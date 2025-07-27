27 июля 2025, 17:07

Фото: iStock/ OlyaSolodenko

28 июля в России отмечается День Крещения Руси — памятная дата, установленная в честь исторического события 988 года, когда князь Владимир Святославич принял христианство и начал процесс христианизации древнерусского государства. В православной традиции этот день посвящён памяти святого равноапостольного князя Владимира (в крещении — Василия), которого называют «Крестителем Руси» и «Красным Солнышком» за его духовное преображение и заботу о народе после принятия христианства. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».









История праздника

Фото: iStock/ Alesmunt



Традиции дня

Фото: iStock/ olgalngs



Что нельзя делать 28 июля

Фото: iStock/ Vladimir Volovodov



Приметы