаем. Однако работать «через силу» тоже не стоило — это могло привести к тому, что всё сделанное пойдёт прахом;
- Существовал запрет на рукоделие: нельзя было шить, вязать или вышивать. Наши предки верили, что такие занятия в этот день могут привести к тому, что в дом придут плохие вести;
- Особое внимание уделялось безопасности и осторожности в общении с незнакомцами. Не рекомендовалось поднимать с земли найденные деньги или ценные вещи — на них могла быть наведена порча. Также советовали отказываться от просьб случайных прохожих подержать их сумку или вещь: согласно поверьям, таким образом можно было лишиться собственной удачи, которую «заберёт» хитрый человек;
- Существовали и бытовые запреты. Например, за завтраком нельзя было резать яйца ножом — это сулило ссоры в семье. Запрещалось выбрасывать в мусор хлебные крошки и остатки пищи, чтобы не выбросить своё благосостояние;
- Также не стоило в этот день покупать крупные и дорогие вещи. Считалось, что они быстро придут в негодность;
- А чтобы не навлечь на поля град, старались не брать в руки грабли и вилы.
Приметы
- Если на Конона светило солнце и стояла ясная погода, то летом можно было не бояться града. Считалось, что град не побьёт посевы;
- Сам день 18 марта служил индикатором тепла. Какая погода в этот праздник, таким и лето будет. Солнечный и тёплый день обещал тёплое лето;
- С этого дня начинали считать утренники — весенние заморозки. В народе говорили, что после Конона случится ещё ровно сорок утренних морозов (до восхода солнца), после чего можно смело начинать основные посевные работы;
- Обращали внимание на птиц. Если трясогузки возвращались из тёплых краёв раньше обычного, это предвещало тёплую и дружную весну;
- Снегопад на Конона Огородника сулил хороший урожай осенью.