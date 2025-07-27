День Крещения Руси 28 июля: Как избежать болезней домочадцев и сохранить достаток, народные приметы
28 июля в России отмечается День Крещения Руси — памятная дата, установленная в честь исторического события 988 года, когда князь Владимир Святославич принял христианство и начал процесс христианизации древнерусского государства. В православной традиции этот день посвящён памяти святого равноапостольного князя Владимира (в крещении — Василия), которого называют «Крестителем Руси» и «Красным Солнышком» за его духовное преображение и заботу о народе после принятия христианства. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Владимир Святославич, вошедший в историю как Владимир Красно Солнышко, родился около 960 года. Будучи сыном князя Святослава Игоревича и ключницы Малуши, он с детства воспитывался своим дядей — воеводой Добрыней. В 970 году Владимир стал новгородским князем, а в 978 году, после победы над братом Ярополком, занял киевский престол.
Долгое время Владимир оставался убеждённым язычником, имел несколько жён и множество наложниц, установил в Киеве капище с идолами, где приносились человеческие жертвы. Однако казнь варягов-христиан Феодора и Иоанна, отказавшихся поклоняться идолам, заставила князя задуматься о смене веры.
После долгих раздумий и встреч с представителями разных религий Владимир остановил свой выбор на православии. Решающую роль сыграли впечатления его послов от богослужения в константинопольском Софийском соборе, которые признались: «Мы не знали, на земле мы или на небе».
В 988 году Владимир крестился в захваченном им византийском Херсонесе (Корсуни), взяв в жёны сестру императора Анну. По преданию, во время крещения он чудесным образом прозрел, воскликнув: «Теперь я познал истинного Бога!» Вернувшись в Киев, князь крестил своих сыновей и приближённых, сокрушил языческих идолов и массово крестил киевлян.
Принятие христианства имело огромное значение для Древней Руси. Оно способствовало объединению разрозненных племён, развитию культуры и письменности, укреплению международного авторитета. Сам Владимир после крещения кардинально изменился — стал милосердным правителем, за что и получил своё знаменитое прозвище «Красно Солнышко».
Традиции дня
В этот день наши предки сочетали христианские обряды с древними народными обычаями. Утром было принято всей семьёй ходить в церковь на службу, где поминали князя Владимира и молились о благополучии Руси. Особо почитали иконы Богородицы и крестильные реликвии. После литургии освящали воду, которую потом хранили весь год как защиту от болезней и нечистой силы.
В крупных городах (Киеве, Новгороде, Владимире) проводили торжественные крестные ходы к памятным местам, связанным с Крещением Руси. В полдень во всех храмах звонили колокола. Этот звон называли «Владимирским», считалось, что он «очищает землю от скверны».
Так как крещение славян происходило в Днепре, 28 июля люди купались в реках и озёрах, символически повторяя обряд. Девушки пускали на воду венки с зажжёнными свечами — если венок уплывал далеко, это сулило счастье.
На стол подавали мёд, кашу с маслом, пироги с грибами и рыбой — еду, которую, по преданию, любил Владимир после крещения. Важным ритуалом было угощение нищих в память о том, что князь велел развозить еду по домам для больных и бедных.
Что нельзя делать 28 июля
В этот день существовали строгие запреты, основанные как на церковных традициях, так и на народных поверьях. Так, женщинам не разрешалось заниматься уборкой, стиркой, шитьём и другими домашними делами. Считалось, что нарушение этого правила могло привести к болезням. Мужчинам же, наоборот, запрещалось бездельничать. Нужно было завершить отложенные дела или помочь по хозяйству женщинам, иначе можно было «потерять уважение и достаток».
Любые важные начинания (переезды, сделки, проекты) откладывали на другой день. Наши предки верили, что они не принесут успеха или приведут к убыткам. Особенно опасались крупных покупок, они могли оказаться неудачными.
Кроме того, в этот день существовал строгий запрет на продажу урожая. Овощи, фрукты и ягоды можно было собирать только для своей семьи. Если их продавали, то на следующий год ждали неурожая и голода.
Приметы
- Утренний туман — к урожаю грибов.
- Гром в этот день — к долгому теплу.
- Листья на берёзах желтеют — к ранней осени.
- После дождя не видно радуги — впереди будет ещё много ясных дней.